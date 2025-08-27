Nikon закрывает свой знаковый завод литографических систем для производства чипов. Виноват Intel Nikon закрывает завод Японская Nikon закроет завод, расположенный в Иокогаме, ввиду низкого спроса на высокоточное оборудование. По сообщению Nikkei, на производственной площадке по состоянию на июль 2025 г. трудилось 350 ок

В России разработают лазеры для производства чипов для установок Nikon и ASML а американской фирмы Keysight в зарубежном оборудовании, а также в действующем и разрабатываемом отечественном оборудовании. Комплект будет установлен в действующие литографические степперы и сканеры Nikon серий SF 204 - 206, i-11, i-12, ASML серии PAS-5500, а также генераторы изображений топологических структур на фотошаблонах. Laura Ockel / Unsplash В России начнут выпускать оборудование

Nikon выпускает версию 1.1.0 системы дистанционной съемки NX Field для профессиональных фотографов и агентств Компания Nikon выпустила версию 1.1.0 системы дистанционной съемки NX Field для профессиональных фотог

Intel почти разрушила бизнес одного из крупнейших производителей фотокамер В чем провинилась Intel Компания Nikon, входящая в тройку мировых лидеров среди производителей цифровых фотоаппаратов, испытыв

Nikon разрабатывает новое программное обеспечение, которое превращает фотокамеру в функциональную веб-камеру Компания Nikon сообщила о планах по выпуску бета-версии Webcam Utility – программного обеспечения, кот

Новая полнокадровая беззеркальная фотокамера Nikon Z 5 и объектив Nikkor Z 24-50mm F/4-6.3 Компания Nikon представила новую полнокадровую фотокамеру начального уровня Z 5 из семейства Nikon<

Nikon COOLPIX W150 зовёт на поиски приключений Новая компактная камера Nikon COOLPIX W150 прекрасно подходит для съёмок во время семейного отдыха. Главные особенности Nikon COOLPIX W150 – это простота использования, доступная даже детям, и водонепроницаемос

Nikon берёт широтой охвата Nikon выпускает две новые компактные фотокамеры со сверхшироким диапазоном оптики. Первая из них получила имя Nikon COOLPIX A1000. Её объектив охватывает эквивалентные фокусные расстояния от 24 до 840 миллиметров. Аппарат может снимать в формате RAW и поддерживает запись видеороликов в формате UltraHD.

Фотокамер Nikon стало меньше Nikon официально объявила о прекращении производства и поддержки зеркальных фотокамер D5500 и D7200. Nikon D5500 и Nikon D7200 – это две зеркальные камеры с матрицей типоразмера APS-C, выпущенные в 2015 году. Nikon D5500 относится к классу любительских камер среднего уровня, а

Обзор полнокадровой беззеркальной камеры Nikon Z7 а в рюкзаке. Третий плюс — электронный видоискатель. Он позволяет видеть в «глазке» сразу итоговую картинку, а не смотреть на дисплей после каждого сделанного кадра, чтобы проверить, как он получился.Nikon Z7: конструкция и параметры съемки К нам на обзор попала флагманская модель Nikon Z7. От младшей Z6 она отличается более высоким разрешением матрицы в 45,7 Мп, рабочим диапазоном I

В Nikon наступила эпоха Z Nikon представила две дебютные полнокадровые беззеркальные фотокамеры с новым байонетом Nikon Z. Байонет Nikon Z отличается увеличенным диаметром, благодаря чему становится возможно проектирование и создание для него самой светосильной оптики. Через фирменный переходник

Nikon бьёт свой собственный рекорд, выпустив Coolpix P1000 Nikon побила собственный рекорд кратности диапазона фокусных расстояний у несменной оптики компактного фотоаппарата, выпустив модель COOLPIX P1000. Объектив нового Nikon COOLPIX P1000 охватывает диапазон от 24 до 3000 миллиметров эквивалентного фокусного расстояния, то есть, обладает 125-кратным «зумом». Предыдущий рекорд (24-2000 мм ЭФР) принадлежал комп

Nikon вновь ищет таланты Стартовал шестой ежегодный конкурс Nikon «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ». Конкурс «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ» объединяет всех любителей фотографии – независимо от того, профессионал это или любитель. Каждый его участник имеет возможно

Российские фотографы встречают Nikon D850 Полнокадровая зеркальная фотокамера Nikon D850 появилась на российском рынке. Новинка ориентирована на профессиональных фотографов, позволяя получать материал самого высокого качества. Аппарат использует матрицу CMOS с разрешение

Nikon объявила о начале продаж фотокамеры D850 в России 0 единиц ISO с возможностью расширения до значений, эквивалентных чувствительности от 32 до 102 400 единиц ISO. Полный диапазон чувствительности доступен также для видеосъемки с разрешением 4К.Камера Nikon D850 поддерживает скорость съемки до 7 кадров в секунду. Кроме того, при помощи дополнительного универсального батарейного блока MB-D18 (с батареей EN-EL18b) возможно создание изображений

Линейка объективов Nikon В обзоре Nikon D7500 (ссылка) мы уже писали, что тестировали вместе с ней четыре разных объектива. Все

Обзор зеркальной камеры Nikon D7500 Просто для сравнения – «боди» D7500 стоит сегодня в среднем 95 000 рублей, а D500 — 138 000 рублей. На эту разницу можно купить объектив — например, Nikon 35mm f/1.8G AF-S Nikkor, который мы среди прочих тестировали с D7500, стоит как раз в среднем 38 400 рублей.Внешний вид и органы управления Никаких заигрываний с традициями, дизайн корпус

45 полнокадровых мегапикселей и 4K на три часа Nikon представила новую полнокадровую зеркальную фотокамеру - Nikon D850. Аппарат использует матрицу CMOS с разрешением 45,4 мегапикселя, при этом позволяя вести серийную съёмку со скоростью до 7 кадров в секунду. При подключении же к аппарату батарейной

Европейские эксперты оценили Nikon D7500 Новая полупрофессиональная зеркальная фотокамера Nikon D7500 названа лучшей в Европе. Звания «Лучшей полупрофессиональной цифровой зеркальной фотокамеры Европы в 2017–2018 годах» назвала Nikon D7500 ассоциация EISA (European Imaging an

Всё лето празднуем 100 лет Компания Nikon официально открывает кампанию по празднованию своего столетнего юбилея. До конца лета

Nikon - четырёхкратный призёр TIPA Awards 2017 Премия международной ассоциации Technical Image Press Association в 2017 году четырежды была присуждена продуктам компании Nikon. TIPA Awards 2017 получили: зеркальная камера Nikon D5600 (победитель номинации «Лучший цифровой зеркальный фотоаппарат начального уровня»), цифровой аппарат Nikon COOLPIX W

В шаге от флагмана Семейство зеркальных камер Nikon D7x00 пополнилось новой моделью. Аппарат получил имя Nikon D7500, в России он станет доступен для покупки уже в июне по цене 94 990 рублей. Новинка строится вокруг матрицы CMOS тип

Как отметить вековой юбилей? Подготовка к столетнему юбилею компании Nikon перешла в практическую фазу. Готовясь к своему столетнему юбилею (25 июля 2017 года), к

Фотоаппараты Nikon DL на рынок не выйдут Перспективная линейка премиальных компактов Nikon DL всё же не появится на рынке. Изначально запуск линейки, состоящей из моделей Nikon DL24-500, Nikon DL24-85 и Nikon DL18-50, был запланирован на июнь 2016 года. Одн

Обзор камеры Nikon Keymission 360 особые требования. Ну, например, экшн-камера (сама по себе или в стандартном кейсе) должна быть ударопрочная и пыле- и влаго-защищённая. И вот тут у Keymission 360 крупных конкурентов нет. Камера Nikon Keymission 360 Судите сами. Модуль GoPro Omni — мало того, что очень дорогой — состоит аж из 6-и камер GoPro, так и используются в нём устаревшие GoPro Hero 4. Тогда как водонепроницаемос

MINI Countryman покажут через объективы Nikon KeyMission 360 Панорамные экшн-камеры Nikon KeyMission 360 помогут превратить рекламную кампанию нового кроссовера MINI Countryman в динамичное, высокотехнологичное действо. Это стало возможно благодаря заключённому договору о глоб

Обзор фотоаппарата Nikon D3400 ся — вытесняют беззеркальные камеры и смартфоны. С другой — именно это уменьшение способствует его «очищению» от вредных и лишних примесей. Впрочем, в отличие от ближайшего конкурента, среди зеркалок Nikon этого лишнего и так было мало. Модели делились на несколько сегментов: D3xxx — начальный уровень, D5xxx — чуть более продвинутый, D7xxx — уже серьёзный любительский, можно даже сказать, п

Вокруг России с Nikon KeyMission 360 Новая мини-камера Nikon KeyMission 360 официально доступна для покупки в России. Рекомендованная стоимость Nikon KeyMission 360 для российского рынка составляет 37 990 рублей. Камера заключена у ударопроч

Новый Nikon 5600 появится в России, но не в США Небольшие, но достаточно важные изменения в функциональности позволили Nikon выпустить на рынок обновление модели D5500. Новый фотоаппарат получил номенклатурное имя Nikon D5600 и вскоре появится на рынках Европы и Азии (в США камера продаваться не будет).

Камеры больше не нужны. Nikon выгоняет на улицу 1000 сотрудников Nikon считает убыток Компания Nikon намерена сократить тысячу рабочих мест на своих предприятиях в Японии – это около 10% р

в Москве открылась Nikon Plaza для любителей и профессионалов фотографии Nikon объявил об открытии Nikon Plaza – первого в России многофункционального центра, объединяющего под одной крышей все продукты и услуги компании для профессиональных фотографов и всех поклонников бренда. Концепция

Nikon Plaza объединит всё Российским поклонникам марки Nikon, профессионалам и любителям, пользующимся техникой Nikon, теперь можно найти всё, что их интересует в открывающемся 1 октября в Москве многофункциональном центре Nikon Plaza

Камер Nikon много не бывает! Серия экшен-камер Nikon KeyMission расширилась на две новые модели. К уже анонсированной ранее камере KeyMissio

Nikon D3400 ставит на Bluetooth Nikon решила, что пришла пора обновить поколения в своей линейке бюджетных зеркальных фотоаппаратов и представила на рынке модель Nikon D3400. По сравнению с предшествующим аппаратом (Nikon D3300) новинка очень серьёзно нарастила ёмкость аккумулятора, который теперь обеспечивает до 1200 кадров на одном заряде (почт

Первый взгляд на линейку фотоаппаратов Nikon DL: Догнать и перегнать? тов с «дюймовой» матрицей практически полностью сформирован камерами Sony. Японский гигант в настоящее время является его лидером, в борьбу с которым лишь недавно вступила Canon. На этом фоне моделям Nikon, если они хотят хоть как-то закрепиться, придётся играть на пределе. То есть, быть лучше, удобнее и дешевле. «Дюймовая» серия Nikon DL состоит из трёх моделей: Nikon DL18-50

Nikon завоёвывает рынок дюйм за дюймом Вспомнив, что именно она придумала дюймовый типоразмер светочувствительных сенсоров, компания Nikon решает вернуть себе лидерство на этом рынке. Именно так можно понять анонс линейки прем

Nikon ставит на флагманов В начале года Nikon обновил парк своих зеркальных фотокамер, представив флагманский полнокадровый аппарат Nikon D5 и репортёрскую модель топового класса с матрицей APS-C, Nikon D500. Обе камеры

Сделано на «Пять»: первый взгляд на фотокамеры Nikon D5 и Nikon D500 В последние пару лет усилия Nikon стали видны не только на бумаге и в отчётах компании. Всё большее число фотографов, занимающихся этим делом не первое десятилетие, распродают свои запасы объективов и вспышек Canon и пере

У Nikon iирокие взгляды на action-камеры Рынок action-камер стал настолько интересен и перспективен, что в его освоении заинтересовались в компании Nikon. Дать бой легендарной GoPro и её подражателям должна новая камера Nikon KeyMission 360. Аппарат способен записывать панорамное (с углом зрения в 360 градусов) видео в разрешении Ul