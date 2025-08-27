Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Nikon

Nikon

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.08.2025 Nikon закрывает свой знаковый завод литографических систем для производства чипов. Виноват Intel

Nikon закрывает завод Японская Nikon закроет завод, расположенный в Иокогаме, ввиду низкого спроса на высокоточное оборудование. По сообщению Nikkei, на производственной площадке по состоянию на июль 2025 г. трудилось 350 ок
25.11.2024 В России разработают лазеры для производства чипов для установок Nikon и ASML

а американской фирмы Keysight в зарубежном оборудовании, а также в действующем и разрабатываемом отечественном оборудовании. Комплект будет установлен в действующие литографические степперы и сканеры Nikon серий SF 204 - 206, i-11, i-12, ASML серии PAS-5500, а также генераторы изображений топологических структур на фотошаблонах. Laura Ockel / Unsplash В России начнут выпускать оборудование

17.02.2022 Nikon выпускает версию 1.1.0 системы дистанционной съемки NX Field для профессиональных фотографов и агентств

Компания Nikon выпустила версию 1.1.0 системы дистанционной съемки NX Field для профессиональных фотог
23.11.2020 Intel почти разрушила бизнес одного из крупнейших производителей фотокамер

В чем провинилась Intel Компания Nikon, входящая в тройку мировых лидеров среди производителей цифровых фотоаппаратов, испытыв
21.07.2020 Nikon разрабатывает новое программное обеспечение, которое превращает фотокамеру в функциональную веб-камеру

Компания Nikon сообщила о планах по выпуску бета-версии Webcam Utility – программного обеспечения, кот
21.07.2020 Новая полнокадровая беззеркальная фотокамера Nikon Z 5 и объектив Nikkor Z 24-50mm F/4-6.3

Компания Nikon представила новую полнокадровую фотокамеру начального уровня Z 5 из семейства Nikon<
25.04.2019 Nikon COOLPIX W150 зовёт на поиски приключений

Новая компактная камера Nikon COOLPIX W150 прекрасно подходит для съёмок во время семейного отдыха. Главные особенности Nikon COOLPIX W150 – это простота использования, доступная даже детям, и водонепроницаемос
17.01.2019 Nikon берёт широтой охвата

Nikon выпускает две новые компактные фотокамеры со сверхшироким диапазоном оптики.  Первая из них получила имя Nikon COOLPIX A1000. Её объектив охватывает эквивалентные фокусные расстояния от 24 до 840 миллиметров. Аппарат может снимать в формате RAW и поддерживает запись видеороликов в формате UltraHD.
21.12.2018 Фотокамер Nikon стало меньше

Nikon официально объявила о прекращении производства и поддержки зеркальных фотокамер D5500 и D7200. Nikon D5500 и Nikon D7200 – это две зеркальные камеры с матрицей типоразмера APS-C, выпущенные в 2015 году. Nikon D5500 относится к классу любительских камер среднего уровня, а

03.12.2018 Обзор полнокадровой беззеркальной камеры Nikon Z7

а в рюкзаке. Третий плюс — электронный видоискатель. Он позволяет видеть в «глазке» сразу итоговую картинку, а не смотреть на дисплей после каждого сделанного кадра, чтобы проверить, как он получился.Nikon Z7: конструкция и параметры съемки К нам на обзор попала флагманская модель Nikon Z7. От младшей Z6 она отличается более высоким разрешением матрицы в 45,7 Мп, рабочим диапазоном I
14.09.2018 В Nikon наступила эпоха Z

Nikon представила две дебютные полнокадровые беззеркальные фотокамеры с новым байонетом Nikon Z. Байонет Nikon Z отличается увеличенным диаметром, благодаря чему становится возможно проектирование и создание для него самой светосильной оптики. Через фирменный переходник

11.07.2018 Nikon бьёт свой собственный рекорд, выпустив Coolpix P1000

Nikon побила собственный рекорд кратности диапазона фокусных расстояний у несменной оптики компактного фотоаппарата, выпустив модель COOLPIX P1000. Объектив нового Nikon COOLPIX P1000 охватывает диапазон от 24 до 3000 миллиметров эквивалентного фокусного расстояния, то есть, обладает 125-кратным «зумом». Предыдущий рекорд (24-2000 мм ЭФР) принадлежал комп
05.02.2018 Nikon вновь ищет таланты

Стартовал шестой ежегодный конкурс Nikon «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ». Конкурс «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ» объединяет всех любителей фотографии – независимо от того, профессионал это или любитель. Каждый его участник имеет возможно
18.09.2017 Российские фотографы встречают Nikon D850

Полнокадровая зеркальная фотокамера Nikon D850 появилась на российском рынке. Новинка ориентирована на профессиональных фотографов, позволяя получать материал самого высокого качества. Аппарат использует матрицу CMOS с разрешение
18.09.2017 Nikon объявила о начале продаж фотокамеры D850 в России

0 единиц ISO с возможностью расширения до значений, эквивалентных чувствительности от 32 до 102 400 единиц ISO. Полный диапазон чувствительности доступен также для видеосъемки с разрешением 4К.Камера Nikon D850 поддерживает скорость съемки до 7 кадров в секунду. Кроме того, при помощи дополнительного универсального батарейного блока MB-D18 (с батареей EN-EL18b) возможно создание изображений
27.08.2017 Линейка объективов Nikon

В обзоре Nikon D7500 (ссылка) мы уже писали, что тестировали вместе с ней четыре разных объектива. Все
25.08.2017 Обзор зеркальной камеры Nikon D7500

Просто для сравнения – «боди» D7500 стоит сегодня в среднем 95 000 рублей, а D500 — 138 000 рублей. На эту разницу можно купить объектив — например, Nikon 35mm f/1.8G AF-S Nikkor, который мы среди прочих тестировали с D7500, стоит как раз в среднем 38 400 рублей.Внешний вид и органы управления Никаких заигрываний с традициями, дизайн корпус
24.08.2017 45 полнокадровых мегапикселей и 4K на три часа

Nikon представила новую полнокадровую зеркальную фотокамеру - Nikon D850. Аппарат использует матрицу CMOS с разрешением 45,4 мегапикселя, при этом позволяя вести серийную съёмку со скоростью до 7 кадров в секунду. При подключении же к аппарату батарейной

22.08.2017 Европейские эксперты оценили Nikon D7500

Новая полупрофессиональная зеркальная фотокамера Nikon D7500 названа лучшей в Европе. Звания «Лучшей полупрофессиональной цифровой зеркальной фотокамеры Европы в 2017–2018 годах» назвала Nikon D7500 ассоциация EISA (European Imaging an
28.07.2017 Всё лето празднуем 100 лет

Компания Nikon официально открывает кампанию по празднованию своего столетнего юбилея.  До конца лета

02.05.2017 Nikon - четырёхкратный призёр TIPA Awards 2017

Премия международной ассоциации Technical Image Press Association в 2017 году четырежды была присуждена продуктам компании Nikon. TIPA Awards 2017 получили: зеркальная камера Nikon D5600 (победитель номинации «Лучший цифровой зеркальный фотоаппарат начального уровня»), цифровой аппарат Nikon COOLPIX W
13.04.2017 В шаге от флагмана

Семейство зеркальных камер Nikon D7x00 пополнилось новой моделью. Аппарат получил имя Nikon D7500, в России он станет доступен для покупки уже в июне по цене 94 990 рублей. Новинка строится вокруг матрицы CMOS тип
03.04.2017 Как отметить вековой юбилей?

Подготовка к столетнему юбилею компании Nikon перешла в практическую фазу. Готовясь к своему столетнему юбилею (25 июля 2017 года), к
15.02.2017 Фотоаппараты Nikon DL на рынок не выйдут

Перспективная линейка премиальных компактов Nikon DL всё же не появится на рынке. Изначально запуск линейки, состоящей из моделей Nikon DL24-500, Nikon DL24-85 и Nikon DL18-50, был запланирован на июнь 2016 года. Одн
03.02.2017 Обзор камеры Nikon Keymission 360

особые требования. Ну, например, экшн-камера (сама по себе или в стандартном кейсе) должна быть ударопрочная и пыле- и влаго-защищённая. И вот тут у Keymission 360 крупных конкурентов нет.    Камера Nikon Keymission 360 Судите сами. Модуль GoPro Omni — мало того, что очень дорогой — состоит аж из 6-и камер GoPro, так и используются в нём устаревшие GoPro Hero 4. Тогда как водонепроницаемос
13.01.2017 MINI Countryman покажут через объективы Nikon KeyMission 360

Панорамные экшн-камеры Nikon KeyMission 360 помогут превратить рекламную кампанию нового кроссовера MINI Countryman в динамичное, высокотехнологичное действо. Это стало возможно благодаря заключённому договору о глоб
12.01.2017 Обзор фотоаппарата Nikon D3400

ся — вытесняют беззеркальные камеры и смартфоны. С другой — именно это уменьшение способствует его «очищению» от вредных и лишних примесей. Впрочем, в отличие от ближайшего конкурента, среди зеркалок Nikon этого лишнего и так было мало. Модели делились на несколько сегментов: D3xxx — начальный уровень, D5xxx — чуть более продвинутый, D7xxx — уже серьёзный любительский, можно даже сказать, п
16.12.2016 Вокруг России с Nikon KeyMission 360

Новая мини-камера Nikon KeyMission 360 официально доступна для покупки в России. Рекомендованная стоимость Nikon KeyMission 360 для российского рынка составляет 37 990 рублей. Камера заключена у ударопроч
14.11.2016 Новый Nikon 5600 появится в России, но не в США

Небольшие, но достаточно важные изменения в функциональности позволили Nikon выпустить на рынок обновление модели D5500. Новый фотоаппарат получил номенклатурное имя Nikon D5600 и вскоре появится на рынках Европы и Азии (в США камера продаваться не будет).

08.11.2016 Камеры больше не нужны. Nikon выгоняет на улицу 1000 сотрудников

Nikon считает убыток Компания Nikon намерена сократить тысячу рабочих мест на своих предприятиях в Японии – это около 10% р
04.10.2016 в Москве открылась Nikon Plaza для любителей и профессионалов фотографии

Nikon объявил об открытии Nikon Plaza – первого в России многофункционального центра, объединяющего под одной крышей все продукты и услуги компании для профессиональных фотографов и всех поклонников бренда. Концепция

28.09.2016 Nikon Plaza объединит всё

Российским поклонникам марки Nikon, профессионалам и любителям, пользующимся техникой Nikon, теперь можно найти всё, что их интересует в открывающемся 1 октября в Москве многофункциональном центре Nikon Plaza
26.09.2016 Камер Nikon много не бывает!

Серия экшен-камер Nikon KeyMission расширилась на две новые модели. К уже анонсированной ранее камере KeyMissio
17.08.2016 Nikon D3400 ставит на Bluetooth

Nikon решила, что пришла пора обновить поколения в своей линейке бюджетных зеркальных фотоаппаратов и представила на рынке модель Nikon D3400. По сравнению с предшествующим аппаратом (Nikon D3300) новинка очень серьёзно нарастила ёмкость аккумулятора, который теперь обеспечивает до 1200 кадров на одном заряде (почт
05.08.2016 Первый взгляд на линейку фотоаппаратов Nikon DL: Догнать и перегнать?

тов с «дюймовой» матрицей практически полностью сформирован камерами Sony. Японский гигант в настоящее время является его лидером, в борьбу с которым лишь недавно вступила Canon. На этом фоне моделям Nikon, если они хотят хоть как-то закрепиться, придётся играть на пределе. То есть, быть лучше, удобнее и дешевле. «Дюймовая» серия Nikon DL состоит из трёх моделей: Nikon DL18-50
02.03.2016 Nikon завоёвывает рынок дюйм за дюймом

Вспомнив, что именно она придумала дюймовый типоразмер светочувствительных сенсоров, компания Nikon решает вернуть себе лидерство на этом рынке. Именно так можно понять анонс линейки прем
19.01.2016 Nikon ставит на флагманов

В начале года Nikon обновил парк своих зеркальных фотокамер, представив флагманский полнокадровый аппарат Nikon D5 и репортёрскую модель топового класса с матрицей APS-C, Nikon D500. Обе камеры
19.01.2016 Сделано на «Пять»: первый взгляд на фотокамеры Nikon D5 и Nikon D500

В последние пару лет усилия Nikon стали видны не только на бумаге и в отчётах компании. Всё большее число фотографов, занимающихся этим делом не первое десятилетие, распродают свои запасы объективов и вспышек Canon и пере
13.01.2016 У Nikon iирокие взгляды на action-камеры

Рынок action-камер стал настолько интересен и перспективен, что в его освоении заинтересовались в компании Nikon. Дать бой легендарной GoPro и её подражателям должна новая камера Nikon KeyMission 360. Аппарат способен записывать панорамное (с углом зрения в 360 градусов) видео в разрешении Ul
11.08.2015 Меньше — значит лучше? Миниатюрные камеры со сменной оптикой: выбор ZOOM

в или лабораторный эксперимент инженеров. Об этом говорит тот факт, что большая часть производителей фототехники так или иначе поучаствовала в освоении этой рыночной ниши. Pentax, Panasonic, Samsung, Nikon, Fujifilm. Даже консервативная Canon. Конечно, не все разработчики делали свои мини-камеры «с нуля». Чаще всего у модели был «полногабаритный» образец, который либо служил основой, либо б

Публикаций - 646, упоминаний - 849

Nikon и организации, системы, технологии, персоны:

Canon 1439 313
Sony 6739 257
Olympus 475 160
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 145
Samsung Electronics 11065 102
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 94
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 81
Konica Minolta 423 75
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 60
Eastman Kodak - Кодак 509 56
Casio 338 48
Leica Camera 282 48
Seiko Epson Corporation 908 35
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 31
HP - Hewlett-Packard 3662 26
Rekam 34 24
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 23
Apple Inc 13156 21
Noritsu Koki 24 20
Intel Corporation 12811 18
Fujitsu 2105 18
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 18
Toshiba Corporation 2980 16
Tamron 21 14
HP Inc. 5883 14
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 14
JVC Kenwood 422 13
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 13
Victor Hasselblad AB 57 13
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 12
Терем 67 10
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 81 9
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 43 8
Microsoft Corporation 25775 8
LG Electronics 3735 8
GoPro Inc 64 8
Philips 2099 8
Шахты 0 8
Dixis - Диксис - Dиксис 371 26
Белый Ветер 365 24
Carl Zeiss AG 307 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 20
Россети Ленэнерго 1699 13
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
SBF - Sinar Bron Foba - Синар Брон Фоба 10 10
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 8
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 8
Связной ГК 1401 7
Beko - Beko Electronics 83 6
Имидж.ру 12 6
Квинта 7 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 6
Евросеть 1421 5
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 5
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 4
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 4
Manfrotto 7 4
Крокус Сити Молл 16 3
Hansa - Ханса 114 3
Heidelberg 11 3
Ixit Project 3 3
Gary Fong 3 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 3
Верный - торговая сеть 326 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 3
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 2
Геометрия НПО 165 2
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 24 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Судебная система Франции - Верховный суд Франции 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Конституционный суд РФ 112 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Правительство Республики Ингушетия - органы государственной власти 15 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 208
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 455
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 314
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 257
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 244
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 218
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 198
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 184
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 177
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 177
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 176
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 172
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 170
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 152
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 146
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 138
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 133
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 122
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 121
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 117
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 115
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 255 104
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 235 100
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 99
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 97
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 91
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 90
Аксессуары 4282 88
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 474 80
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 79
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 77
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 74
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 68
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 65
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 64
Фотокамеры - Скорость серийной съёмки 88 59
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 387 56
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 54
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1627 53
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 451 52
Микрофон - Microphone 2809 51
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 206
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 165
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 131
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 114 107
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 83
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 75
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 67
Nikon Expeed 63 62
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 61
Canon DIGIC - серия процессоров 199 57
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 56
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 54
Canon Digital IXUS 86 43
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 40
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 39
Nikon D-Lighting 38 36
Adobe Photoshop 804 33
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 30
Casio Exilim 108 27
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 25
Google Android 15244 25
Microsoft Windows 2000 8678 24
Fujifilm FinePix 107 23
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 23
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax K 51 23
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 23
Sony SLT - Sony Single-Lens Translucent 31 18
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 18
Nikon F - серия малоформатных однообъективных зеркальных фотоаппаратов 23 17
Nikon Multi-CAM 16 16
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 16
Olympus xD-Picture Card 122 15
Canon EF - серия объективов 50 15
Panasonic Mega O.I.S - Panasonic Mega Optical Image Stabilization - оптический стабилизатор 44 14
Apple iPhone 6 4861 14
Sony E-mount байонет 29 13
Apple Lighting 87 13
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 56 13
Fujifilm X-Trans CMOS 26 13
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 13
Газаров Артур 77 34
Лаптева Марина 114 14
Принцевская Людмила 34 11
Recher Urs - Рехер Урс 10 10
Москалева Татьяна 73 8
Гордеева Анна 36 8
Бровкин Дмитрий 55 7
Eismann Katrin - Айсман Катрин 7 7
Kimura Makoto - Кимура Макото 6 6
Симонов Игорь 103 5
Шпак Василий 279 5
Ефремов Александр 24 5
Поляков Анатолий 8 5
Сахаров Игорь 6 4
Blumberg Stephen - Блумберг Стивен 5 4
Castaneda Luis - Кастаньеда Луис 4 4
Илюхина Жанна 18 4
Китаев Александр 4 3
Willmore Ben - Вилмор Бен 3 3
Лебединский Алексей 3 3
Молодковец Юрий 4 3
Уваров Евгений 4 3
Бабаев Алексей 4 3
Чанышев Надир 3 3
Роллов Дмитрий 3 3
Токаренко Сергей 4 3
Cobarr Gregg - Кобарр Грегг 3 3
Насонов Александр 5 3
Lauboeck Markus - Лабоек Маркус 3 3
Tapp Eddie - Тэпп Эдди 3 3
Soucek Matthias 3 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Виноградов Александр 65 3
Беляев Александр 21 3
Михайлов Алексей 115 2
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 2
Вдовенко Виталий 3 2
Лягушкин Виктор 2 2
Boyle Willard - Бойл Уиллард 2 2
Горшков Сергей 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 143
Япония 13807 126
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 98
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 52
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 48
Европа 24964 46
Германия - Федеративная Республика 13221 25
Южная Корея - Республика 7052 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 18
Нидерланды 3746 18
Азия - Азиатский регион 5920 16
Земля - планета Солнечной системы 10865 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 14
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 13
Таиланд - Королевство 926 13
Китай - Тайвань 4245 10
Австрия - Австрийская Республика 1357 9
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Солнечная система - Solar system 2569 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Европа Восточная 3138 6
Канада 5082 6
Европа Западная 1496 6
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 5
Швеция - Королевство 3782 5
Индия - Bharat 5870 5
Америка - Американский регион 2206 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Япония - Токио 1020 5
Сингапур - Республика 1953 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 3
Сатурн - Титан (спутник) 533 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 105
Ergonomics - Эргономика 1755 95
Видеокамера - Видеосъёмка 720 82
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 74
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 63
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 50
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 44
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 31
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 25
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 24
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 21
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 20
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 19
Зоология - наука о животных 2887 16
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 16
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 15
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 15
Fashion industry - Индустрия моды 364 15
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 14
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 13
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 12
Литий - Lithium - химический элемент 663 12
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 11
Английский язык 7030 11
Физика - Physics - область естествознания 2940 11
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 11
Увлечения и хобби - Hobbies 395 10
Йена - денежная единица Японии 503 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 9
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 8
Дневной свет - Дневное освещение 146 8
CNews - ZOOM.CNews 1866 80
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 20
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
Pocket-Lint 71 5
Nikon Rumors 5 5
Bloomberg 1627 5
AP - Associated Press 2007 4
Tom’s Hardware 600 3
9to5Mac 70 2
NE Asia Online 313 2
Times 661 2
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 2
The Verge - Издание 619 2
FT - Financial Times 1296 2
Ведомости 1466 2
9to5Google 60 2
Business Journal 5 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
CNews TV 747 1
Commercial Times 110 1
Optics 143 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Trouw 3 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
РИА Новости 1033 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
DigiTimes - Издание 1331 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
IDG - International Data Group 117 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 12
IDC - International Data Corporation 4975 11
ITResearch 123 5
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 5
NPD DisplaySearch 285 2
TrendForce 187 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
SmartMarketing 74 1
TechInsights 16 1
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Strategy Analytics 285 1
Nikon School 2 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
Austrian Academy of Sciences - Österreichische Akademie der Wissenschaften - Австрийская академия наук 6 1
РАН ИФМ - Институт физики микроструктур РАН 11 1
РАН УрО ИМСС - Институт механики сплошных сред 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 1
Фотофорум 48 22
Photokina 60 21
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
День молодёжи - 27 июня 1087 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
CeBIT 614 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
День знаний - 1 сентября 42 1
Nikon Small World contest 1 1
Nikon Sapporo Showroom 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще