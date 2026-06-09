Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195957
ИКТ 15083
Организации 11627
Ведомства 1501
Ассоциации 1099
Технологии 3568
Системы 26866
Персоны 85513
География 3087
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

Бабаев Алексей

СОБЫТИЯ


09.06.2026 Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД 1
20.10.2008 С 23 по 26 октября пройдет «Санкт-Петербургская Фотоярмарка» 1
16.10.2008 С 23 по 26 октября пройдет «Санкт-Петербургская Фотоярмарка» 1
13.10.2008 23 октября откроется «Санкт-Петербургская Фотоярмарка» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Бабаев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6715 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Olympus 474 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 461 3
Seiko Epson Corporation 908 3
Canon 1436 3
Nikon 646 3
Ricoh Pentax 220 3
Asahi Pentax 123 3
Rekam 34 3
Tamron 21 3
Rollei - Franke-Heidecke 26 3
Samsung Electronics 10965 3
Manfrotto 7 3
SBF - Sinar Bron Foba - Синар Брон Фоба 10 3
Gary Fong 3 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4877 3
Imacon Horseman 4 3
Беляев Александр 21 3
Ефремов Александр 24 3
Китаев Александр 4 3
Молодковец Юрий 4 3
Уваров Евгений 4 3
Роллов Дмитрий 3 3
Cobarr Gregg - Кобарр Грегг 3 3
Насонов Александр 5 3
Lauboeck Markus - Лабоек Маркус 3 3
Чанышев Надир 3 3
Нидерланды 3708 3
Австрия - Австрийская Республика 1349 3
Россия - РФ - Российская федерация 163659 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54241 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19294 3
Сингапур - Республика 1933 3
Индия - Bharat 5815 3
Канада 5040 3
Photokina 60 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще