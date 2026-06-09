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Бабаев Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Бабаев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Sony 6715 3
|HP - Hewlett-Packard 3662 3
|Olympus 474 3
|GE - General Electric - Дженерал электрик 461 3
|Seiko Epson Corporation 908 3
|Canon 1436 3
|Nikon 646 3
|Ricoh Pentax 220 3
|Asahi Pentax 123 3
|Rekam 34 3
|Tamron 21 3
|Rollei - Franke-Heidecke 26 3
|Samsung Electronics 10965 3
|Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4877 3
|Беляев Александр 21 3
|Ефремов Александр 24 3
|Китаев Александр 4 3
|Молодковец Юрий 4 3
|Уваров Евгений 4 3
|Роллов Дмитрий 3 3
|Cobarr Gregg - Кобарр Грегг 3 3
|Насонов Александр 5 3
|Lauboeck Markus - Лабоек Маркус 3 3
|Чанышев Надир 3 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.