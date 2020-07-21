Nikon разрабатывает новое программное обеспечение, которое превращает фотокамеру в функциональную веб-камеру

Компания Nikon сообщила о планах по выпуску бета-версии Webcam Utility – программного обеспечения, которое позволяет использовать в качестве веб-камеры беззеркальные или цифровые зеркальные фотокамеры Nikon. Программное обеспечение, совместимое с ОС Windows, будет выпущено в начале августа 2020 г.

В ответ на растущий спрос на веб-камеры – так как работа на дому и виртуальные собрания становятся все более распространенными – была разработана бета-версия программы Webcam Utility, которая позволяет использовать в качестве веб-камеры беззеркальные или цифровые зеркальные фотокамеры Nikon. Пользователям просто нужно установить программное обеспечение Webcam Utility (бета-версия) на компьютер и подключить корпус совместимой фотокамеры Nikon с помощью USB-кабеля. После этого они могут использовать свою фотокамеру Nikon в качестве веб-камеры.

Поддерживаемая ОС: Windows 10 (64-разрядная версия). Совместимые фотокамеры: Z 7, Z 6, Z 5, Z 50, D6, D850, D780, D500, D7500, D5600. Будущие модели беззеркальных и цифровых зеркальных фотокамер Nikon также должны быть совместимы с этим новым программным обеспечением.

Новое программное обеспечение находится на стадии бета-разработки. Функции могут быть добавлены или изменены, услуга может быть прекращена без предварительного уведомления.