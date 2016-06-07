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Москалева Татьяна



07.06.2016 Сегмент инфраструктуры зданий опередил рынок ЦОДостроения 1
16.06.2008 Россия: сотовые телефоны подешевеют 1
28.03.2008 Мобильники: цены в России будут как в Америке 1
10.08.2007 Сотовых ритейлеров накрыла волна обысков 1
10.08.2007 "Цифроград" подтвердил вчерашние проверки центрального офиса 1
31.07.2007 «МегаФон» стал лояльнее к дилерам 1
20.07.2007 «МегаФон» теряет абонентов из-за конфликта с салонами связи 1
13.06.2007 Экспансия «Евросети» дала первую осечку 1
28.05.2007 «Евросеть» распускает менеджмент «Ультры» 1
18.04.2007 «Связной» — новая мишень грабителей 1
25.01.2007 «Цифроград» - любимая мишень грабителей 1
19.12.2006 Россия: мобильники подешевеют? 1
07.12.2006 Грабежи салонов связи в Питере: карта преступлений 1
02.11.2006 Мобильники съедят хлеб iPod 1
02.11.2006 Питер: "Бытовики" готовы сами продавать мобильники 1
06.09.2006 Россия: сотовые ритейлеры идут войной на север 2
04.09.2006 Салоны связи грабят постоянно 1
25.08.2006 Федералы давят питерских сотовых ритейлеров 2
21.08.2006 В России объявлен бум смартфонов 1
31.07.2006 Евросеть все-таки купила "Ультру" 1
19.07.2006 "Связной" будет продавать очки и перочинные ножи 1
17.07.2006 "Евросеть" покупает "Ультру"? 1
02.06.2006 Рынок мобильников: опоздавший падает 1
11.04.2006 Продажи мобильников падают – ритейлеры богатеют 1
22.03.2006 Nokia: видеокамерам и MP3-плеерам приходит конец 1
25.01.2006 Мобильные телефоны: хиты продаж декабря 6
17.01.2006 Россия: прямые номера перестали подключать 1
21.12.2005 Мобильные телефоны: хиты продаж ноября 7
24.11.2005 Мобильные телефоны: хиты продаж октября 3
22.11.2005 Покупки "Евросети": Чичваркин никак не успокоится 1
20.10.2005 Мобильные телефоны: хиты продаж сентября 4
21.09.2005 Мобильные телефоны: хиты продаж августа 3
07.09.2005 Dixis "выпрямил" поставки телефонов быстрее "Евросети" 1
15.08.2005 "Евросеть" купила СССР 1
03.08.2005 "Евросеть" купила "Техмаркет" по дешевке 1
21.07.2005 Мобильные телефоны: хиты продаж июня 5
15.07.2005 Фотокамеры: предотпускные рейтинги продаж 1
08.07.2005 Сотовые дилеры из регионов используют последний шанс 1
02.06.2005 Цифровые фотокамеры: хиты продаж весны 1
08.04.2005 Цифровые фотокамеры: хиты продаж марта 1

Публикаций - 65, упоминаний - 97

Москалева Татьяна упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation 5012 26
Samsung Electronics 8405 20
Lenovo Motorola 3211 18
Sony Ericsson 975 16
Siemens AG - Сименс Россия 2116 15
Sony 5126 7
Pantech Curitel 111 6
Canon 1149 6
Konica Minolta 300 6
HP Inc. 4843 6
LG Electronics 2885 6
Nikon 464 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 116 5
Olympus 381 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 877 5
HP - Hewlett-Packard 3333 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 4
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 3
Rover - RoverComputers 324 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8354 3
Ricoh Pentax 174 2
Рустелеком ТК 255 2
HP - palmOne - Handspring 277 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1655 2
Microsoft Corporation 20288 2
RRC 126 2
Apple Inc - Эппл Рус 9559 2
Acer Group 2082 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7540 2
Qisda BenQ 356 2
Астерос - Asteros 566 1
Paragon Software Group - PSG 320 1
Vertu 99 1
Галэкс НТЦ - Galex 26 1
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 346 1
МакЦентр - MacCentre 96 1
Compal Electronics 130 1
Jabra 47 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 127 1
Eastman Kodak 431 1
Dixis - Диксис 339 56
Евросеть 1310 41
Связной ГК 1047 18
Евросеть Техмаркет 70 14
Цифроград 137 13
Беталинк 98 7
Carl Zeiss 253 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 4
Телефорум 91 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4653 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1493 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 215 1
Nestle - Нестле 92 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 71 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 42 1
Телефон.Ру 87 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7156 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 484 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1869 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 569 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 198 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 348 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3257 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5604 8
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2956 8
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9223 5
QWERTY-клавиатура 274 5
HTML - XHTML - Extensible HyperText Markup Language 71 3
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 476 3
FM-радиовещание - FM-тюнер 823 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11634 3
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 447 3
RAW - Формат цифровых файлов изображения 446 3
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 530 3
3G - Стандарт мобильной связи 4903 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8367 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3851 3
VGA камера 157 2
AAC - Advanced Audio Coding 362 2
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 562 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 690 2
Smartphone - Смартфон 818 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4324 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2830 2
Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 90 2
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 246 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2944 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 173 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 855 1
PnP - Plug&Play 156 1
Pictbridge - Индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB. 243 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 172 1
Умные платформы 528 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1898 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 883 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2312 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1794 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3697 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11487 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 620 1
Symbian OS 1216 7
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 188 7
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2011 7
Nokia 8800 37 5
Java - Язык программирования 2333 5
HP Compaq iPaq 172 4
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 126 4
Nokia 3310 55 4
ACCESS PalmSource - Palm OS 427 3
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 428 3
Lenovo Motorola Moto E - серия смартфонов 18 3
Apple iPod 1197 2
Lenovo Motorola MP - серия смартфонов 12 2
Sony Walkman 184 1
TI OMAP 81 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 467 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5368 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 569 1
Microsoft Word 543 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 488 1
Microsoft Office 2824 1
Microsoft Windows 10 9806 1
Linux OS 6990 1
Хрусталь Оксана 25 13
Манджиков Очир 56 6
Чичваркин Евгений 129 6
Лаптева Марина 90 5
Савин Сергей 88 4
Поляков Анатолий 8 4
Кочетков Владислав 222 3
Брюквин Юрий 253 2
Baker Simon - Бейкер Саймон 35 2
Кусков Денис 185 2
Панкратова Оксана 42 2
Попов Алексей 328 1
Шалманов Сергей 184 1
Пестерева Ольга 28 1
Шелепов Владимир 18 1
Дмитриев Михаил 7 1
Антипинский Андрей 3 1
Карпинский Алексей 37 1
Андреев Андрей 29 1
Ананьин Алексей 73 1
Набиуллина Эльвира 60 1
Бобровников Борис 98 1
Захир Максим 22 1
Россия - Российская федерация - РФ 76303 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25115 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11070 14
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1684 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11695 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10551 4
Россия - СФО - Новосибирск 2783 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 828 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2058 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1359 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1523 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 821 2
Россия - ЦФО - Воронежская область- Россошь 43 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3588 2
Индия - Республика 3430 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 628 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28292 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 958 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1355 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 251 2
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 332 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 554 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 315 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 519 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 753 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 369 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 590 1
Грузия 978 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 658 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 956 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 326 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 246 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 398 1
Туркмения - Туркменистан 370 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 167 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 328 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 199 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 145 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 831 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 388 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 96 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1196 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 513 1
Пиратство - Авторское право 259 1
CNews - ZOOM.CNews 1284 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 2
Thomson Reuters - Рейтер 5128 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 808 5
IDC - International Data Corporation 4390 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 4
SmartMarketing 72 3
Gartner 3050 2
GfK Rus - ГФК-Русь 168 1
AC&M Consulting 181 1
Gartner Dataquest 316 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 355 1
ITResearch 92 1
Mobile Research Group 65 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 62 1
Сириус - Образовательный центр 102 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 334 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c до 11.2021 годы.
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