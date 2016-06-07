на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Москалева Татьяна
Москалева Татьяна упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Хрусталь Оксана 25 13
|Манджиков Очир 56 6
|Чичваркин Евгений 129 6
|Лаптева Марина 90 5
|Савин Сергей 88 4
|Поляков Анатолий 8 4
|Кочетков Владислав 222 3
|Брюквин Юрий 253 2
|Baker Simon - Бейкер Саймон 35 2
|Кусков Денис 185 2
|Панкратова Оксана 42 2
|Попов Алексей 328 1
|Шалманов Сергей 184 1
|Пестерева Ольга 28 1
|Шелепов Владимир 18 1
|Дмитриев Михаил 7 1
|Антипинский Андрей 3 1
|Карпинский Алексей 37 1
|Андреев Андрей 29 1
|Ананьин Алексей 73 1
|Набиуллина Эльвира 60 1
|Бобровников Борис 98 1
|Захир Максим 22 1
|CNews - ZOOM.CNews 1284 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5128 1
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 62 1
|Сириус - Образовательный центр 102 1
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
Создано именных указателей - 48801.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru