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Nokia 3310

Nokia 3310

СОБЫТИЯ

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25.01.2021 Легендарный телефон Nokia едва не убил подростка

Опасная легенда Сотовый телефон Nokia 3310 загорелся в руках школьника прямо во время использования. Происшествие произошло вечером 24 января 2021 г. в Минске (Белоруссия) в доме по ул. Сырокомли, сообщила пресс-служба минско
17.05.2017 Nokia 3310 появилась в России, Nokia 3, 5, 6 - скоро

Обновлённую версию легендарного телефона Nokia 3310 теперь можно официально купить в России. О старте продаж Nokia 3310 объявил дом для телефонов Nokia, HMD Global. Также отечественные поклонники марки могут оформить предзаказ

17.05.2017 «Связной» начал продажи новой линейки мобильных телефонов Nokia

«Связной» начал продажи мобильного телефона Nokia 3310 в розничной сети и интернет-магазине компании, а также объявил цены на смартфоны бренда в сети ритейлера. В «Связном» поступил в продажу мобильный телефон Nokia 3310, при этом
02.03.2017 Возрожденная Nokia 3310 не будет работать в США

Не совпали частотами Представленный на днях финской компанией Nokia «ремейк» легендарного мобильного телефона Nokia 3310 может не работать на территории США. Как пишет издание Cnet, созданный на производственных мощностях партнера Nokia - HMD Global Oy – «мобильник» не поддерживает американские стандар
14.02.2017 Nokia возродит легендарный телефон Nokia 3310

Nokia 5 и Nokia 3, HMD Global намерена анонсировать выпуск современной версии легендарного телефона Nokia 3310. Мобильный двухдиапазонный (GSM 900/1800) сотовый телефон Nokia 3310, вперв
01.09.2000 Nokia выпустила модель мобильного телефона Nokia 3310 с функциями чата

Сегодня финская компания Nokia сообщила о выпуске новой модели сотового телефона Nokia 3310 с возможностями для общения в чате. Теперь несколько пользователей могут одновременно обмениваться короткими сообщениями. Раньше такая возможность была доступна только пользователям


Публикаций - 78, упоминаний - 81

Nokia 3310 и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 63
Samsung Electronics 11064 31
Lenovo Motorola 3566 23
Siemens AG - Siemens Group 2673 21
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 20
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 16
Sony 6739 14
Apple Inc 13154 13
HMD Global - Nokia 144 13
LG Electronics 3735 10
Microsoft Corporation 25775 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 9
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 153 7
Divizion 54 7
МегаФон 10742 7
Lenovo Group 2446 6
Xiaomi - Сяоми 2231 6
Google LLC 12688 5
Philips 2099 5
Motorola Inc 1156 4
Huawei 4676 4
ZTE Corporation 800 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
Fly 214 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 3
INOI - ИНОЙ 51 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
Deutsche Telekom 954 3
AKG 66 2
Vertu 119 2
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 2
FIH Mobile 14 2
TeXet 56 2
Voxtel 82 2
Эйчэмди Мобайл Рус 2 2
Qualcomm Technologies 1974 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 14
Евросеть 1421 12
Евросеть - Техмаркет 81 7
Связной ГК 1401 6
Телефон.Ру 92 3
Carl Zeiss AG 307 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Nike 195 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Ukio - Ūkio bankas 2 1
Danske Bank 8 1
Максимус 28 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 32 1
Societe Generale Group - Kleinwort Hambros - Kleinwort Wasserstein - Kleinwort Benson 15 1
Dixis - Степ Коммуникэйшн - Inter Step 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 57
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 49
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 49
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 23
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 22
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 19
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 15
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 14
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 14
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 13
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 12
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 557 11
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 11
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 614 10
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 9
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 9
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Наушники - Headphones 4478 8
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 8
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 6
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HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 6
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 6
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 6
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Nokia 5 - серия 30 8
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Финляндия - Финляндская Республика 3697 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
Европа 24964 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 10
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Южная Корея - Республика 7052 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Азия - Азиатский регион 5920 4
Япония 13807 4
Индия - Bharat 5869 4
Казахстан - Республика 6048 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Швеция - Королевство 3782 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Китай - Тайвань 4245 3
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
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Канада 5081 2
Украина 7928 2
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Северная Македония - Республика 101 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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