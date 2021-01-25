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Nokia 3310
СОБЫТИЯ
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|25.01.2021
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Легендарный телефон Nokia едва не убил подростка
Опасная легенда Сотовый телефон Nokia 3310 загорелся в руках школьника прямо во время использования. Происшествие произошло вечером 24 января 2021 г. в Минске (Белоруссия) в доме по ул. Сырокомли, сообщила пресс-служба минско
|17.05.2017
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Nokia 3310 появилась в России, Nokia 3, 5, 6 - скоро
Обновлённую версию легендарного телефона Nokia 3310 теперь можно официально купить в России. О старте продаж Nokia 3310 объявил дом для телефонов Nokia, HMD Global. Также отечественные поклонники марки могут оформить предзаказ
|17.05.2017
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«Связной» начал продажи новой линейки мобильных телефонов Nokia
«Связной» начал продажи мобильного телефона Nokia 3310 в розничной сети и интернет-магазине компании, а также объявил цены на смартфоны бренда в сети ритейлера. В «Связном» поступил в продажу мобильный телефон Nokia 3310, при этом
|02.03.2017
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Возрожденная Nokia 3310 не будет работать в США
Не совпали частотами Представленный на днях финской компанией Nokia «ремейк» легендарного мобильного телефона Nokia 3310 может не работать на территории США. Как пишет издание Cnet, созданный на производственных мощностях партнера Nokia - HMD Global Oy – «мобильник» не поддерживает американские стандар
|14.02.2017
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Nokia возродит легендарный телефон Nokia 3310
Nokia 5 и Nokia 3, HMD Global намерена анонсировать выпуск современной версии легендарного телефона Nokia 3310. Мобильный двухдиапазонный (GSM 900/1800) сотовый телефон Nokia 3310, вперв
|01.09.2000
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Nokia выпустила модель мобильного телефона Nokia 3310 с функциями чата
Сегодня финская компания Nokia сообщила о выпуске новой модели сотового телефона Nokia 3310 с возможностями для общения в чате. Теперь несколько пользователей могут одновременно обмениваться короткими сообщениями. Раньше такая возможность была доступна только пользователям
Nokia 3310 и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 15
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