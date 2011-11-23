Pantech Group - Pantech&Curitel Communications

Pantech представил библио-смартфон Компания Pantech анонсировала новый смартфон, управляемый операционной системой Android 2.3.3 - P9060. Новинка любопытна тем, что позиционируется как некая замена традиционным букрдерам. Для этого конст

R2-D2: Pantech демонстрирует управление жестами без прикосновения к экрану на Android-коммуникаторе Vega LTE Компания Pantech представила свой новый коммуникатор Vega LTE с функцией управления жестами без прикосновения к экрану. Пользователю достаточно провести рукой над фронтальной камерой коммуникатора для у

Pantech представила самый быстрый смартфон в мире Компания Pantech анонсировала новый флагманский смартфон Vega Racer и планшетный компьютер. Аппарат получит двухъядерный процессор Qualcomm Snapdragon MSM8660 с частотой 1,5 ГГц. В смартфоне установлен

Pantech создала «гуглофон» с быстрой оперативной памятью Компания Pantech выпустила на южнокорейский рынок новую модель Android-коммуникатора в линейке Vega Xp

Pantech показала два недорогих телефона с 2 SIM-картами Компания Pantech вошла на рынок сотовых телефонов с поддержкой двух SIM-карт. На итальянском сайте про

PG-3600V - топовый мьюзикфон Pantech ми причинами, которые, впрочем, не имеют особого отношения к теме этого материала. Однако трудности Pantech вылились в солидную задержку с выпуском модели PG-3600V, которая позиционируется как

Pantech выпустил слайдер с дисплеем вместо клавиатуры Компания Pantech выпустила телефон, в котором вместо стандартной кнопочной клавиатуры установлен сенсо

Pantech: самый тонкий слайдер в мире Южнокорейская компания Pantech выпустила самый тонкий в мире телефон типа «слайдер». Толщина корпуса нового устройства составляет всего 9,99 мм, что на 1 мм тоньше предыдущего рекордсмена, модели U600, анонсированной

Pantech представила новый стильный телефон Пополняя свою коллекцию стильных телефонов, компания Pantech представила еще одну новинку — модель IM-U170. Телефон будет оснащен QVGA-дисплеем, о

Pantech обеспечит Cingular сотовыми телефонами Южнокорейский производитель сотовых телефонов Pantech поставит 3,5 млн. сотовых телефонов американскому мобильному оператору Cingular Wirel

Flexus 03 - концепт телефона Pantech Концепт мобильного телефона Flexus 03 компании Pantech получил премию IF Design Award 2007. Кроме фотоматериала, иной информации касательно концепта не поступало.

Телефон Pantech с поворотным экраном Информации о новом телефоне компании Pantech IM-R110 пока очень мало, однако, фото впечатляют. Телефон поддерживает цифровое мобил

Pantech выпустит к Новому году новую модель телефона Компания Pantech анонсировала новый телефон PN820. Новинка работает под управлением операционной системы Windows Mobile 5. Аппарат имеет модуль беспроводной связи Bluetooth. Телефон поддерживает карты п

Самый необычный телефон 2006 - Pantech PG2800 лее традиционное для раскладушек решение. Так, уже протестированная нам «Черная пантера» от того же Pantech делает ставку на достаточно необычный внешний вид, обыгрывая сходство с животным из с

"Скай Линк – Москва" представил новый SkyTurbo-модем стной передачи данных Sky Turbo – до 2,4 Мбит/с, а также терминалы Kyocera KE 301, CMOTech CNU 510, Pantech HX570B, Pantech HX575B, Daewoo Itteki S42. Всего в линейке абонентских устройств «Ска

Самые ожидаемые телефоны и смартфоны осени 2006 Новинки Nokia Новинки Sony Ericsson Новинки Motorola, Samsung, Pantech В этом году урожай отличных телефонов получится, без сомнения, необычайно богатым. Об

Pantech представил на российском рынке новый слайдер Компания Pantech анонсировала запуск на российский рынок новой модели телефона PG-3600V. Устройство ос

Российская компания обвинила телефон Pantech в нарушении патента Компания «РИМКО-XXI» объявила о том, что мобильный телефон Pantech PG-6200 нарушает патентное законодательство РФ. В частности, компания ссылается на па

Тестируем знаменитую "Черную пантеру" от Pantech ашних условиях, а также попытаемся, как можно более объективно оценить работу дизайнеров. 3D-модель Pantech 6020 [[[mov=http://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/zoom/uploaded/article/2006/06/2

Pantech анонсировал женский сверхтонкий телефон Компания Pantech совместно с Curitel выпустили сверхтонкий мобильный телефон для сетей стандарта CDMA

Curitel представил новый слайдер Компания Curitel выпустила новый мобильный телефон PT-K2100 в форм-факторе «слайдер». Модель оснащена

Телефон Pantech со сканером отпечатка пальца появился в России Компания Pantech аннонсировала запуск в России PG-6200 — нового телефона с функцией распознавания

Pantech выпустил новую компактную "раскладушку" Компания Pantech представила в США новый компактный телефон C300. Размеры телефона составляют 69 x 43

Тест долгожданного камерофона Pantech PG-8000 ыкальным контентом, то он находится с обратной стороны, под объективом встроенной камеры. 3D-модель Pantech PG-8000 Посмотреть видеоролик (4,8 Мб)Скачать видео для мобильного, 3gp (1,4 Мб) Если

Дайджест. Сногсшибательные инновации Sony, Fiat и LG Каким будет новый компьютер от Sony Как Pantech собирается победить iPod? Какой рекорд поставил новый ноутбук LG Как Intel помог Appl

Новые телефоны Pantech имеют сходство с iPod Компания Pantech объявила о выпуске нового мобильного телефона PG-3600V. Устройство оснащено MP3-плеер

Pantech выпустила новый телефон PG-3500 Компания Pantech выпустила на рынок телефон PG-3500. Эта модель имеет 1,3-мегапиксельную камеру, есть возможность использования ее как камкордера, записывающего видео в формате MPEG4. Также предусмотрен

Pantech выпустил телефон для сервиса Disney Корейская компания Pantech объявила о выпуске сотового телефона Pantech DM-P100, первого сотового аппарат

CeBIT: Pantech представил новые сотовые телефоны Компания Pantech&Curitel представила на выставке CeBIT, проходящей в Ганновере, несколько сотовых телефонов. Всего публике был показан 41 сотовый аппарат, включая 2 аппарата стандарта UMTS и 15 — C

Pantech PG-3500 - он хотел «убить» RAZR рпуса (включая аккумулятор) очень плотно подогнаны друг к другу, исключая малейший скрип. 3D-модель Pantech PG-3500 Телефон в деле На внешней панели, хватило места не только для дополнительного

Лучшие мобильные телефоны 2005 года 0i, которая уже имеет нужную гарнитуру в комплекте, а технически совершенно не отличается от K750i. Pantech PG6100 То, что этот телефон позиционируется как камерофон, понятно сразу, благо что д

Новый слайдер Pantech - фаворит в легком весе ricsson W900i), также называемую «ротором». Но поскольку речь в данном тесте идет именно о компании Pantech, то мы попробуем разобраться, насколько успешно производителю удалось реализовать мех

Pantech разработал новый телефон с памятью 1 ГБ Компания Pantech объявила о выпуске мобильного телефона IM-U110, снабженного флэш-памятью емкостью 1 ГБ. Благодаря такому объему устройство позволяет сохранить до 200 песен в формате МР3 или 1024 картин

Мобильные телефоны: хиты продаж октября дель достигла мобильного Олимпа. Таким же показателем приходится довольствоваться и компании Motorola. Приятной новостью стало появление в хитах продаж ZOOM.CNews таких вендоров как Hewlett Packard и Pantech, модели которых давно уже не становились бестселлерами. Их возвращение выглядит довольно эффектно: коммуникатор iPAQ 6515 от HP уже второй месяц держится в хитах продаж, а Pantech

Pantech PG-1500 - бюджетный телефон-бритва акже, если вы, конечно, не используете определитель номера или вам все равно, кто звонит. 3D-модель Pantech PG1500 Единственной деталью на верхней крышке является круглый светодиод, который сиг

PlayFon и Pantech объявляют о новом этапе сотрудничества Провайдер мобильных развлекательных услуг PlayFon и один из ведущих мировых производителей мобильных телефонов Pantech заключили соглашение о всестороннем партнёрстве в сфере дополнительных услуг мобильной связи. Проекты, которые компаниям предстоит совместно реализовать в течение ближайших двух лет, оп

Pantech представил новую Slim-серию телефонов Компания Pantech представила новую серию мобильных телефонов, выполненных в разных форм-факторах. Slim

Pantech PG-8000: камерофон, похожий на цифровую камеру Компания Pantech представляет новый мультимедийный GSM-телефон PG-8000. Модель PG-8000 отличается необ