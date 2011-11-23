Получите все материалы CNews по ключевому слову
Pantech Group Pantech&Curitel Communications
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|23.11.2011
|
Pantech представил библио-смартфон
Компания Pantech анонсировала новый смартфон, управляемый операционной системой Android 2.3.3 - P9060. Новинка любопытна тем, что позиционируется как некая замена традиционным букрдерам. Для этого конст
|01.11.2011
|
R2-D2: Pantech демонстрирует управление жестами без прикосновения к экрану на Android-коммуникаторе Vega LTE
Компания Pantech представила свой новый коммуникатор Vega LTE с функцией управления жестами без прикосновения к экрану. Пользователю достаточно провести рукой над фронтальной камерой коммуникатора для у
|20.05.2011
|
Pantech представила самый быстрый смартфон в мире
Компания Pantech анонсировала новый флагманский смартфон Vega Racer и планшетный компьютер. Аппарат получит двухъядерный процессор Qualcomm Snapdragon MSM8660 с частотой 1,5 ГГц. В смартфоне установлен
|23.12.2010
|
Pantech создала «гуглофон» с быстрой оперативной памятью
Компания Pantech выпустила на южнокорейский рынок новую модель Android-коммуникатора в линейке Vega Xp
|03.08.2010
|
Pantech показала два недорогих телефона с 2 SIM-картами
Компания Pantech вошла на рынок сотовых телефонов с поддержкой двух SIM-карт. На итальянском сайте про
|06.08.2007
|
PG-3600V - топовый мьюзикфон Pantech
ми причинами, которые, впрочем, не имеют особого отношения к теме этого материала. Однако трудности Pantech вылились в солидную задержку с выпуском модели PG-3600V, которая позиционируется как
|18.04.2007
|
Pantech выпустил слайдер с дисплеем вместо клавиатуры
Компания Pantech выпустила телефон, в котором вместо стандартной кнопочной клавиатуры установлен сенсо
|16.03.2007
|
Pantech: самый тонкий слайдер в мире
Южнокорейская компания Pantech выпустила самый тонкий в мире телефон типа «слайдер». Толщина корпуса нового устройства составляет всего 9,99 мм, что на 1 мм тоньше предыдущего рекордсмена, модели U600, анонсированной
|12.01.2007
|
Pantech представила новый стильный телефон
Пополняя свою коллекцию стильных телефонов, компания Pantech представила еще одну новинку — модель IM-U170. Телефон будет оснащен QVGA-дисплеем, о
|13.12.2006
|Новинка от Pantech
|07.12.2006
|
Pantech обеспечит Cingular сотовыми телефонами
Южнокорейский производитель сотовых телефонов Pantech поставит 3,5 млн. сотовых телефонов американскому мобильному оператору Cingular Wirel
|06.12.2006
|
Flexus 03 - концепт телефона Pantech
Концепт мобильного телефона Flexus 03 компании Pantech получил премию IF Design Award 2007. Кроме фотоматериала, иной информации касательно концепта не поступало.
|05.12.2006
|
Телефон Pantech с поворотным экраном
Информации о новом телефоне компании Pantech IM-R110 пока очень мало, однако, фото впечатляют. Телефон поддерживает цифровое мобил
|22.11.2006
|
Pantech выпустит к Новому году новую модель телефона
Компания Pantech анонсировала новый телефон PN820. Новинка работает под управлением операционной системы Windows Mobile 5. Аппарат имеет модуль беспроводной связи Bluetooth. Телефон поддерживает карты п
|26.10.2006
|
Самый необычный телефон 2006 - Pantech PG2800
лее традиционное для раскладушек решение. Так, уже протестированная нам «Черная пантера» от того же Pantech делает ставку на достаточно необычный внешний вид, обыгрывая сходство с животным из с
|13.10.2006
|
"Скай Линк – Москва" представил новый SkyTurbo-модем
стной передачи данных Sky Turbo – до 2,4 Мбит/с, а также терминалы Kyocera KE 301, CMOTech CNU 510, Pantech HX570B, Pantech HX575B, Daewoo Itteki S42. Всего в линейке абонентских устройств «Ска
|27.09.2006
|
Самые ожидаемые телефоны и смартфоны осени 2006
Новинки Nokia Новинки Sony Ericsson Новинки Motorola, Samsung, Pantech В этом году урожай отличных телефонов получится, без сомнения, необычайно богатым. Об
|31.07.2006
|
Pantech представил на российском рынке новый слайдер
Компания Pantech анонсировала запуск на российский рынок новой модели телефона PG-3600V. Устройство ос
|30.06.2006
|
Российская компания обвинила телефон Pantech в нарушении патента
Компания «РИМКО-XXI» объявила о том, что мобильный телефон Pantech PG-6200 нарушает патентное законодательство РФ. В частности, компания ссылается на па
|30.06.2006
|
Тестируем знаменитую "Черную пантеру" от Pantech
ашних условиях, а также попытаемся, как можно более объективно оценить работу дизайнеров. 3D-модель Pantech 6020 [[[mov=http://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/zoom/uploaded/article/2006/06/2
|13.06.2006
|
Pantech анонсировал женский сверхтонкий телефон
Компания Pantech совместно с Curitel выпустили сверхтонкий мобильный телефон для сетей стандарта CDMA
|09.06.2006
|
Curitel представил новый слайдер
Компания Curitel выпустила новый мобильный телефон PT-K2100 в форм-факторе «слайдер». Модель оснащена
|05.06.2006
|
Телефон Pantech со сканером отпечатка пальца появился в России
Компания Pantech аннонсировала запуск в России PG-6200 — нового телефона с функцией распознавания
|02.06.2006
|
Pantech выпустил новую компактную "раскладушку"
Компания Pantech представила в США новый компактный телефон C300. Размеры телефона составляют 69 x 43
|31.05.2006
|
Тест долгожданного камерофона Pantech PG-8000
ыкальным контентом, то он находится с обратной стороны, под объективом встроенной камеры. 3D-модель Pantech PG-8000 Посмотреть видеоролик (4,8 Мб)Скачать видео для мобильного, 3gp (1,4 Мб) Если
|22.05.2006
|
Дайджест. Сногсшибательные инновации Sony, Fiat и LG
Каким будет новый компьютер от Sony Как Pantech собирается победить iPod? Какой рекорд поставил новый ноутбук LG Как Intel помог Appl
|15.05.2006
|
Новые телефоны Pantech имеют сходство с iPod
Компания Pantech объявила о выпуске нового мобильного телефона PG-3600V. Устройство оснащено MP3-плеер
|14.04.2006
|
Pantech выпустила новый телефон PG-3500
Компания Pantech выпустила на рынок телефон PG-3500. Эта модель имеет 1,3-мегапиксельную камеру, есть возможность использования ее как камкордера, записывающего видео в формате MPEG4. Также предусмотрен
|06.04.2006
|
Pantech выпустил телефон для сервиса Disney
Корейская компания Pantech объявила о выпуске сотового телефона Pantech DM-P100, первого сотового аппарат
|13.03.2006
|
CeBIT: Pantech представил новые сотовые телефоны
Компания Pantech&Curitel представила на выставке CeBIT, проходящей в Ганновере, несколько сотовых телефонов. Всего публике был показан 41 сотовый аппарат, включая 2 аппарата стандарта UMTS и 15 — C
|28.02.2006
|
Pantech PG-3500 - он хотел «убить» RAZR
рпуса (включая аккумулятор) очень плотно подогнаны друг к другу, исключая малейший скрип. 3D-модель Pantech PG-3500 Телефон в деле На внешней панели, хватило места не только для дополнительного
|22.02.2006
|
Лучшие мобильные телефоны 2005 года
0i, которая уже имеет нужную гарнитуру в комплекте, а технически совершенно не отличается от K750i. Pantech PG6100 То, что этот телефон позиционируется как камерофон, понятно сразу, благо что д
|01.02.2006
|
Новый слайдер Pantech - фаворит в легком весе
ricsson W900i), также называемую «ротором». Но поскольку речь в данном тесте идет именно о компании Pantech, то мы попробуем разобраться, насколько успешно производителю удалось реализовать мех
|18.01.2006
|
Pantech разработал новый телефон с памятью 1 ГБ
Компания Pantech объявила о выпуске мобильного телефона IM-U110, снабженного флэш-памятью емкостью 1 ГБ. Благодаря такому объему устройство позволяет сохранить до 200 песен в формате МР3 или 1024 картин
|24.11.2005
|
Мобильные телефоны: хиты продаж октября
дель достигла мобильного Олимпа. Таким же показателем приходится довольствоваться и компании Motorola. Приятной новостью стало появление в хитах продаж ZOOM.CNews таких вендоров как Hewlett Packard и Pantech, модели которых давно уже не становились бестселлерами. Их возвращение выглядит довольно эффектно: коммуникатор iPAQ 6515 от HP уже второй месяц держится в хитах продаж, а Pantech
|09.11.2005
|
Pantech PG-1500 - бюджетный телефон-бритва
акже, если вы, конечно, не используете определитель номера или вам все равно, кто звонит. 3D-модель Pantech PG1500 Единственной деталью на верхней крышке является круглый светодиод, который сиг
|28.10.2005
|
PlayFon и Pantech объявляют о новом этапе сотрудничества
Провайдер мобильных развлекательных услуг PlayFon и один из ведущих мировых производителей мобильных телефонов Pantech заключили соглашение о всестороннем партнёрстве в сфере дополнительных услуг мобильной связи. Проекты, которые компаниям предстоит совместно реализовать в течение ближайших двух лет, оп
|08.09.2005
|
Pantech представил новую Slim-серию телефонов
Компания Pantech представила новую серию мобильных телефонов, выполненных в разных форм-факторах. Slim
|24.08.2005
|
Pantech PG-8000: камерофон, похожий на цифровую камеру
Компания Pantech представляет новый мультимедийный GSM-телефон PG-8000. Модель PG-8000 отличается необ
|22.08.2005
|
Pantech анонсировал новый телефон PG-1200
Компания Pantech представила новый телефон PG-1200. Раскладушка PG-1200 весом 85 граммов оснащена внеш
Pantech Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Москалева Татьяна 73 8
|Набоков Сергей 27 6
|Симонов Игорь 103 5
|Кожевников Алексей 66 5
|Хрусталь Оксана 25 5
|Гуляева Татьяна 39 4
|Лаптев Дмитрий 8 4
|Лахова Олеся 35 2
|Лубнин Кирилл 29 2
|Логунов Олег 4 2
|Минов Денис 3 2
|Малафеев Андрей 52 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Лаптева Марина 114 1
|Солонин Виталий 90 1
|Погребинский Антон 45 1
|Проколов Роман 48 1
|Константинов Константин 32 1
|Клинаичев Андрей 33 1
|Борушевский Денис 37 1
|Волошин Кирилл 23 1
|Симонов Сергей 11 1
|Калиниченко Михаил 19 1
|Ученов Александр 4 1
|Рабовский Семен 33 1
|Свердлова Анна 20 1
|Алехин Игорь 8 1
|Горюнов Михаил 16 1
|Еремина Виктория 13 1
|Наумов Станислав 30 1
|Пиотровский Александр 9 1
|Миронов Андрей 14 1
|Сударева Галина 7 1
|Кузьмин Андрей 11 1
|Семечкин Олег 5 1
|Муллогулова Асия 6 1
|Siber Richard - Сайбер Ричард 1 1
|Земфира - российская певица 6 1
|Артемьев Андрей 1 1
|Гальченко Павел 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.