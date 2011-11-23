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Pantech Group Pantech&Curitel Communications

Pantech Group - Pantech&Curitel Communications

СОБЫТИЯ

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23.11.2011 Pantech представил библио-смартфон

Компания Pantech анонсировала новый смартфон, управляемый операционной системой Android 2.3.3 - P9060. Новинка любопытна тем, что позиционируется как некая замена традиционным букрдерам. Для этого конст
01.11.2011 R2-D2: Pantech демонстрирует управление жестами без прикосновения к экрану на Android-коммуникаторе Vega LTE

  Компания Pantech представила свой новый коммуникатор Vega LTE с функцией управления жестами без прикосновения к экрану. Пользователю достаточно провести рукой над фронтальной камерой коммуникатора для у
20.05.2011 Pantech представила самый быстрый смартфон в мире

Компания Pantech анонсировала новый флагманский смартфон Vega Racer и планшетный компьютер. Аппарат получит двухъядерный процессор Qualcomm Snapdragon MSM8660 с частотой 1,5 ГГц. В смартфоне установлен

23.12.2010 Pantech создала «гуглофон» с быстрой оперативной памятью

Компания Pantech выпустила на южнокорейский рынок новую модель Android-коммуникатора в линейке Vega Xp
03.08.2010 Pantech показала два недорогих телефона с 2 SIM-картами

Компания Pantech вошла на рынок сотовых телефонов с поддержкой двух SIM-карт. На итальянском сайте про
06.08.2007 PG-3600V - топовый мьюзикфон Pantech

ми причинами, которые, впрочем, не имеют особого отношения к теме этого материала. Однако трудности Pantech вылились в солидную задержку с выпуском модели PG-3600V, которая позиционируется как

18.04.2007 Pantech выпустил слайдер с дисплеем вместо клавиатуры

Компания Pantech выпустила телефон, в котором вместо стандартной кнопочной клавиатуры установлен сенсо
16.03.2007 Pantech: самый тонкий слайдер в мире

Южнокорейская компания Pantech выпустила самый тонкий в мире телефон типа «слайдер». Толщина корпуса нового устройства составляет всего 9,99 мм, что на 1 мм тоньше предыдущего рекордсмена, модели U600, анонсированной
12.01.2007 Pantech представила новый стильный телефон

Пополняя свою коллекцию стильных телефонов, компания Pantech представила еще одну новинку — модель IM-U170. Телефон будет оснащен QVGA-дисплеем, о
13.12.2006 Новинка от Pantech
07.12.2006 Pantech обеспечит Cingular сотовыми телефонами

Южнокорейский производитель сотовых телефонов Pantech поставит 3,5 млн. сотовых телефонов американскому мобильному оператору Cingular Wirel
06.12.2006 Flexus 03 - концепт телефона Pantech

Концепт мобильного телефона Flexus 03 компании Pantech получил премию IF Design Award 2007.   Кроме фотоматериала, иной информации касательно концепта не поступало.
05.12.2006 Телефон Pantech с поворотным экраном

Информации о новом телефоне компании Pantech IM-R110 пока очень мало, однако, фото впечатляют. Телефон поддерживает цифровое мобил
22.11.2006 Pantech выпустит к Новому году новую модель телефона

Компания Pantech анонсировала новый телефон PN820. Новинка работает под управлением операционной системы Windows Mobile 5. Аппарат имеет модуль беспроводной связи Bluetooth. Телефон поддерживает карты п
26.10.2006 Самый необычный телефон 2006 - Pantech PG2800

лее традиционное для раскладушек решение. Так, уже протестированная нам «Черная пантера» от того же Pantech делает ставку на достаточно необычный внешний вид, обыгрывая сходство с животным из с
13.10.2006 "Скай Линк – Москва" представил новый SkyTurbo-модем

стной передачи данных Sky Turbo – до 2,4 Мбит/с, а также терминалы Kyocera KE 301, CMOTech CNU 510, Pantech HX570B, Pantech HX575B, Daewoo Itteki S42. Всего в линейке абонентских устройств «Ска
27.09.2006 Самые ожидаемые телефоны и смартфоны осени 2006

Новинки Nokia Новинки Sony Ericsson Новинки Motorola, Samsung, Pantech В этом году урожай отличных телефонов получится, без сомнения, необычайно богатым. Об
31.07.2006 Pantech представил на российском рынке новый слайдер

Компания Pantech анонсировала запуск на российский рынок новой модели телефона PG-3600V. Устройство ос
30.06.2006 Российская компания обвинила телефон Pantech в нарушении патента

Компания «РИМКО-XXI» объявила о том, что мобильный телефон Pantech PG-6200 нарушает патентное законодательство РФ. В частности, компания ссылается на па
30.06.2006 Тестируем знаменитую "Черную пантеру" от Pantech

ашних условиях, а также попытаемся, как можно более объективно оценить работу дизайнеров. 3D-модель Pantech 6020 [[[mov=http://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/zoom/uploaded/article/2006/06/2
13.06.2006 Pantech анонсировал женский сверхтонкий телефон

Компания Pantech совместно с Curitel выпустили сверхтонкий мобильный телефон для сетей стандарта CDMA

09.06.2006 Curitel представил новый слайдер

Компания Curitel выпустила новый мобильный телефон PT-K2100 в форм-факторе «слайдер». Модель оснащена

05.06.2006 Телефон Pantech со сканером отпечатка пальца появился в России

Компания Pantech аннонсировала запуск в России PG-6200 — нового телефона с функцией распознавания
02.06.2006 Pantech выпустил новую компактную "раскладушку"

Компания Pantech представила в США новый компактный телефон C300. Размеры телефона составляют 69 x 43

31.05.2006 Тест долгожданного камерофона Pantech PG-8000

ыкальным контентом, то он находится с обратной стороны, под объективом встроенной камеры. 3D-модель Pantech PG-8000 Посмотреть видеоролик (4,8 Мб)Скачать видео для мобильного, 3gp (1,4 Мб) Если
22.05.2006 Дайджест. Сногсшибательные инновации Sony, Fiat и LG

Каким будет новый компьютер от Sony Как Pantech собирается победить iPod? Какой рекорд поставил новый ноутбук LG Как Intel помог Appl
15.05.2006 Новые телефоны Pantech имеют сходство с iPod

Компания Pantech объявила о выпуске нового мобильного телефона PG-3600V. Устройство оснащено MP3-плеер
14.04.2006 Pantech выпустила новый телефон PG-3500

Компания Pantech выпустила на рынок телефон PG-3500. Эта модель имеет 1,3-мегапиксельную камеру, есть возможность использования ее как камкордера, записывающего видео в формате MPEG4. Также предусмотрен
06.04.2006 Pantech выпустил телефон для сервиса Disney

Корейская компания Pantech объявила о выпуске сотового телефона Pantech DM-P100, первого сотового аппарат
13.03.2006 CeBIT: Pantech представил новые сотовые телефоны

Компания Pantech&Curitel представила на выставке CeBIT, проходящей в Ганновере, несколько сотовых телефонов. Всего публике был показан 41 сотовый аппарат, включая 2 аппарата стандарта UMTS и 15 — C
28.02.2006 Pantech PG-3500 - он хотел «убить» RAZR

рпуса (включая аккумулятор) очень плотно подогнаны друг к другу, исключая малейший скрип. 3D-модель Pantech PG-3500 Телефон в деле На внешней панели, хватило места не только для дополнительного
22.02.2006 Лучшие мобильные телефоны 2005 года

0i, которая уже имеет нужную гарнитуру в комплекте, а технически совершенно не отличается от K750i. Pantech PG6100 То, что этот телефон позиционируется как камерофон, понятно сразу, благо что д
01.02.2006 Новый слайдер Pantech - фаворит в легком весе

ricsson W900i), также называемую «ротором». Но поскольку речь в данном тесте идет именно о компании Pantech, то мы попробуем разобраться, насколько успешно производителю удалось реализовать мех
18.01.2006 Pantech разработал новый телефон с памятью 1 ГБ

Компания Pantech объявила о выпуске мобильного телефона IM-U110, снабженного флэш-памятью емкостью 1 ГБ. Благодаря такому объему устройство позволяет сохранить до 200 песен в формате МР3 или 1024 картин
24.11.2005 Мобильные телефоны: хиты продаж октября

дель достигла мобильного Олимпа. Таким же показателем приходится довольствоваться и компании Motorola. Приятной новостью стало появление в хитах продаж ZOOM.CNews таких вендоров как Hewlett Packard и Pantech, модели которых давно уже не становились бестселлерами. Их возвращение выглядит довольно эффектно: коммуникатор iPAQ 6515 от HP уже второй месяц держится в хитах продаж, а Pantech

09.11.2005 Pantech PG-1500 - бюджетный телефон-бритва

акже, если вы, конечно, не используете определитель номера или вам все равно, кто звонит. 3D-модель Pantech PG1500 Единственной деталью на верхней крышке является круглый светодиод, который сиг
28.10.2005 PlayFon и Pantech объявляют о новом этапе сотрудничества

Провайдер мобильных развлекательных услуг PlayFon и один из ведущих мировых производителей мобильных телефонов Pantech заключили соглашение о всестороннем партнёрстве в сфере дополнительных услуг мобильной связи. Проекты, которые компаниям предстоит совместно реализовать в течение ближайших двух лет, оп
08.09.2005 Pantech представил новую Slim-серию телефонов

Компания Pantech представила новую серию мобильных телефонов, выполненных в разных форм-факторах. Slim
24.08.2005 Pantech PG-8000: камерофон, похожий на цифровую камеру

Компания Pantech представляет новый мультимедийный GSM-телефон PG-8000. Модель PG-8000 отличается необ
22.08.2005 Pantech анонсировал новый телефон PG-1200

Компания Pantech представила новый телефон PG-1200. Раскладушка PG-1200 весом 85 граммов оснащена внеш

Публикаций - 153, упоминаний - 245

Pantech Group и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 62
LG Electronics 3735 43
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 43
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 37
Lenovo Motorola 3566 33
Siemens AG - Siemens Group 2673 30
Sony 6739 23
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 22
Philips 2099 12
Sharp Corporation 1062 11
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 8
Huawei 4677 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 7
Fly 214 7
Motorola Inc 1156 6
Ubiquam 45 6
Microsoft Corporation 25775 6
Apple Inc 13156 6
ZTE Corporation 800 6
Toshiba Corporation 2980 6
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 6
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 6
Intel Corporation 12811 5
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 5
HTC Corporation 1512 5
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 5
Voxtel 82 4
Divizion 54 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
Google LLC 12690 4
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 4
Maxon - Maxon Computer - Maxon Telecom 14 3
МегаФон 10742 3
Dell EMC 5180 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
Евросеть 1421 18
Dixis - Диксис - Dиксис 371 16
Связной ГК 1401 11
Евросеть - Техмаркет 81 9
Carl Zeiss AG 307 5
Беталинк 105 3
Walt Disney Company 647 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Телефорум 93 2
Daewoo 104 1
АСК 49 1
Prudential Financial 52 1
Swarovski AG 74 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
Led Zeppelin - британская рок-группа 6 1
Н-Транс - N-Tran - Северстальтранс 11 1
Он Клиник ММЦ - Международный медицинский центр 11 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Менатеп - Menatep 39 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Escada 5 1
Stellantis - Maserati 14 1
Экстролизинг 3 1
Raymed Group CELT - ЦЭЛТ - Центр эндохирургии и литотрипсии - Многопрофильная клиника 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Газпром ПАО 1493 1
Hyundai Motor Company 436 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 34
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
WiMAX Forum 69 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 89
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 83
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 52
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 44
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 42
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 39
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 557 39
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 33
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 30
Полифония - Polyphony 254 29
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 29
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 27
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 26
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 23
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 23
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 23
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 23
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 22
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 22
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 22
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 22
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 21
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 20
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 20
Cameraphone - Камерофон 469 19
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 19
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 410 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 19
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 19
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 15
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 15
Joystick - Джойстик 1149 14
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 14
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1013 13
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 808 13
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 13
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 12
Oracle Java - язык программирования 3469 22
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 12
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 12
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 12
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Samsung SVR-диктофон 464 9
Nokia Nseries 538 8
Nokia 6230 - Nokia 6230i 47 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 8
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson P - серия смартфонов 67 7
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 7
Siemens C - Siemens CX - Siemens CF - Siemens CC - серия мобильных телефонов 54 7
Google Android 15244 7
Nokia Symbian OS 1411 7
Nokia 3310 78 7
Nokia Sirocco 104 7
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 7
SanDisk TransFlash 45 6
Siemens A - Siemens AX - серия мобильных телефонов 25 6
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 5
Nokia Communicator - Nokia 9000 - Nokia 9500 - Nokia 9210 - Nokia 9100 78 5
Nokia 7610 33 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 4
Nokia 6260 11 4
Nokia 6101 8 4
Nokia 6610 - Nokia 6610i 12 4
Nokia 1100c - Nokia 1100 32 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson S - серия мобильных телефонов 16 4
Sony Walkman 285 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 4
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 110 3
Microsoft Windows Mobile 2003 156 3
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 3
RealNetworks RealMedia 20 3
Vertu Ascent 15 3
Nokia 6630 18 3
Nokia 6030 14 3
Nokia 6100 10 3
Nokia 2650 10 3
Москалева Татьяна 73 8
Набоков Сергей 27 6
Симонов Игорь 103 5
Кожевников Алексей 66 5
Хрусталь Оксана 25 5
Гуляева Татьяна 39 4
Лаптев Дмитрий 8 4
Лахова Олеся 35 2
Лубнин Кирилл 29 2
Логунов Олег 4 2
Минов Денис 3 2
Малафеев Андрей 52 2
Ксенин Алекс 311 2
Лаптева Марина 114 1
Солонин Виталий 90 1
Погребинский Антон 45 1
Проколов Роман 48 1
Константинов Константин 32 1
Клинаичев Андрей 33 1
Борушевский Денис 37 1
Волошин Кирилл 23 1
Симонов Сергей 11 1
Калиниченко Михаил 19 1
Ученов Александр 4 1
Рабовский Семен 33 1
Свердлова Анна 20 1
Алехин Игорь 8 1
Горюнов Михаил 16 1
Еремина Виктория 13 1
Наумов Станислав 30 1
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Сударева Галина 7 1
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Муллогулова Асия 6 1
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Артемьев Андрей 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 24
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Солнце - звезда Солнечной системы 5490 15
Япония 13807 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 13
Азия - Азиатский регион 5920 13
Финляндия - Финляндская Республика 3697 13
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Канада 5082 7
Швеция - Королевство 3782 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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