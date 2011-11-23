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Pantech Group Pantech&Curitel Communications

Pantech Group - Pantech&Curitel Communications


23.11.2011 Pantech представил библио-смартфон

Компания Pantech анонсировала новый смартфон, управляемый операционной системой Android 2.3.3 - P9060. Новинка любопытна тем, что позиционируется как некая замена традиционным букрдерам. Для этого конст
01.11.2011 R2-D2: Pantech демонстрирует управление жестами без прикосновения к экрану на Android-коммуникаторе Vega LTE

  Компания Pantech представила свой новый коммуникатор Vega LTE с функцией управления жестами без прикосновения к экрану. Пользователю достаточно провести рукой над фронтальной камерой коммуникатора для у
20.05.2011 Pantech представила самый быстрый смартфон в мире

Компания Pantech анонсировала новый флагманский смартфон Vega Racer и планшетный компьютер. Аппарат получит двухъядерный процессор Qualcomm Snapdragon MSM8660 с частотой 1,5 ГГц. В смартфоне установлен

23.12.2010 Pantech создала «гуглофон» с быстрой оперативной памятью

Компания Pantech выпустила на южнокорейский рынок новую модель Android-коммуникатора в линейке Vega Xp
03.08.2010 Pantech показала два недорогих телефона с 2 SIM-картами

Компания Pantech вошла на рынок сотовых телефонов с поддержкой двух SIM-карт. На итальянском сайте про
06.08.2007 PG-3600V - топовый мьюзикфон Pantech

ми причинами, которые, впрочем, не имеют особого отношения к теме этого материала. Однако трудности Pantech вылились в солидную задержку с выпуском модели PG-3600V, которая позиционируется как

18.04.2007 Pantech выпустил слайдер с дисплеем вместо клавиатуры

Компания Pantech выпустила телефон, в котором вместо стандартной кнопочной клавиатуры установлен сенсо
16.03.2007 Pantech: самый тонкий слайдер в мире

Южнокорейская компания Pantech выпустила самый тонкий в мире телефон типа «слайдер». Толщина корпуса нового устройства составляет всего 9,99 мм, что на 1 мм тоньше предыдущего рекордсмена, модели U600, анонсированной
12.01.2007 Pantech представила новый стильный телефон

Пополняя свою коллекцию стильных телефонов, компания Pantech представила еще одну новинку — модель IM-U170. Телефон будет оснащен QVGA-дисплеем, о
13.12.2006 Новинка от Pantech

07.12.2006 Pantech обеспечит Cingular сотовыми телефонами

Южнокорейский производитель сотовых телефонов Pantech поставит 3,5 млн. сотовых телефонов американскому мобильному оператору Cingular Wirel
06.12.2006 Flexus 03 - концепт телефона Pantech

Концепт мобильного телефона Flexus 03 компании Pantech получил премию IF Design Award 2007.   Кроме фотоматериала, иной информации касательно концепта не поступало.
05.12.2006 Телефон Pantech с поворотным экраном

Информации о новом телефоне компании Pantech IM-R110 пока очень мало, однако, фото впечатляют. Телефон поддерживает цифровое мобил
22.11.2006 Pantech выпустит к Новому году новую модель телефона

Компания Pantech анонсировала новый телефон PN820. Новинка работает под управлением операционной системы Windows Mobile 5. Аппарат имеет модуль беспроводной связи Bluetooth. Телефон поддерживает карты п
26.10.2006 Самый необычный телефон 2006 - Pantech PG2800

лее традиционное для раскладушек решение. Так, уже протестированная нам «Черная пантера» от того же Pantech делает ставку на достаточно необычный внешний вид, обыгрывая сходство с животным из с
13.10.2006 "Скай Линк – Москва" представил новый SkyTurbo-модем

стной передачи данных Sky Turbo – до 2,4 Мбит/с, а также терминалы Kyocera KE 301, CMOTech CNU 510, Pantech HX570B, Pantech HX575B, Daewoo Itteki S42. Всего в линейке абонентских устройств «Ска
27.09.2006 Самые ожидаемые телефоны и смартфоны осени 2006

Новинки Nokia Новинки Sony Ericsson Новинки Motorola, Samsung, Pantech В этом году урожай отличных телефонов получится, без сомнения, необычайно богатым. Об
31.07.2006 Pantech представил на российском рынке новый слайдер

Компания Pantech анонсировала запуск на российский рынок новой модели телефона PG-3600V. Устройство ос
30.06.2006 Российская компания обвинила телефон Pantech в нарушении патента

Компания «РИМКО-XXI» объявила о том, что мобильный телефон Pantech PG-6200 нарушает патентное законодательство РФ. В частности, компания ссылается на па
30.06.2006 Тестируем знаменитую "Черную пантеру" от Pantech

ашних условиях, а также попытаемся, как можно более объективно оценить работу дизайнеров. 3D-модель Pantech 6020 [[[mov=http://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/zoom/uploaded/article/2006/06/2
13.06.2006 Pantech анонсировал женский сверхтонкий телефон

Компания Pantech совместно с Curitel выпустили сверхтонкий мобильный телефон для сетей стандарта CDMA

09.06.2006 Curitel представил новый слайдер

Компания Curitel выпустила новый мобильный телефон PT-K2100 в форм-факторе «слайдер». Модель оснащена

05.06.2006 Телефон Pantech со сканером отпечатка пальца появился в России

Компания Pantech аннонсировала запуск в России PG-6200 — нового телефона с функцией распознавания
02.06.2006 Pantech выпустил новую компактную "раскладушку"

Компания Pantech представила в США новый компактный телефон C300. Размеры телефона составляют 69 x 43

31.05.2006 Тест долгожданного камерофона Pantech PG-8000

ыкальным контентом, то он находится с обратной стороны, под объективом встроенной камеры. 3D-модель Pantech PG-8000 Посмотреть видеоролик (4,8 Мб)Скачать видео для мобильного, 3gp (1,4 Мб) Если
22.05.2006 Дайджест. Сногсшибательные инновации Sony, Fiat и LG

Каким будет новый компьютер от Sony Как Pantech собирается победить iPod? Какой рекорд поставил новый ноутбук LG Как Intel помог Appl
15.05.2006 Новые телефоны Pantech имеют сходство с iPod

Компания Pantech объявила о выпуске нового мобильного телефона PG-3600V. Устройство оснащено MP3-плеер
14.04.2006 Pantech выпустила новый телефон PG-3500

Компания Pantech выпустила на рынок телефон PG-3500. Эта модель имеет 1,3-мегапиксельную камеру, есть возможность использования ее как камкордера, записывающего видео в формате MPEG4. Также предусмотрен
06.04.2006 Pantech выпустил телефон для сервиса Disney

Корейская компания Pantech объявила о выпуске сотового телефона Pantech DM-P100, первого сотового аппарат
13.03.2006 CeBIT: Pantech представил новые сотовые телефоны

Компания Pantech&Curitel представила на выставке CeBIT, проходящей в Ганновере, несколько сотовых телефонов. Всего публике был показан 41 сотовый аппарат, включая 2 аппарата стандарта UMTS и 15 — C
28.02.2006 Pantech PG-3500 - он хотел «убить» RAZR

рпуса (включая аккумулятор) очень плотно подогнаны друг к другу, исключая малейший скрип. 3D-модель Pantech PG-3500 Телефон в деле На внешней панели, хватило места не только для дополнительного
22.02.2006 Лучшие мобильные телефоны 2005 года

0i, которая уже имеет нужную гарнитуру в комплекте, а технически совершенно не отличается от K750i. Pantech PG6100 То, что этот телефон позиционируется как камерофон, понятно сразу, благо что д
01.02.2006 Новый слайдер Pantech - фаворит в легком весе

ricsson W900i), также называемую «ротором». Но поскольку речь в данном тесте идет именно о компании Pantech, то мы попробуем разобраться, насколько успешно производителю удалось реализовать мех
18.01.2006 Pantech разработал новый телефон с памятью 1 ГБ

Компания Pantech объявила о выпуске мобильного телефона IM-U110, снабженного флэш-памятью емкостью 1 ГБ. Благодаря такому объему устройство позволяет сохранить до 200 песен в формате МР3 или 1024 картин
24.11.2005 Мобильные телефоны: хиты продаж октября

дель достигла мобильного Олимпа. Таким же показателем приходится довольствоваться и компании Motorola. Приятной новостью стало появление в хитах продаж ZOOM.CNews таких вендоров как Hewlett Packard и Pantech, модели которых давно уже не становились бестселлерами. Их возвращение выглядит довольно эффектно: коммуникатор iPAQ 6515 от HP уже второй месяц держится в хитах продаж, а Pantech

09.11.2005 Pantech PG-1500 - бюджетный телефон-бритва

акже, если вы, конечно, не используете определитель номера или вам все равно, кто звонит. 3D-модель Pantech PG1500 Единственной деталью на верхней крышке является круглый светодиод, который сиг
28.10.2005 PlayFon и Pantech объявляют о новом этапе сотрудничества

Провайдер мобильных развлекательных услуг PlayFon и один из ведущих мировых производителей мобильных телефонов Pantech заключили соглашение о всестороннем партнёрстве в сфере дополнительных услуг мобильной связи. Проекты, которые компаниям предстоит совместно реализовать в течение ближайших двух лет, оп
08.09.2005 Pantech представил новую Slim-серию телефонов

Компания Pantech представила новую серию мобильных телефонов, выполненных в разных форм-факторах. Slim
24.08.2005 Pantech PG-8000: камерофон, похожий на цифровую камеру

Компания Pantech представляет новый мультимедийный GSM-телефон PG-8000. Модель PG-8000 отличается необ
22.08.2005 Pantech анонсировал новый телефон PG-1200

Компания Pantech представила новый телефон PG-1200. Раскладушка PG-1200 весом 85 граммов оснащена внеш

Публикаций - 122, упоминаний - 122

Pantech Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9874 61
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 42
LG Electronics 3518 42
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1127 36
Lenovo Motorola 3506 33
Siemens AG - Siemens Group 2505 30
Sony 6428 22
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2963 21
Philips 2032 11
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1020 10
Sharp Corporation 1016 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2544 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1648 8
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1692 7
Fly 202 7
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel 287 6
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 6
Motorola Inc 137 6
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 68 6
Toshiba Corporation 2856 6
Huawei 3598 6
ZTE Corporation 729 5
Microsoft Corporation 23868 5
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 829 5
Apple Inc 11211 5
Siemens AG - Сименс Россия 154 5
Intel Corporation 11750 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 4
Voxtel 75 4
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom 189 4
Ситроникс - Sitronics 813 4
Divizion 53 4
Цифра ГК 2221 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1181 4
HTC Corporation 1495 4
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 321 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2439 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 3
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 404 3
Евросеть 1397 18
Dixis - Диксис 120 16
Связной ГК 1340 11
Евросеть Техмаркет 75 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 8
Carl Zeiss AG 126 5
Россети Ленэнерго 68 4
Walt Disney Company 440 3
Беталинк 100 3
Телефорум 93 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 2
Открытие ФК - Банк Открытие 448 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 245 2
Swarovski AG 70 1
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 110 1
Escada 5 1
Sumitomo Group 44 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 590 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 7 1
Jaguar Cars 124 1
Газпром ПАО 1179 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 1
Porsche - Порше Руссланд 89 1
Ferrari NV 154 1
Он Клиник ММЦ - Международный медицинский центр 6 1
Н-Транс - N-Tran - Северстальтранс 5 1
РЖД - Российские железные дороги 1705 1
АСК 41 1
Led Zeppelin - британская рок-группа 6 1
Daewoo 102 1
Prudential Financial 52 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
Менатеп - Menatep 24 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 3 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1794 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 157 1
Gorenje 92 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 94 1
Yamaha - Ямаха 102 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 100 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 701 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 39 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 52 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 12 1
Судебная власть - Judicial power 538 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 219 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 244 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 312 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 29
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 265 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 106 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 349 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 25 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
WiMAX Forum 53 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 89
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 83
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2355 44
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9031 44
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 43
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 444 42
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6616 39
Smartphone Roll-up - Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 248 39
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 6045 32
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 30
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 2108 28
LED-вспышка - светодиодная вспышка 46 26
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1024 26
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2974 23
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4551 23
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 11 22
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 475 22
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 946 22
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 769 22
Полифония - Polyphony 167 21
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 154 20
Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 588 20
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 1942 20
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 171 19
Cameraphone - Камерофон 177 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 19
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 7647 19
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 86 19
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1077 19
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4628 19
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 17
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 15
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3339 14
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 4087 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10546 14
Joystick - Джойстик 612 14
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 664 13
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 245 13
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 622 13
Oracle Java - язык программирования 2642 21
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 233 12
Samsung SVR-диктофон 450 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 9
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 1911 8
Nokia Nseries 289 8
Samsung SGH - серия смартфонов 24 8
Apple iPhone 6 597 8
Nokia Sirocco 88 7
Nokia 3310 65 7
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson P - серия смартфонов 13 7
Microsoft Windows 2000 940 7
Nokia 6230 42 7
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 16 7
Nokia Symbian OS 1274 7
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 401 7
SanDisk TransFlash 1 6
Siemens SL - серия мобильных телефонов 6 6
Google Android 12999 6
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 48 6
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 89 5
Nokia Communicator - Nokia 9000 - Nokia 9500 - Nokia 9210 - Nokia 9100 15 5
Nokia 7610 33 5
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 244 4
Sony Walkman 235 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 13 4
Microsoft Windows 14705 3
Microsoft Outlook 1252 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 44 3
Microsoft Windows Mobile 2003 125 3
RealNetworks RealMedia 18 3
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 53 3
Intel XScale PXA 42 3
Vertu Ascent 11 3
Nokia 3100 8 2
HP Compaq iPaq Pocket PC 211 2
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 1 2
Microsoft Notepad (Блокнот) 149 2
Apple iPod 1424 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1024 2
Москалева Татьяна 73 8
Набоков Сергей 28 6
Кожевников Алексей 65 5
Симонов Игорь 102 5
Хрусталь Оксана 25 5
Гуляева Татьяна 38 4
Лаптев Дмитрий 6 4
Минов Денис 3 2
Чичваркин Евгений 162 2
Логунов Олег 4 2
Лахова Олеся 35 2
Лубнин Кирилл 29 2
Ксенин Алекс 314 2
Малафеев Андрей 27 2
Борушевский Денис 37 1
Siber Richard - Сайбер Ричард 1 1
Муллогулова Асия 6 1
Земфира - российская певица 6 1
Семечкин Олег 6 1
Пиотровский Александр 9 1
Наумов Станислав 27 1
Барабанщикова Светлана 1 1
Еремина Виктория 12 1
Горюнов Михаил 0 1
Алехин Игорь 8 1
Свердлова Анна 20 1
Гальченко Павел 1 1
Волошин Кирилл 23 1
Сударева Галина 7 1
Калиниченко Михаил 19 1
Миронов Андрей 12 1
Kolimár Ján - Колимар Ян 1 1
Давыдов Владислав 2 1
Быков Иван 2 1
Никулин Денис 2 1
Dayton Sky - Дейтон Скай 1 1
Кашин Александр 1 1
Артемьев Андрей 1 1
Симонов Сергей 5 1
Проколов Роман 48 1
Южная Корея - Республика 4473 65
Россия - РФ - Российская федерация 127081 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 18
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 16
Европа 11993 16
Япония 10469 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 13
Финляндия - Финляндская Республика 1621 13
Азия - Азиатский регион 4269 11
Германия - Федеративная Республика 8772 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 11
Канада 3013 7
Россия - СФО - Новосибирск 3787 5
Украина 6786 4
Швеция - Королевство 2191 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 4
Корея полуостров - Корейский полуостров 12 4
Франция - Французская Республика 5484 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2582 3
Америка 2007 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 863 3
Италия - Итальянская Республика 3006 3
Южная Корея - Сеул 327 3
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 276 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 967 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 578 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1150 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2256 3
Израиль 1722 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2643 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1675 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1188 2
Россия - Сибирь 1787 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1463 2
Америка Латинская 1494 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 21
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 1553 20
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 10
Ergonomics - Эргономика 591 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2376 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 6
Абонентская база - Абонентская плата 1372 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1211 6
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 652 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1408 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 750 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 568 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 492 4
Кредитование - Сrediting - Заём 1695 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 4
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 595 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 2979 4
Английский язык 3945 4
Логистика сбытовая - Сбыт 1905 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 225 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 1581 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 377 3
Видеокамера - Видеосъёмка 554 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 128 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 714 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 2 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 40 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 1 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2961 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 2204 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 912 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 1621 2
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Стрим-ТВ - телекомпания 124 1
Times 659 1
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