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Microsoft Windows Mobile 2003



09.09.2010 Вышла Opera Mini 5.1 для Windows Mobile 1
18.02.2009 «Доктор Веб» выпустил новую версию «Dr.Web 5.0 для Windows Mobile» 1
12.02.2009 Вышел новый «Mail.Ru Агент» для Windows Mobile 1
21.04.2008 «Доктор Веб» начинает распространять свои продукты через «Евросеть» 1
14.01.2008 Elecont Weather 1.0.574: прогноз погоды в устройствах на Windows Mobile 1
22.10.2007 «Доктор Веб» выпустил бета-версию Dr.Web для Windows Mobile 1
25.09.2007 Windows Mobile 6 - много шума из ничего 1
06.09.2007 Вышла новая версия мобильного шпиона Mobile Spy 1.5 1
02.08.2007 «Мобильный Агент» от Mail.Ru: теперь и для Windows Mobile 1
28.03.2007 Февральские хиты продаж КПК — в фаворе и новички, и ветераны 1
01.02.2007 В Windows Mobile найдено две уязвимости 1
24.01.2007 Вышел переводчик для КПК Promt Mobile 6.0 1
29.11.2006 "Сигнал-КОМ" представил комплекс для защиты переговоров в сетях GSM 1
12.09.2006 DataViz выпустит обновленный RoadSync 1
31.08.2006 На мобильники устанавливают сигнализации 1
23.06.2006 Новая Windows Mobile: смартфоны смогут больше 1
31.05.2006 "1С" расширила "Предприятие 8.0" для КПК 1
27.01.2006 BenQ выпустила смартфон P50 1
23.01.2006 Opera: бета-версия браузера для Windows Mobile Pocket PC 1
18.01.2006 Acer n35 - КПК для путешественника 1
02.11.2005 Paragon провела ребрендинг "СловоЕдов" 1
19.10.2005 Paragon анонсировала новый "СловоЕд" 1
25.07.2005 Новый смартфон Pantech предоставит неограниченный доступ к интернету 1
18.07.2005 BitTorrent стал мобильным 1
16.06.2005 "Сигнал-Ком" создала мобильную версию Inter-PRO 1
20.05.2005 Выбор ZOOM.CNews: лучшие смартфоны и коммуникаторы 1
08.02.2005 Новый КПК от НР балансирует на грани 1
07.02.2005 "Вобис" делает подарок покупателям Qtek 9090 1
03.02.2005 У ASUS появился первый коммуникатор 1
25.01.2005 "Луч-BT": первая отечественная Bluetooth-клавиатура для КПК 1
24.01.2005 Практика: смотрим видео на PocketPC 1
20.01.2005 Коммуникаторы HP пошли в народ 1
13.01.2005 Миниатюрный коммуникатор Qtek S100 уже в России 1
28.07.2004 Motorola: 7 новых трубок на все вкусы 1
22.07.2004 Rover PC выпустит коммуникатор-"раскладушку" 1
09.07.2004 Выбор КПК: курс молодого бойца 1
08.07.2004 HP будет вновь производить КПК Jornada? 1
07.07.2004 Paragon разработал LEng еще для 3 языков 1
07.07.2004 Fujitsu представила Pocket Loox v70 1
30.06.2004 MPx220: новый смартфон от Motorola 1

Публикаций - 65, упоминаний - 66

Microsoft Windows Mobile 2003 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21706 21
HP Inc. 5166 9
Paragon Software Group - PSG 325 8
Dell EMC 4509 8
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 747 6
HTC Corporation 1389 4
Intel Corporation 10928 4
Dr.Web - Доктор Веб 1171 3
Toshiba Corporation 2809 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1748 2
VK - Mail.ru Group 2924 2
HP - palmOne - Handspring 282 2
Signal-COM - Сигнал-КОМ 38 2
Lenovo Motorola 3377 2
МакЦентр - MacCentre 122 2
Samsung Electronics 9053 2
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 101 2
Sony Ericsson 1084 1
Klondike Computers - Клондайк Компьютерс 33 1
Qisda BenQ 375 1
SK Telecom 188 1
E-Ten Information Systems 113 1
Pantech Curitel 117 1
Прогноз 403 1
TI - Texas Instruments Incorporated 792 1
Элемент ГК - Elementec 355 1
Apple Inc 10295 1
Acer Group 2215 1
Nokia Corporation 5306 1
Opera Software 325 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 516 1
Promt - Промт 258 1
Trend Micro 561 1
Orange S.A. 945 1
5484 1
HP - Hewlett-Packard 3571 1
ViewSonic 296 1
JVC Kenwood 388 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 464 1
eBay Inc 1569 1
Евросеть 1368 1
Белый Ветер 320 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6358 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10180 18
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4949 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 841 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 24686 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 3770 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 5426 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 6026 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4268 5
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 544 4
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3281 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2765 3
QWERTY-клавиатура 636 3
ARM64 - Архитектура процессора 1216 3
Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 273 3
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 638 3
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 1482 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1569 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 490 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 299 2
VGA камера 222 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 5576 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 676 2
SDIO - Secure Digital Input Output - Защищенный цифровой входной выход, тип защищенного интерфейса цифровой карты 67 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4093 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1207 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 641 2
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 210 2
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1043 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1345 2
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 95 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 1613 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6723 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8971 2
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 546 2
Сервер - Серверные платформы 1312 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 560 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 591 1
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 321 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5056 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2188 41
Microsoft Windows 10 10811 12
Intel XScale - микропроцессорное ядро 244 8
HP Compaq iPaq 231 7
Intel XScale PXA 155 7
Fujitsu Pocket LOOX 82 7
Microsoft Windows Media Player 523 6
Symbian OS 1385 6
Microsoft Office 3140 5
Microsoft Edge - браузер 1830 5
Oracle Java - язык программирования 2463 5
HTC Qtek 35 4
TI OMAP 115 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 487 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 3
Microsoft Outlook 1215 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1479 2
Microsoft Exchange Server 360 2
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 106 2
Dr.Web Антивирус 262 2
Microsoft Reader 28 2
Linux OS 7360 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 278 2
Intel XScale Bulverde PXA 29 2
Opera Browser - Браузер 902 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 814 1
HP - palmOne Treo 85 1
ЭОС Дело СЭД 1295 1
HTC P - серия коммуникаторов 20 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1526 1
HTC TyTN 14 1
Google Inbox 21 1
Opera Mini - браузер 206 1
Microsoft Windows Live 202 1
Nokia S40 - Nokia Series 40 69 1
Dr.Web Security Space 57 1
Dr.Web Бастион 5 1
Oracle Java ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 80 1
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 588 1
Nokia 7650 62 1
Ксенин Алекс 311 5
Константинов Константин 30 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 869 1
Артамонова Анна 182 1
Демидов Михаил 132 1
Никитин Николай 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 96720 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 38878 4
Финляндия - Финляндская Республика 1653 2
Чехия - Чешская Республика 979 2
Франция - Французская Республика 5143 2
Португалия - Португальская Республика 737 2
Норвегия - Королевство 1051 2
Испания - Королевство 2687 2
Германия - Федеративная Республика 8024 2
Италия - Итальянская Республика 3017 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10402 2
Япония 8572 1
Южная Корея - Республика 3634 1
Турция - Турецкая республика 1535 1
Хорватия - Республика 207 1
Китай - Тайвань 1595 1
Перу - Республика 219 1
Европа 8712 1
Украина 5769 1
Канада 3067 1
Польша - Республика 1488 1
Азия - Азиатский регион 3324 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12089 1
Швеция - Королевство 1886 1
Беларусь - Белоруссия 3297 1
Америка Северная 2623 1
Русский язык 3590 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1879 1
Эргономика 409 1
CNews - ZOOM.CNews 1386 3
The Register 1270 1
DigiTimes - Издание 1282 1
Silicon.com 352 1
Computer Weekly 369 1
РС Рro 87 1
Korea Times 129 1
GeekZone 3 1
CeBIT 442 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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