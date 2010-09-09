Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Windows Mobile 2003
Публикаций - 65, упоминаний - 66
Microsoft Windows Mobile 2003 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 4
|Ксенин Алекс 311 5
|Константинов Константин 30 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 869 1
|Артамонова Анна 182 1
|Демидов Михаил 132 1
|Никитин Николай 19 1
|Русский язык 3590 3
|СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1879 1
|Эргономика 409 1
|CNews - ZOOM.CNews 1386 3
|The Register 1270 1
|DigiTimes - Издание 1282 1
|Silicon.com 352 1
|Computer Weekly 369 1
|РС Рro 87 1
|Korea Times 129 1
|GeekZone 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171381, в очереди разбора - 1007724.
Создано именных указателей - 67500.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171381, в очереди разбора - 1007724.
Создано именных указателей - 67500.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru