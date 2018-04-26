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День независимости Independence Day день принятия Декларации независимости США в 1776 году

СОБЫТИЯ


26.04.2018 NASDAQ остановила торговлю акциями Amazon и Google 1
04.07.2017 Технический сбой обрушил капитализацию Apple и Amazon на миллиарды долларов 1
03.07.2012 Assassin's Creed 3. Видео 1
09.09.2011 Умер «отец» всех электронных книг и библиотек 1
12.07.2007 Распространители червя Storm притворяются компаниями безопасности 1
05.07.2007 Хакеры подарили трояна Storm ко Дню независимости США 1
25.01.2007 Ученые из Калифорнии разработали самую вместительную ячейку памяти 1
20.05.2004 Новые iPaq от HP выйдут 4 июля 1
04.07.2002 В сети Cingular Wireless по случаю Дня Независимости США SMS-cообщения отправляются бесплатно 1
01.02.2002 Аукцион Sotheby's образует стратегический альянс с eBay 1
27.11.2001 TerraLycos экономит на зарплате своих сотрудников 1
04.05.2001 eBay продает билеты на концерты Мадонны 1
30.06.2000 Копия Декларации о независимости США продана через сайт аукциона Sothebys за $8,14 млн. 2

Публикаций - 14, упоминаний - 15

День независимости и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3255 2
Microsoft Corporation 25704 2
Apple Inc 13080 2
Samsung Electronics 11007 1
Alphabet 170 1
Intel Corporation 12778 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 1
HP Inc. 5872 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Google LLC 12616 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 769 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 1
Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos 106 1
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 1
Sotheby's - Сотбис 28 2
eBay Inc 1640 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2786 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 2
Williams Capital Group 9 1
Project Gutenberg - Проект Гутенберг 4 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 1
Merrill Lynch 454 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12091 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34426 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61189 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14145 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13635 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1881 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13409 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3286 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21830 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4840 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7890 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6253 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9227 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64312 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22439 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2433 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17868 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3382 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10238 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4386 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1568 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 768 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4886 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27182 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7503 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 442 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4758 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22764 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13169 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5479 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7855 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5111 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2769 1
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 660 1
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 869 1
Google Finance 7 2
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 261 1
U.S. Department of Defense - ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network - компьютерная сеть Министерства обороны США 24 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 1
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 1
ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 1
Nokia 6600 - Nokia 6600 Slide - Nokia 6600 Fold 32 1
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
Ruprecht Bull - Рупрехт Булл 1 1
Carl Stephen - Карл Стивен 9 1
Benjamin Franklin - Франклин Бенджамин 21 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54491 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 2
Европа 24910 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13764 1
США - Нью-Йорк 3175 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 1
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Великобритания - Лондон 2428 1
Испания - Королевство 3820 1
США - Калифорния 4813 1
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Английский язык 7002 1
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Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 715 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 169 1
The Register - The Register Hardware 1775 2
Bloomberg 1612 2
Yahoo! Finance 121 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
NYT - The New York Times 1099 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 674 1
InformationWeek 241 1
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S&P 500 565 1
NYSE ARCA Tech 100 Index 1 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
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