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DSLR Digital single-lens reflex camera Цифровой зеркальный фотоаппарат



25.10.2022 Apple придется изменить конструкцию iPhone и IPad или уйти с огромного рынка 1
27.09.2022 Xiaomi убивает зеркальные фотоаппараты. Создается смартфон с суперкамерой 1
17.02.2022 Adata Premier Extreme SDXC SD7.0 – это первая карта памяти SD Express, получившая сертификат SD 7.0 1
10.12.2021 Исследование: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России вырастет на 31% и достигнет $1,5 млрд к концу 2021 года 1
08.12.2021 10 технологий, которыми уже не умеют пользоваться наши дети 1
19.08.2021 Обзор микрофона Sennheiser MKE 400: «пушка» для мобильного видеографа 1
10.03.2021 Как подключить флешку к смартфону: зачем нужна технология OTG 1
09.11.2020 «Ростелеком» на Ямале установил видеонаблюдение в этнографическом музее за полярным кругом 1
12.03.2020 «Вега» представила беспилотник для мониторинга ЛЭП 1
21.08.2019 США крупно оштрафовали российскую крипто-компанию 1
29.07.2019 Компьютерное зрение: рынку предрекают бурный рост 1
26.04.2019 Canon показал новинки в московских субтропиках 1
15.04.2019 Беспилотники «Ростеха» для автоматического контроля состояния ЛЭП прошли испытания 1
26.03.2019 Почему современные смартфоны фотографируют не хуже цифровых камер 1
18.12.2018 Что необходимо для проведения видеотрансляций: выбираем оборудование 1
05.12.2018 «Ростех» представил беспилотники для мониторинга электрических сетей 1
16.04.2018 Чем запомнился Фотофорум 2018? 1
17.10.2017 Canon выпустила 90 млн камер EOS и 130 млн объективов EF 1
14.06.2017 Pure Storage представила премиальную All Flash платформу хранения для клауд-эры 1
20.02.2017 Cмартфоны 2016 года. Хиты продаж 1
12.01.2017 Canon EOS скоро 30 лет 1
22.05.2016 Как выбрать массив хранения на флеш? 1
23.02.2016 Новая технология поможет обнаружить копии Земли 2
17.04.2015 Джефф Мэнделл назначен исполнительным вице-президентом по бизнесу глобального бизнес-подразделения Wacom 1
13.10.2014 В Pioneer придумали зеркало заднего вида с тачскрином и LTE 1
02.10.2014 ViewSonic анонсировала портативные проекторы с поддержкой Mobile High-Definition Link 1
20.08.2014 Samsung застолбил патент на изогнутые смартфоны 1
26.06.2014 Panasonic представила ультрапрочный планшет на Windows Embedded 1
18.04.2014 ТОП-5 лучших игр для портативной приставки Sony PlayStation Vita 1
18.03.2014 Sony представила компактную камеру Cyber-shot DSC-HX60 1
11.03.2014 Первый тест в России: полнокадровая камера Hasselblad HV за 425 000 рублей 1
19.02.2014 Обзор ультразума Sony Cyber-Shot RX10: скальпель или мясницкий топор? 1
12.02.2014 Samsung Forum 2014: как телевизоры 4K захватят мир 1
20.01.2014 Обзор фотоаппарата Leica Х Vario: классика элиты 1
18.12.2013 Что умеет камера за 250 тысяч рублей? Тестируем Hasselblad Lunar 1
25.11.2013 Первая в мире системная камера на Android: обзор Samsung Galaxy NX 1
16.10.2013 Sony представила первые в мире полнокадровые беззеркальные камеры со сменным объективом. ФОТО 1
10.10.2013 Acer везет в Россию первый «хромбук» 1
02.10.2013 Самая ожидаемая беззеркалка Olympus OM-D E-M1: тест-драйв в ирландском замке 1
17.09.2013 Прожектор вместо вспышки 1

Публикаций - 640, упоминаний - 663
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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