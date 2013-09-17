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DSLR Digital single-lens reflex camera Цифровой зеркальный фотоаппарат

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


17.09.2013 Ретрокамера для профессионала: обзор компакта Olympus PEN E-P5

оторый не оставит равнодушным ни одного продвинутого фотографа. Как всегда, оставим в стороне матерых профи, которых уже ничем не переманить с их рабочей системы на основе какой-нибудь полноформатной DSLR. А все остальные — те, кто кроме высокой производительности и надежности берут в расчет вес и габариты камеры и сменной оптики, после изучения всех возможностей пятой модели семейства PEN

24.01.2012 Цифровые камеры Samsung с поддержкой Wi-Fi

загрузить карты местности и получить полезную информацию о находящихся поблизости объектах (Point of Interest). За загрузку и просмотр карт в модели WB850F отвечает специальная функция MapView. Новые цифровые камеры WB850F, WB150F и ST200F благодаря мощным зум-объективам позволяют уловить в кадре даже самые удаленные объекты или самые мельчайшие детали. Модель WB850F отличается лучшей на се
21.07.2010 Новая "зеркалка" Sony DSLR-A390: равная среди лучших

Sony DSLR-A390, о которой пойдёт речь в нашем обзоре, является старшей моделью в группе фотокамер начального уровня, производимых Sony. Старт этой группе был дан в январе 2008 года, когда японская к
11.06.2010 Новые зеркальные фотокамеры Sony для начинающих

авила две новые цифровые зеркальные фотокамеры, предназначенные для тех, кто покупает аппарат такого класса впервые. По сравнению с компактными цифровыми фотоаппаратами новые модели – Sony SLR-A390 и DSLR-A290 – предлагают более высокое качество изображения, возможность смены объектива и другие более широкие возможности съемки – все это по относительно доступной цене. Обе модели оснащены 14
28.08.2009 Три новые «зеркалки» от Sony. ФОТО

Компания Sony представила три новые зеркальные фотокамеры серии Alpha — DSLR-A550 (14,2 МП) и DSLR-A500 (12,3 МП) и модель класса Full Frame DSLR-A850. Камеры DSLR-A550 и A500 получили в свое распоряжение сенсор Sony Exmor CMOS нового поколения
14.05.2008 Цифровые камеры улучшили финансовые показатели Sony

74,5 млрд. иен, что более чем в 5 раз больше аналогичного показателя за 2006-2007 финансовый год. Компания связывает успешные финансовые показатели за отчетный период, в частности, с ростом спроса на цифровые камеры.
06.09.2007 Правительство отменило таможенную пошлину на цифровые камеры

ствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Фрадков, сообщает РБК. Документ вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования. Ранее размер ввозной пошлины на цифровые камеры составлял 10%.
05.07.2007 Новые компактные цифровые камеры от BenQ

Компания BenQ анонсировала две новые компактные цифровые камеры. Модель DC-E820 является прямым продолжением E720 и имеет 8-мегапиксельный сенсор (ранее 7 Мпикс), модель DC-C740 имеет разрешение 7 Мпикс. Обе камеры оборудованы линзами Pentax
13.02.2007 RoverShot DV-60 — цифровая камера с поворотным экраном

Новая цифровая камера от компании RoverComputers — RoverShot DV-60 — выполнена в тонком корпусе и оснащена дисплеем, который можно поворачивать на 290 градусов. Разрешение камеры составляет 6,2 МП, к
07.07.2006 Практика: цифровая камера поможет делать деньги

с людьми, отсутствие настроения и желания вообще что-либо делать. Ваши друзья: все живое на Земле и цифровая камера. Артур Газаров
10.11.2004 Смартфоны потеснят цифровые камеры?

фотокамер опасаются, что мобильные телефоны со встроенными камерами «уведут» часть их потенциальных покупателей. Японская исследовательская компания Techno Systems Research прогнозирует, что спрос на цифровые камеры увеличится в 2005 году на 29,5% до 64 млн. единиц, в то время как спрос на смартфоны возрастет на 139% до 132 млн. штук. Между тем, в прошлом году компания JP Morgan предполагал
16.06.2004 Цифровая камера освежит память

азец SenseCam разработан в исследовательской лаборатории Microsoft в Кембридже (Великобритания). Его возможности далеко выходят за пределы простого ведения «фотожурнала». Широкоугольная (132 градуса) цифровая камера делает снимки по команде акселерометров, отслеживающих перемещения; пассивных инфракрасных датчиков, позволяющих определить факт присутствия других людей, а также цифровых датчи
14.05.2004 Цифровые камеры - хиты продаж на потребительском рынке

ых фотокамер достигнет 68,6 млн. единиц, в то время как в 2003 году этот показатель составлял 47,9 млн. В период с 2002 по 2003 год поставки выросли на 71%. По словам Криса Чуте (Chris Chute) из IDC, цифровые камеры – это чрезвычайно популярная категория потребительской электроники, а в сочетании с ростом использования интернета и снижением цен на услуги доступа в Сеть эти устройства позвол
19.04.2004 Новые цифровые камеры Casio добрались до России

Среди последних представленных новинок четыре цифровые камеры, три из которых относятся к серии EXILIM ZOOM: EXILIM EX-Z40, EXILIM EX-Z30, EXILIM PRO EX-P600 и единственная камера, не входящая в эту серию, - CASIO QV-R51. Камеры EXILIM EX-
02.04.2004 Цифровые камеры: Россия №1 по темпам роста продаж в Европе

2003 г. Сравнивая объемы продаж в стоимостном выражении с 1997 года по 2002 года, прослеживается четкая тенденция падения объема продаж аналоговых камер и рост в 10 раз объема продаж цифровых камер. Цифровые камеры начали пользоваться широким спросом именно рядовых пользователей, что обусловлено развитием технологии и ценовых моделей производителей. Источник: GfK-Россиия, 2003 г. В свою оч
03.02.2004 Kodak представил 4 новые цифровые камеры

еля, трехкратный зум, простая система работы с фотографиями и видеоклипами - отличительные особенности данного аппарата (ожидаемая цена составляет $130).   CX7220 – бюджетная полностью автоматическая цифровая камера, которую отличает простота использования и достаточно высокое качество снимков, 2-мегапиксельная матрица и двухкратный зум в сочетании с 1,5-дюймовым ЖК-дисплеем делают ее доста
25.12.2003 Daisy DM334FM - цифровая камера, MP3-плеер, диктофон и радио в одном корпусе

и MP3-плеер, диктофон и функции веб-камеры. Достоинство новой модели – встроенный радиоприёмник. Камера DM334FM имеет 3,34-мегапиксельную матрицу, цветной ЖК-экран и 4-кратное цифровое увеличение. В цифровые камеры Daisy DM334FM встроено от 16 до 64 МБ памяти, которая может быть расширена картами флэш-памяти SecureDigital или MultiMedia Card. Источник: по материалам компании ISM Computers.
24.12.2003 На российском рынке появилась цифровая камера Samsung Digimax U-CA 3

Компания "Белый Ветер" сообщила, что на российском рынке появилась новая 3,2-мегапиксельная цифровая камера Samsung Digimax U-CA 3. Миниатюрная новинка Samsung Digimax U-CA 3 содержит уникальную функцию Avatar, которая позволяет использовать в качестве заставки собственные картинки и

22.10.2003 Philips представил аудиоплееры и цифровые камеры размером с брелок

в на связках ключей. Удобно расположенные 5 кнопок управления позволяют управлять устройством, не вынимая его из карманов. Фотокамеры серии Key Ring могут хранить до 800 фотографий (1,3 мегапикселя). Цифровые камеры Key 007 и 008 (64 и 128 МБ памяти соответственно) могут быть прикреплены к связке ключей и носиться в кармане. Они подключаются непосредственно к USB-порту без использования доп
29.07.2003 Dakota Digital – одноразовая цифровая камера за $11

другой стороны, аналитики прогнозируют, что уровень продаж других пленочных моделей должен снизиться по сравнению с прошлым годом на 15%, а цифровых, наоборот, вырасти на 36%. Учитывая тот факт, что цифровые камеры привлекают, прежде всего, возможностью моментального просмотра сделанных снимков, Pure Digital рассчитывает до конца года выпустить модель с жидкокристаллическим дисплеем. Источ
10.06.2003 Sony Qualia 016 – цифровая камера для шпионов

  Sony Japan представила сегодня, 10 июня, новые высококачественные продукты под брендом QUALIA. В частности, в линейку товаров входит Qualia 016 – сверхкомпактная 2-мегапиксельная цифровая камера. Имеющая размеры всего 69x24x17 мм и весящая 50 г, эта новинка имеет черный алюминиевый корпус, в котором спрятано устройство, способное делать высококачественные снимки. Технич
16.05.2003 Цифровые камеры расходятся как горячие пирожки

«Цифровые камеры продаются с той же скоростью, что мы их производим, - заявил вице-президент Fuji Photo Film Тасуку Имай (Tasuku Imai). – Поставщики едва успевают производить детали». Ему вторит
19.11.2002 Цифровая камера от Sanyo бросает вызов камкордерам

Новая цифровая камера DSC-MZ3 от Sanyo обещает стать главным конкурентом камкордерам - цифровым камерам с возможностью записи видео и звука. DSC-MZ3 способна сохранять видеоданные с частотой 30 кадро
27.09.2002 Завоюют ли цифровые камеры мир?

ниях технологий, до сих пор пользуются традиционными фотоаппаратами. Пройдет несколько десятков лет, пока люди перестанут использовать пленочные камеры. Фотография изменяет свой вид: Сеть и недорогие цифровые камеры означают то, что количество людей, использующих цифровые камеры, постоянно возрастает. И этот процесс, вкупе с тем, что индустрия фотографии оценивается в $80 млрд., прос
25.09.2001 В российских магазинах скоро появится цифровая камера Nikon CoolPix 5000

Компания "Терем" объявила о том, что в ноябре России появится новая цифровая камера Nikon CoolPix 5000. Принципиальным отличием Nikon CoolPix 5000 является использование новой ПЗС-матрицы (разрешение 5,24 миллиона пикселей (5 миллионов эффективных), размер 2/3

10.07.2001 Canon будет производить цифровые камеры в Малайзии

ственных расходов. К примеру, компания Eastman Kodak недавно объявила о планах открыть совместное с компанией Shanghai Seagull Camera предприятие по производству своих цифровых камер в Шанхае.Сегодня цифровые камеры пользуются огромным спросом, при этом японские производители контролируют около 80% мирового рынка в этом сегменте. По оценке японской ассоциации производителей фотокамер, прода
19.09.2000 Цифровые камеры дешевле $100 стали популярными в Японии

Публикаций - 661, упоминаний - 685

DSLR и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 157
Samsung Electronics 11064 82
Canon 1439 68
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 51
Intel Corporation 12811 48
Nikon 646 45
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 41
Eastman Kodak - Кодак 509 39
Microsoft Corporation 25775 37
Apple Inc 13154 34
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 32
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 32
Lenovo Motorola 3566 30
Siemens AG - Siemens Group 2673 30
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 29
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 29
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 28
Toshiba Corporation 2980 28
Konica Minolta 423 28
HP Inc. 5883 27
Olympus 475 27
Casio 338 27
Acer Group - Acer Inc 2776 23
HP - Hewlett-Packard 3662 21
Leica Camera 282 21
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 20
LG Electronics 3735 19
VAIO 475 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 17
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 16
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 16
HTC Corporation 1512 15
Seiko Epson Corporation 908 15
Dell EMC 5180 14
Philips 2099 14
AMD Graphics Product Group - ATI 973 14
Rover - RoverComputers 423 14
Nvidia Corp 4002 13
AMD - Advanced Micro Devices 4641 12
Carl Zeiss AG 307 23
Белый Ветер 365 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
Dixis - Диксис - Dиксис 371 11
Евросеть 1421 10
Россети Ленэнерго 1699 7
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 6
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 6
Совкомбанк Совесть 279 6
Honda Motor Company - HND 240 6
Связной ГК 1401 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
eBay Inc 1640 4
Армада - РБК софт - PCHome 36 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 3
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Visa International 1993 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Walt Disney Company 647 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
British Airways - British Midland International 127 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 2
Геометрия НПО 165 2
Евросеть - Техмаркет 81 2
Meta Group 54 2
Геокосмос 42 2
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 2
Русский Стиль 45 1
The Home Depot Inc 66 1
Heidelberg 11 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 2
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 31 2
IMI - Israel Military Industries 5 2
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
МВД РФ - РУБОП, РУОП, УБОП - Управление по борьбе с организованной преступностью 14 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 24 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 71
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 49
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 5
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 3
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
РНТОРЭС имени А.С. Попова - Российское НТОРЭС имени А.С. Попова - Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова 2 1
Союз кинематографистов России 11 1
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
PIDA - Photonics Industry & Technology Development Association - Ассоциация Индустрии и Технологии Фотоникс 5 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 174
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 169
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 165
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 162
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 161
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 134
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 130
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 128
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 127
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 126
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 116
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 114
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 113
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 108
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 101
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 99
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 94
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 91
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 89
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 84
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 80
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 79
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 76
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 73
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 72
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 71
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 70
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 66
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 66
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 66
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 65
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 63
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 63
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