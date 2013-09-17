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DSLR Digital single-lens reflex camera Цифровой зеркальный фотоаппарат
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|17.09.2013
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Ретрокамера для профессионала: обзор компакта Olympus PEN E-P5
оторый не оставит равнодушным ни одного продвинутого фотографа. Как всегда, оставим в стороне матерых профи, которых уже ничем не переманить с их рабочей системы на основе какой-нибудь полноформатной DSLR. А все остальные — те, кто кроме высокой производительности и надежности берут в расчет вес и габариты камеры и сменной оптики, после изучения всех возможностей пятой модели семейства PEN
|24.01.2012
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Цифровые камеры Samsung с поддержкой Wi-Fi
загрузить карты местности и получить полезную информацию о находящихся поблизости объектах (Point of Interest). За загрузку и просмотр карт в модели WB850F отвечает специальная функция MapView. Новые цифровые камеры WB850F, WB150F и ST200F благодаря мощным зум-объективам позволяют уловить в кадре даже самые удаленные объекты или самые мельчайшие детали. Модель WB850F отличается лучшей на се
|21.07.2010
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Новая "зеркалка" Sony DSLR-A390: равная среди лучших
Sony DSLR-A390, о которой пойдёт речь в нашем обзоре, является старшей моделью в группе фотокамер начального уровня, производимых Sony. Старт этой группе был дан в январе 2008 года, когда японская к
|11.06.2010
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Новые зеркальные фотокамеры Sony для начинающих
авила две новые цифровые зеркальные фотокамеры, предназначенные для тех, кто покупает аппарат такого класса впервые. По сравнению с компактными цифровыми фотоаппаратами новые модели – Sony SLR-A390 и DSLR-A290 – предлагают более высокое качество изображения, возможность смены объектива и другие более широкие возможности съемки – все это по относительно доступной цене. Обе модели оснащены 14
|28.08.2009
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Три новые «зеркалки» от Sony. ФОТО
Компания Sony представила три новые зеркальные фотокамеры серии Alpha — DSLR-A550 (14,2 МП) и DSLR-A500 (12,3 МП) и модель класса Full Frame DSLR-A850. Камеры DSLR-A550 и A500 получили в свое распоряжение сенсор Sony Exmor CMOS нового поколения
|14.05.2008
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Цифровые камеры улучшили финансовые показатели Sony
74,5 млрд. иен, что более чем в 5 раз больше аналогичного показателя за 2006-2007 финансовый год. Компания связывает успешные финансовые показатели за отчетный период, в частности, с ростом спроса на цифровые камеры.
|06.09.2007
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Правительство отменило таможенную пошлину на цифровые камеры
ствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Фрадков, сообщает РБК. Документ вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования. Ранее размер ввозной пошлины на цифровые камеры составлял 10%.
|05.07.2007
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Новые компактные цифровые камеры от BenQ
Компания BenQ анонсировала две новые компактные цифровые камеры. Модель DC-E820 является прямым продолжением E720 и имеет 8-мегапиксельный сенсор (ранее 7 Мпикс), модель DC-C740 имеет разрешение 7 Мпикс. Обе камеры оборудованы линзами Pentax
|13.02.2007
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RoverShot DV-60 — цифровая камера с поворотным экраном
Новая цифровая камера от компании RoverComputers — RoverShot DV-60 — выполнена в тонком корпусе и оснащена дисплеем, который можно поворачивать на 290 градусов. Разрешение камеры составляет 6,2 МП, к
|07.07.2006
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Практика: цифровая камера поможет делать деньги
с людьми, отсутствие настроения и желания вообще что-либо делать. Ваши друзья: все живое на Земле и цифровая камера. Артур Газаров
|10.11.2004
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Смартфоны потеснят цифровые камеры?
фотокамер опасаются, что мобильные телефоны со встроенными камерами «уведут» часть их потенциальных покупателей. Японская исследовательская компания Techno Systems Research прогнозирует, что спрос на цифровые камеры увеличится в 2005 году на 29,5% до 64 млн. единиц, в то время как спрос на смартфоны возрастет на 139% до 132 млн. штук. Между тем, в прошлом году компания JP Morgan предполагал
|16.06.2004
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Цифровая камера освежит память
азец SenseCam разработан в исследовательской лаборатории Microsoft в Кембридже (Великобритания). Его возможности далеко выходят за пределы простого ведения «фотожурнала». Широкоугольная (132 градуса) цифровая камера делает снимки по команде акселерометров, отслеживающих перемещения; пассивных инфракрасных датчиков, позволяющих определить факт присутствия других людей, а также цифровых датчи
|14.05.2004
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Цифровые камеры - хиты продаж на потребительском рынке
ых фотокамер достигнет 68,6 млн. единиц, в то время как в 2003 году этот показатель составлял 47,9 млн. В период с 2002 по 2003 год поставки выросли на 71%. По словам Криса Чуте (Chris Chute) из IDC, цифровые камеры – это чрезвычайно популярная категория потребительской электроники, а в сочетании с ростом использования интернета и снижением цен на услуги доступа в Сеть эти устройства позвол
|19.04.2004
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Новые цифровые камеры Casio добрались до России
Среди последних представленных новинок четыре цифровые камеры, три из которых относятся к серии EXILIM ZOOM: EXILIM EX-Z40, EXILIM EX-Z30, EXILIM PRO EX-P600 и единственная камера, не входящая в эту серию, - CASIO QV-R51. Камеры EXILIM EX-
|02.04.2004
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Цифровые камеры: Россия №1 по темпам роста продаж в Европе
2003 г. Сравнивая объемы продаж в стоимостном выражении с 1997 года по 2002 года, прослеживается четкая тенденция падения объема продаж аналоговых камер и рост в 10 раз объема продаж цифровых камер. Цифровые камеры начали пользоваться широким спросом именно рядовых пользователей, что обусловлено развитием технологии и ценовых моделей производителей. Источник: GfK-Россиия, 2003 г. В свою оч
|03.02.2004
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Kodak представил 4 новые цифровые камеры
еля, трехкратный зум, простая система работы с фотографиями и видеоклипами - отличительные особенности данного аппарата (ожидаемая цена составляет $130). CX7220 – бюджетная полностью автоматическая цифровая камера, которую отличает простота использования и достаточно высокое качество снимков, 2-мегапиксельная матрица и двухкратный зум в сочетании с 1,5-дюймовым ЖК-дисплеем делают ее доста
|25.12.2003
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Daisy DM334FM - цифровая камера, MP3-плеер, диктофон и радио в одном корпусе
и MP3-плеер, диктофон и функции веб-камеры. Достоинство новой модели – встроенный радиоприёмник. Камера DM334FM имеет 3,34-мегапиксельную матрицу, цветной ЖК-экран и 4-кратное цифровое увеличение. В цифровые камеры Daisy DM334FM встроено от 16 до 64 МБ памяти, которая может быть расширена картами флэш-памяти SecureDigital или MultiMedia Card. Источник: по материалам компании ISM Computers.
|24.12.2003
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На российском рынке появилась цифровая камера Samsung Digimax U-CA 3
Компания "Белый Ветер" сообщила, что на российском рынке появилась новая 3,2-мегапиксельная цифровая камера Samsung Digimax U-CA 3. Миниатюрная новинка Samsung Digimax U-CA 3 содержит уникальную функцию Avatar, которая позволяет использовать в качестве заставки собственные картинки и
|22.10.2003
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Philips представил аудиоплееры и цифровые камеры размером с брелок
в на связках ключей. Удобно расположенные 5 кнопок управления позволяют управлять устройством, не вынимая его из карманов. Фотокамеры серии Key Ring могут хранить до 800 фотографий (1,3 мегапикселя). Цифровые камеры Key 007 и 008 (64 и 128 МБ памяти соответственно) могут быть прикреплены к связке ключей и носиться в кармане. Они подключаются непосредственно к USB-порту без использования доп
|29.07.2003
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Dakota Digital – одноразовая цифровая камера за $11
другой стороны, аналитики прогнозируют, что уровень продаж других пленочных моделей должен снизиться по сравнению с прошлым годом на 15%, а цифровых, наоборот, вырасти на 36%. Учитывая тот факт, что цифровые камеры привлекают, прежде всего, возможностью моментального просмотра сделанных снимков, Pure Digital рассчитывает до конца года выпустить модель с жидкокристаллическим дисплеем. Источ
|10.06.2003
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Sony Qualia 016 – цифровая камера для шпионов
Sony Japan представила сегодня, 10 июня, новые высококачественные продукты под брендом QUALIA. В частности, в линейку товаров входит Qualia 016 – сверхкомпактная 2-мегапиксельная цифровая камера. Имеющая размеры всего 69x24x17 мм и весящая 50 г, эта новинка имеет черный алюминиевый корпус, в котором спрятано устройство, способное делать высококачественные снимки. Технич
|16.05.2003
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Цифровые камеры расходятся как горячие пирожки
«Цифровые камеры продаются с той же скоростью, что мы их производим, - заявил вице-президент Fuji Photo Film Тасуку Имай (Tasuku Imai). – Поставщики едва успевают производить детали». Ему вторит
|19.11.2002
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Цифровая камера от Sanyo бросает вызов камкордерам
Новая цифровая камера DSC-MZ3 от Sanyo обещает стать главным конкурентом камкордерам - цифровым камерам с возможностью записи видео и звука. DSC-MZ3 способна сохранять видеоданные с частотой 30 кадро
|27.09.2002
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Завоюют ли цифровые камеры мир?
ниях технологий, до сих пор пользуются традиционными фотоаппаратами. Пройдет несколько десятков лет, пока люди перестанут использовать пленочные камеры. Фотография изменяет свой вид: Сеть и недорогие цифровые камеры означают то, что количество людей, использующих цифровые камеры, постоянно возрастает. И этот процесс, вкупе с тем, что индустрия фотографии оценивается в $80 млрд., прос
|25.09.2001
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В российских магазинах скоро появится цифровая камера Nikon CoolPix 5000
Компания "Терем" объявила о том, что в ноябре России появится новая цифровая камера Nikon CoolPix 5000. Принципиальным отличием Nikon CoolPix 5000 является использование новой ПЗС-матрицы (разрешение 5,24 миллиона пикселей (5 миллионов эффективных), размер 2/3
|10.07.2001
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Canon будет производить цифровые камеры в Малайзии
ственных расходов. К примеру, компания Eastman Kodak недавно объявила о планах открыть совместное с компанией Shanghai Seagull Camera предприятие по производству своих цифровых камер в Шанхае.Сегодня цифровые камеры пользуются огромным спросом, при этом японские производители контролируют около 80% мирового рынка в этом сегменте. По оценке японской ассоциации производителей фотокамер, прода
|19.09.2000
|Цифровые камеры дешевле $100 стали популярными в Японии
DSLR и организации, системы, технологии, персоны:
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