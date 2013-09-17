Ретрокамера для профессионала: обзор компакта Olympus PEN E-P5 оторый не оставит равнодушным ни одного продвинутого фотографа. Как всегда, оставим в стороне матерых профи, которых уже ничем не переманить с их рабочей системы на основе какой-нибудь полноформатной DSLR. А все остальные — те, кто кроме высокой производительности и надежности берут в расчет вес и габариты камеры и сменной оптики, после изучения всех возможностей пятой модели семейства PEN

Цифровые камеры Samsung с поддержкой Wi-Fi загрузить карты местности и получить полезную информацию о находящихся поблизости объектах (Point of Interest). За загрузку и просмотр карт в модели WB850F отвечает специальная функция MapView. Новые цифровые камеры WB850F, WB150F и ST200F благодаря мощным зум-объективам позволяют уловить в кадре даже самые удаленные объекты или самые мельчайшие детали. Модель WB850F отличается лучшей на се

Новая "зеркалка" Sony DSLR-A390: равная среди лучших Sony DSLR-A390, о которой пойдёт речь в нашем обзоре, является старшей моделью в группе фотокамер начального уровня, производимых Sony. Старт этой группе был дан в январе 2008 года, когда японская к

Новые зеркальные фотокамеры Sony для начинающих авила две новые цифровые зеркальные фотокамеры, предназначенные для тех, кто покупает аппарат такого класса впервые. По сравнению с компактными цифровыми фотоаппаратами новые модели – Sony SLR-A390 и DSLR-A290 – предлагают более высокое качество изображения, возможность смены объектива и другие более широкие возможности съемки – все это по относительно доступной цене. Обе модели оснащены 14

Три новые «зеркалки» от Sony. ФОТО Компания Sony представила три новые зеркальные фотокамеры серии Alpha — DSLR-A550 (14,2 МП) и DSLR-A500 (12,3 МП) и модель класса Full Frame DSLR-A850. Камеры DSLR-A550 и A500 получили в свое распоряжение сенсор Sony Exmor CMOS нового поколения

Цифровые камеры улучшили финансовые показатели Sony 74,5 млрд. иен, что более чем в 5 раз больше аналогичного показателя за 2006-2007 финансовый год. Компания связывает успешные финансовые показатели за отчетный период, в частности, с ростом спроса на цифровые камеры.

Правительство отменило таможенную пошлину на цифровые камеры ствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Фрадков, сообщает РБК. Документ вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования. Ранее размер ввозной пошлины на цифровые камеры составлял 10%.

Новые компактные цифровые камеры от BenQ Компания BenQ анонсировала две новые компактные цифровые камеры. Модель DC-E820 является прямым продолжением E720 и имеет 8-мегапиксельный сенсор (ранее 7 Мпикс), модель DC-C740 имеет разрешение 7 Мпикс. Обе камеры оборудованы линзами Pentax

RoverShot DV-60 — цифровая камера с поворотным экраном Новая цифровая камера от компании RoverComputers — RoverShot DV-60 — выполнена в тонком корпусе и оснащена дисплеем, который можно поворачивать на 290 градусов. Разрешение камеры составляет 6,2 МП, к

Практика: цифровая камера поможет делать деньги с людьми, отсутствие настроения и желания вообще что-либо делать. Ваши друзья: все живое на Земле и цифровая камера. Артур Газаров

Смартфоны потеснят цифровые камеры? фотокамер опасаются, что мобильные телефоны со встроенными камерами «уведут» часть их потенциальных покупателей. Японская исследовательская компания Techno Systems Research прогнозирует, что спрос на цифровые камеры увеличится в 2005 году на 29,5% до 64 млн. единиц, в то время как спрос на смартфоны возрастет на 139% до 132 млн. штук. Между тем, в прошлом году компания JP Morgan предполагал

Цифровая камера освежит память азец SenseCam разработан в исследовательской лаборатории Microsoft в Кембридже (Великобритания). Его возможности далеко выходят за пределы простого ведения «фотожурнала». Широкоугольная (132 градуса) цифровая камера делает снимки по команде акселерометров, отслеживающих перемещения; пассивных инфракрасных датчиков, позволяющих определить факт присутствия других людей, а также цифровых датчи

Цифровые камеры - хиты продаж на потребительском рынке ых фотокамер достигнет 68,6 млн. единиц, в то время как в 2003 году этот показатель составлял 47,9 млн. В период с 2002 по 2003 год поставки выросли на 71%. По словам Криса Чуте (Chris Chute) из IDC, цифровые камеры – это чрезвычайно популярная категория потребительской электроники, а в сочетании с ростом использования интернета и снижением цен на услуги доступа в Сеть эти устройства позвол

Новые цифровые камеры Casio добрались до России Среди последних представленных новинок четыре цифровые камеры, три из которых относятся к серии EXILIM ZOOM: EXILIM EX-Z40, EXILIM EX-Z30, EXILIM PRO EX-P600 и единственная камера, не входящая в эту серию, - CASIO QV-R51. Камеры EXILIM EX-

Цифровые камеры: Россия №1 по темпам роста продаж в Европе 2003 г. Сравнивая объемы продаж в стоимостном выражении с 1997 года по 2002 года, прослеживается четкая тенденция падения объема продаж аналоговых камер и рост в 10 раз объема продаж цифровых камер. Цифровые камеры начали пользоваться широким спросом именно рядовых пользователей, что обусловлено развитием технологии и ценовых моделей производителей. Источник: GfK-Россиия, 2003 г. В свою оч

Kodak представил 4 новые цифровые камеры еля, трехкратный зум, простая система работы с фотографиями и видеоклипами - отличительные особенности данного аппарата (ожидаемая цена составляет $130). CX7220 – бюджетная полностью автоматическая цифровая камера, которую отличает простота использования и достаточно высокое качество снимков, 2-мегапиксельная матрица и двухкратный зум в сочетании с 1,5-дюймовым ЖК-дисплеем делают ее доста

Daisy DM334FM - цифровая камера, MP3-плеер, диктофон и радио в одном корпусе и MP3-плеер, диктофон и функции веб-камеры. Достоинство новой модели – встроенный радиоприёмник. Камера DM334FM имеет 3,34-мегапиксельную матрицу, цветной ЖК-экран и 4-кратное цифровое увеличение. В цифровые камеры Daisy DM334FM встроено от 16 до 64 МБ памяти, которая может быть расширена картами флэш-памяти SecureDigital или MultiMedia Card. Источник: по материалам компании ISM Computers.

На российском рынке появилась цифровая камера Samsung Digimax U-CA 3 Компания "Белый Ветер" сообщила, что на российском рынке появилась новая 3,2-мегапиксельная цифровая камера Samsung Digimax U-CA 3. Миниатюрная новинка Samsung Digimax U-CA 3 содержит уникальную функцию Avatar, которая позволяет использовать в качестве заставки собственные картинки и

Philips представил аудиоплееры и цифровые камеры размером с брелок в на связках ключей. Удобно расположенные 5 кнопок управления позволяют управлять устройством, не вынимая его из карманов. Фотокамеры серии Key Ring могут хранить до 800 фотографий (1,3 мегапикселя). Цифровые камеры Key 007 и 008 (64 и 128 МБ памяти соответственно) могут быть прикреплены к связке ключей и носиться в кармане. Они подключаются непосредственно к USB-порту без использования доп

Dakota Digital – одноразовая цифровая камера за $11 другой стороны, аналитики прогнозируют, что уровень продаж других пленочных моделей должен снизиться по сравнению с прошлым годом на 15%, а цифровых, наоборот, вырасти на 36%. Учитывая тот факт, что цифровые камеры привлекают, прежде всего, возможностью моментального просмотра сделанных снимков, Pure Digital рассчитывает до конца года выпустить модель с жидкокристаллическим дисплеем. Источ

Sony Qualia 016 – цифровая камера для шпионов Sony Japan представила сегодня, 10 июня, новые высококачественные продукты под брендом QUALIA. В частности, в линейку товаров входит Qualia 016 – сверхкомпактная 2-мегапиксельная цифровая камера. Имеющая размеры всего 69x24x17 мм и весящая 50 г, эта новинка имеет черный алюминиевый корпус, в котором спрятано устройство, способное делать высококачественные снимки. Технич

Цифровые камеры расходятся как горячие пирожки «Цифровые камеры продаются с той же скоростью, что мы их производим, - заявил вице-президент Fuji Photo Film Тасуку Имай (Tasuku Imai). – Поставщики едва успевают производить детали». Ему вторит

Цифровая камера от Sanyo бросает вызов камкордерам Новая цифровая камера DSC-MZ3 от Sanyo обещает стать главным конкурентом камкордерам - цифровым камерам с возможностью записи видео и звука. DSC-MZ3 способна сохранять видеоданные с частотой 30 кадро

Завоюют ли цифровые камеры мир? ниях технологий, до сих пор пользуются традиционными фотоаппаратами. Пройдет несколько десятков лет, пока люди перестанут использовать пленочные камеры. Фотография изменяет свой вид: Сеть и недорогие цифровые камеры означают то, что количество людей, использующих цифровые камеры, постоянно возрастает. И этот процесс, вкупе с тем, что индустрия фотографии оценивается в $80 млрд., прос

В российских магазинах скоро появится цифровая камера Nikon CoolPix 5000 Компания "Терем" объявила о том, что в ноябре России появится новая цифровая камера Nikon CoolPix 5000. Принципиальным отличием Nikon CoolPix 5000 является использование новой ПЗС-матрицы (разрешение 5,24 миллиона пикселей (5 миллионов эффективных), размер 2/3