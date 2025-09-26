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Правительство Израиля Спецслужбы Израиля Министерство обороны Израиля ЦАХАЛ Армия обороны Израиля Шабак Массад АМАН МАТАМ Мамад

Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад

СОБЫТИЯ


26.09.2025 Microsoft ввела санкции против армии Израиля. Ей теперь нельзя подключаться к сервисам облака Azure

Санкции Microsoft против армии Израиля Корпорация Microsoft лишила Министерство обороны Израиля доступа к некоторым се
08.05.2019 Военные впервые в истории ответили на кибератаку ударом с воздуха

Первый случай в истории Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответила воздушным ударом на кибератаку со стороны палестинског
09.08.2010 Израильскими военными спутниками будет управлять автоматика

В прошлом месяце Армия обороны Израиля получила новый спутник разведки Ofek-9 производства компании Elbit Syst
11.11.2008 На месте уничтоженного израильскими ВВС секретного объекта в Сирии найдены следы урана

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в пробах из окрестностей уничтоженного израильскими ВВС секретного сирийского объекта, который, по информации израильской разведки, мог быть ядерным реактором, найдены следы урана. Анализы грунта с места бомбардировки проводились в

17.07.2008 В Израиле пассажир-генерал испортил истребитель

ебной базы армии Израиля в г. Целим, на авиабазе Неватим демонстрировали возможности боевой техники ВВС Израиля – истребителя F-16. Тип самолета, который успели показать генералу, не сообщается
15.11.2007 Армия Израиля закупает большую партию БПЛА

Компания Elbit Systems получила заказ Армии Обороны Израиля на разработку и поставку новых комплексов БПЛА и модернизацию уже существующих. Общая стоимость контракта оценивается в $30 млн., сообщает Space Daily. Основной платформой
22.03.2007 Израильская армия муштрует айтишников

у и обработке информации, разработке систем различного назначения. Благодаря их многолетним усилиям ЦАХАЛ является сейчас одной самых компьютеризированных армий в мире. Право на учебу в школах

07.03.2007 Беспилотная авиация: израильский опыт

его мира после первого "боевого крещения" новой техники - в 1982 году в ходе операции "Мир Галилее" израильская армия впервые и с успехом применила тактические разведывательные БПЛА для уничтож
24.08.2006 Беспилотный штурмовик не смог спасти Израиль

Согласно данным издания AviationNow, ВВС Израиля применили в ходе войны новую секретную разработку – ударный беспилотный летательн
24.08.2006 Беспилотный штурмовик не смог спасти Израиль

Согласно данным издания AviationNow, ВВС Израиля применили в ходе войны новую секретную разработку – ударный беспилотный летательн
03.08.2006 Война в Ливане: град ракет обрушился на Израиль

rie Egozi) о фактическом провале используемой тактики нанесения массированных авиаударов со стороны ВВС Израиля по объектам Хезболла в Ливане с целью срыва ракетных атак по Израилю. Воздушная к
03.08.2006 Война в Ливане: град ракет обрушился на Израиль

rie Egozi) о фактическом провале используемой тактики нанесения массированных авиаударов со стороны ВВС Израиля по объектам Хезболла в Ливане с целью срыва ракетных атак по Израилю. Воздушная к
26.06.2002 Беспилотное будущее израильских ВВС

упных боеприпасов, перемещаясь тем временем к цели следующей. В то же время, по мнению командующего ВВС Израиля генерал-майора Дани Галуца (Dani Haloutz), вряд ли UAV смогут заменить пилотируем
26.06.2002 Беспилотное будущее израильских ВВС

упных боеприпасов, перемещаясь тем временем к цели следующей. В то же время, по мнению командующего ВВС Израиля генерал-майора Дани Галуца (Dani Haloutz), вряд ли UAV смогут заменить пилотируем
05.01.2001 Министерство обороны Израиля приобрело эксклюзивные права на все космические снимки ближневосточных стран, полученные при помощи спутника Eros-1
06.01.2000 Motorola выиграла тендер на поставку систем сотовой связи для армии Израиля на сумму $85 млн

на поставку систем шифрованной сотовой телефонной связи для вооруженных сил Израиля. Таким образом, израильская армия в числе первых в мире получает самую современную систему для передачи голос

Публикаций - 119, упоминаний - 188

Правительство Израиля и организации, системы, технологии, персоны:

Elbit Systems 25 7
The Citizen Lab 25 4
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 348 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1703 3
IBM - International Business Machines Corp 9717 3
NSO Group 33 3
Google LLC 12764 2
Patriot Memory 80 2
Firefly Systems 38 2
Motorola Inc 1156 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 2
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 2
Achidatex 2 2
Intellexa Consortium - Intellexa Commercial Spyware Consortium 3 2
SAP SE 5625 2
Amazon Inc - Amazon.com 3298 2
Oracle Corporation 7099 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 957 2
Lenovo Motorola 3570 2
Yahoo! 3729 2
Fifth Dimension 1 1
Ланит - DTG - Digital Transformation Group 11 1
Эшелон НПО 154 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 1
Belkin 57 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 1
Anonymous - Хакерская группировка 79 1
Vintage Wines SA 4 1
Motorola Solutions 114 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи - Avelar Energy Group 16 1
AlterKnowledge 8 1
Jumio 13 1
MITEK Systems 7 1
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 1
Thales Group 143 1
Digital Vision 5 1
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 1
Polaroid 72 1
Ribbon Communications - ECI Telecom 78 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
IAI - Israel Aerospace Industries - IAI Spacecom - Israel Aircraft Industry 51 8
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 240 7
Lockheed Martin 778 6
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 45 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 2
Subaru - Субару Мотор 52 2
MODIS - Одежда 3000 59 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 202 2
Rafael Advanced Defense Systems - Rafael Defense Systems - Rafael Armament Development 5 2
Maersk Group - Maersk Container Industry 23 2
BMW Group 485 2
Boeing 1032 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Blackstone Group 47 1
Локотех - Локомотивные технологии 72 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Рослокомотив 1 1
Francisco Partners Management 20 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 114 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 17 1
Резонанс НПП 407 1
Maxfield Capital - венчурный фонд 1 1
Росимущество - КТРВ - КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 18 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1805 1
Barilla Group - Харрис СНГ 9 1
Sulzer - Sulzer Chemtech - Сплитекс - Зульцер Хемтех 5 1
Columbus Nova - Columbus Nova Capital - Columbus Nova Investments - Columbus Nova Partners - Коламбус Нова, ЛЛК 18 1
Diehl Group - Diehl Stiftung - Diehl Defence 3 1
HRW - Human Rights Watch 6 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8976 1
Почта России ПАО 2387 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3159 1
Газпром ПАО 1497 1
ГПБ - Газпромбанк 1284 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Северсталь ПАО - Severstal 638 1
McDonald’s - Макдоналдс 221 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3213 13
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1192 13
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1902 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5996 11
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 5
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 431 5
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 64 4
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1421 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 96 2
IMI - Israel Military Industries 5 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1699 2
Правительство Ливана 6 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 556 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2138 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 652 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 286 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 117 1
U.S. Department of Defense - Space Development Agency (SDA) - Агентство космического развития США - Агентство развития космического пространства при минобороны США 5 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 104 1
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 140 1
Правительство Румынии 8 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 1
Правительство Италии - Вооруженные силы Италии - Правоохранительные органы Италии 18 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
Правительство Болгарии - Совет министров Республики Болгария - Министерски съвет - органы государственной власти 37 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - DSCA - Defense Security Cooperation Agency 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14012 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3595 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1447 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 443 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 56 26
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 76 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
Ассоциация корпоративных казначеев - АКК 1 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10285 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35574 21
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7411 19
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2844 19
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2612 15
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3744 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11606 9
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2456 8
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9681 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14089 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26492 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14847 6
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2450 6
РЛС - Радиолокационная станция - Радар-детектор - радарные системы (комплексы) - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - радиопеленг - Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения 459 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13249 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14381 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29838 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8421 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17076 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2524 4
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1414 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23417 4
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Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1228 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13083 3
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 760 3
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1212 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18465 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16552 3
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - КРЭП - Комплекс радиоэлектронного противодействия - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 289 3
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1885 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1331 3
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 736 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2909 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18289 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18216 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3426 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33791 3
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 18
Microsoft Windows 2000 8678 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5265 6
Google Android 15325 4
Apple iOS 8628 4
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 3
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 3
NSO Group - Pegasus 98 3
Rafael Advanced Defense Systems - Железный купол ЗРК - Зенитный ракетный комплекс 4 3
Acer Predator 247 3
SAP TDI - SAP Tailored Data Center Integration 16 2
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 2
McDonnell Douglas - AH-64 Apache 23 2
Eurofighter GmbH - Eurofighter Typhoon - Еврофайтер Тайфун 29 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 632 2
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 1
Ланит - DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Diasoft Flextera 57 1
Google Earth - Google Планета Земля 490 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 81 1
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 72 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП Атликс 9 1
SAP Security Note - SAP Security Optimization 9 1
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 124 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 770 1
Amazon Scout 39 1
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 82 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 23 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-14 - российский основной боевой танк 10 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
SAP for Aerospace & Defense 3 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 83 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 178 1
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 115 1
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 114 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - GeoEye - IKONOS - Иконос ДДЗ 130 1
Шульман Александр 8 4
Krissi Tomer - Крисси Томер 2 2
Cham Bachir - Чам Бахир 2 2
Haloutz Dani - Галуца Дани 2 2
Annan Kofi - Аннан Кофи 18 2
Nour Ayman - Нур Айман 2 2
Harari Ovadia - Харари Овадия 2 2
Egozi Arie - Эгози Арии 2 2
Мельникова Анастасия 440 2
Ершов Павел 37 1
Королев Андрей 13 1
Калинин Александр 189 1
Мельник Иван 10 1
Реймер Денис 54 1
Вексельберг Виктор 155 1
Кириченко Игорь 58 1
Сергиенко Дмитрий 35 1
Михалев Максим 16 1
Smith Brad - Смит Брэд 104 1
Тарасов Александр 12 1
Пометун Андрей 1 1
Федоров Дмитрий 26 1
Козак Дмитрий 22 1
Сюняева Диана 3 1
Пригожин Евгений 7 1
Сергеенко Дмитрий 1 1
Ведехин Игорь 42 1
Бусько Владимир 3 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 698 1
Olejnik Lukasz - Олейник Лукаш 3 1
Мансур Ахмед 8 1
Manelis Ronen - Манелис Ронен 1 1
Blair Tony - Блэр Тони 57 1
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 1
Hussain Junaid - Хусейн Джунейд 4 1
Sperga Maris - Сперга Марис 8 1
Данильченко Олег 2 1
Gantz Benny - Ганц Бенни 1 1
Левкевич Михаил 59 1
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 1
Израиль 2869 109
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 63
Ливан - Ливанская Республика 203 42
Ближний Восток 3166 16
Иран - Исламская Республика Иран 1161 16
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 15
Россия - РФ - Российская федерация 167709 14
Европа 25014 12
Земля - планета Солнечной системы 10893 12
Германия - Федеративная Республика 13281 12
Палестина - Сектор Газа 22 11
Франция - Французская Республика 8194 10
Израиль - Хайфа 58 9
Израиль - Тель-Авив 123 9
Ирак - Республика 710 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19299 8
Палестина 95 7
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 421 7
Индия - Bharat 5897 7
Израиль - Иерусалим 109 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2619 6
Саудовская Аравия - Королевство 674 6
Ближний Восток - Иордан 33 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4221 5
Канада 5093 5
Венгрия 857 5
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Япония 13839 4
Италия - Итальянская Республика 4517 4
Турция - Турецкая республика 2638 4
США - Колумбия - Вашингтон 1499 4
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1272 3
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9146 69
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6212 34
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58223 22
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10952 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53889 10
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 9
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1648 8
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3413 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34116 7
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21909 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16256 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8942 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4069 5
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5827 4
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ОПК - Ядерный оружейный комплекс - ядерные боеприпасы - атомное оружие 202 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8301 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18313 3
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PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 604 3
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 244 3
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6848 3
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