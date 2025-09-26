Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад

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СОБЫТИЯ
|26.09.2025
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Microsoft ввела санкции против армии Израиля. Ей теперь нельзя подключаться к сервисам облака Azure
Санкции Microsoft против армии Израиля Корпорация Microsoft лишила Министерство обороны Израиля доступа к некоторым се
|08.05.2019
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Военные впервые в истории ответили на кибератаку ударом с воздуха
Первый случай в истории Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответила воздушным ударом на кибератаку со стороны палестинског
|09.08.2010
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Израильскими военными спутниками будет управлять автоматика
В прошлом месяце Армия обороны Израиля получила новый спутник разведки Ofek-9 производства компании Elbit Syst
|11.11.2008
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На месте уничтоженного израильскими ВВС секретного объекта в Сирии найдены следы урана
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в пробах из окрестностей уничтоженного израильскими ВВС секретного сирийского объекта, который, по информации израильской разведки, мог быть ядерным реактором, найдены следы урана. Анализы грунта с места бомбардировки проводились в
|17.07.2008
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В Израиле пассажир-генерал испортил истребитель
ебной базы армии Израиля в г. Целим, на авиабазе Неватим демонстрировали возможности боевой техники ВВС Израиля – истребителя F-16. Тип самолета, который успели показать генералу, не сообщается
|15.11.2007
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Армия Израиля закупает большую партию БПЛА
Компания Elbit Systems получила заказ Армии Обороны Израиля на разработку и поставку новых комплексов БПЛА и модернизацию уже существующих. Общая стоимость контракта оценивается в $30 млн., сообщает Space Daily. Основной платформой
|22.03.2007
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Израильская армия муштрует айтишников
у и обработке информации, разработке систем различного назначения. Благодаря их многолетним усилиям ЦАХАЛ является сейчас одной самых компьютеризированных армий в мире. Право на учебу в школах
|07.03.2007
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Беспилотная авиация: израильский опыт
его мира после первого "боевого крещения" новой техники - в 1982 году в ходе операции "Мир Галилее" израильская армия впервые и с успехом применила тактические разведывательные БПЛА для уничтож
|24.08.2006
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Беспилотный штурмовик не смог спасти Израиль
Согласно данным издания AviationNow, ВВС Израиля применили в ходе войны новую секретную разработку – ударный беспилотный летательн
|24.08.2006
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Беспилотный штурмовик не смог спасти Израиль
Согласно данным издания AviationNow, ВВС Израиля применили в ходе войны новую секретную разработку – ударный беспилотный летательн
|03.08.2006
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Война в Ливане: град ракет обрушился на Израиль
rie Egozi) о фактическом провале используемой тактики нанесения массированных авиаударов со стороны ВВС Израиля по объектам Хезболла в Ливане с целью срыва ракетных атак по Израилю. Воздушная к
|03.08.2006
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Война в Ливане: град ракет обрушился на Израиль
rie Egozi) о фактическом провале используемой тактики нанесения массированных авиаударов со стороны ВВС Израиля по объектам Хезболла в Ливане с целью срыва ракетных атак по Израилю. Воздушная к
|26.06.2002
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Беспилотное будущее израильских ВВС
упных боеприпасов, перемещаясь тем временем к цели следующей. В то же время, по мнению командующего ВВС Израиля генерал-майора Дани Галуца (Dani Haloutz), вряд ли UAV смогут заменить пилотируем
|26.06.2002
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Беспилотное будущее израильских ВВС
упных боеприпасов, перемещаясь тем временем к цели следующей. В то же время, по мнению командующего ВВС Израиля генерал-майора Дани Галуца (Dani Haloutz), вряд ли UAV смогут заменить пилотируем
|05.01.2001
|Министерство обороны Израиля приобрело эксклюзивные права на все космические снимки ближневосточных стран, полученные при помощи спутника Eros-1
|06.01.2000
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Motorola выиграла тендер на поставку систем сотовой связи для армии Израиля на сумму $85 млн
на поставку систем шифрованной сотовой телефонной связи для вооруженных сил Израиля. Таким образом, израильская армия в числе первых в мире получает самую современную систему для передачи голос
Правительство Израиля и организации, системы, технологии, персоны:
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|CNews Мишень 188 1
|Gartner - Гартнер 3669 1
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