Индексная книга (каталог) CNews*
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Olejnik Lukasz Олейник Лукаш
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 6
Olejnik Lukasz и организации, системы, технологии, персоны:
|X Corp - Twitter 2941 1
|HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
|Manelis Ronen - Манелис Ронен 1 1
|Blair Tony - Блэр Тони 57 1
|Hussain Junaid - Хусейн Джунейд 4 1
|Hussain Junaid - Хуссейн Джунаид 1 1
|The Register - The Register Hardware 1791 1
|ZDnet 664 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470003, в очереди разбора - 724878.
Создано именных указателей - 200583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470003, в очереди разбора - 724878.
Создано именных указателей - 200583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.