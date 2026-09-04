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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200583
ИКТ 15511
Организации 11818
Ведомства 1511
Ассоциации 1120
Технологии 3592
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География 3127
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Мероприятия 893

Olejnik Lukasz Олейник Лукаш

СОБЫТИЯ


04.09.2026 ИИ-модели ChatGPT взломали сайт и превратили его в свой форум для обмена вредными советами 2
07.11.2023 Персональные данные военных США открыто продаются в интернете по 12 центов за запись. Власти бессильны 2
08.05.2019 Военные впервые в истории ответили на кибератаку ударом с воздуха 2

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Olejnik Lukasz и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2941 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1900 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3210 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 308 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 649 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1417 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5718 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9585 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2280 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14347 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11883 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13042 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7925 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35386 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1252 1
Manelis Ronen - Манелис Ронен 1 1
Blair Tony - Блэр Тони 57 1
Hussain Junaid - Хусейн Джунейд 4 1
Hussain Junaid - Хуссейн Джунаид 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54900 2
Израиль 2862 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 730 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 1
Великобритания - Бирмингем 101 1
Палестина - Сектор Газа 22 1
ИГИЛ - Исламское государство Ирака и Леванта - террористическая группировка, запрещена в России 25 1
Европа 25003 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9132 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1123 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4638 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 847 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58060 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5658 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7482 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8879 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1274 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11408 1
The Register - The Register Hardware 1791 1
ZDnet 664 1
University of Oxford - Оксфордский университет 212 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470003, в очереди разбора - 724878.
Создано именных указателей - 200583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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