Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191001
ИКТ 14737
Организации 11411
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3554
Системы 26627
Персоны 83064
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 882

Палестина Сектор Газа

Палестина - Сектор Газа

СОБЫТИЯ


27.02.2026 От шансона до фэнтези: что смотрели, читали и слушали россияне этой зимой 1
26.09.2025 Microsoft ввела санкции против армии Израиля. Ей теперь нельзя подключаться к сервисам облака Azure 1
27.06.2025 Китай создал тяжелый боевой беспилотник, способный нести на борту 100 небольших БПЛА 1
08.05.2019 Военные впервые в истории ответили на кибератаку ударом с воздуха 1
03.12.2018 Гонишь в дверь, а они в окно! 1
11.12.2012 "Облачный столп" проверил "Железный купол" 1
31.05.2010 Израиль осуществил нападение на гуманитарную флотилию: 10 погибших 2
16.02.2009 В секторе Газа саперы ООН обнаружили авиационные бомбы и снаряды с белым фосфором 1
11.01.2009 Израиль применяет в секторе Газа запрещенные виды вооружений 1
13.03.2008 Самолеты вертикального взлета смогут спасти Израиль 1
17.12.2007 Ближний Восток: ученые показывают пример политикам 2
15.01.2007 Над Сектором Газа Израиль потерял очередной беспилотный самолет 1
25.10.2006 Израиль и Палестину столкнули виртуально 1
03.08.2006 Война в Ливане: град ракет обрушился на Израиль 1
03.08.2006 Война в Ливане: град ракет обрушился на Израиль 1
18.07.2006 Армения объявила Азербайджану интернет-войну? 1
29.06.2006 Возмездие арабов: взломаны 750 сайтов 1
05.06.2006 Боевики "Хамас" захватили телестанцию в секторе Газа 1
20.06.2002 NASDAQ: теракты в Израиле и негативные новости из полупроводникового сектора 1
20.06.2002 NASDAQ: теракты в Израиле и негативные новости из полупроводникового сектора 1
23.03.2001 Фотоконкурс в интернете стал жертвой палестино-израильского конфликта 1
12.10.1999 Палестинцы получили право на независимость в Интернет 1

Публикаций - 22, упоминаний - 24

Палестина и организации, системы, технологии, персоны:

Patriot Memory 76 2
Verizon - WorldCom 496 2
Rambus 246 2
Samsung Electronics 10739 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2239 2
Microsoft Corporation 25359 2
Apple Inc 12781 2
Dell Technologies - Dell Computer 2163 2
Intel Corporation 12596 2
IBM - International Business Machines Corp 9569 2
AMD - Advanced Micro Devices 4507 2
Oracle Corporation 6909 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1614 2
HP - Hewlett-Packard 3645 2
Micron Technology - Crucial - Ballistix 352 2
Ciena 207 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 339 2
Quest Software 42 1
Amazon Inc - Amazon.com 3170 1
X Corp - Twitter 2916 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14719 1
Meta Platforms - Facebook 4560 1
Новые облачные технологии (НОТ) 467 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 889 1
Telegram Group 2676 1
Yahoo! 3711 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 179 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
Subaru - Субару Мотор 52 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
BMW Group 469 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2768 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1968 2
Lockheed Martin 767 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 61 1
Rafael Advanced Defense Systems - Rafael Defense Systems - Rafael Armament Development 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1546 1
HRW - Human Rights Watch 6 1
МКБ - Московский кредитный банк 623 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1822 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 295 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 60 1
McDonald’s - Макдоналдс 218 1
Ак Барс Банк 277 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 47 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 11
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1185 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1178 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 604 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 447 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5353 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 54 3
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32222 7
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3388 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10074 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2397 3
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 677 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18994 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25615 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5421 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4561 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7210 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9523 2
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 934 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21861 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3114 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1091 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8847 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13704 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23137 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7077 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1788 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 501 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1735 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5973 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1360 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2267 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3539 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17880 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14998 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12927 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1207 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7715 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1343 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 885 1
Сетевое оборудование - Ethernet - витая пара 203 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3175 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2699 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12453 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6243 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17256 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 2
Microsoft Windows 2000 8679 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5147 1
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 114 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 240 1
NSO Group - Pegasus 97 1
Rafael Advanced Defense Systems - Железный купол ЗРК - Зенитный ракетный комплекс 4 1
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 52 1
Google YouTube - Видеохостинг 2922 1
Google Android 14851 1
Apple iOS 8338 1
Microsoft Windows 16463 1
Microsoft Azure 1473 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1242 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5236 1
Google - Gmail 992 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1559 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 176 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 1
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Rivet Robert - Ривет Роберт 13 2
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 2
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 2
Левкевич Михаил 60 1
Hussain Junaid - Хуссейн Джунаид 1 1
Демидов Сергей 129 1
Палей Лев 57 1
Ворошилов Павел 9 1
Гурко Денис 11 1
Касимов Вячеслав 34 1
Бобров Сергей 11 1
Кузнецов Андрей 100 1
Македонский Сергей 47 1
Smith Brad - Смит Брэд 100 1
Лысенко Юрий 33 1
Акимов Евгений 39 1
Шубин Иван 9 1
Хасанов Василий 1 1
Яшкин Вячеслав 6 1
Olejnik Lukasz - Олейник Лукаш 2 1
Manelis Ronen - Манелис Ронен 1 1
Blair Tony - Блэр Тони 57 1
Hussain Junaid - Хусейн Джунейд 4 1
Израиль 2791 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53640 10
Палестина 91 6
Израиль - Хайфа 56 4
Ливан - Ливанская Республика 196 4
Израиль - Иерусалим 108 3
Россия - РФ - Российская федерация 158984 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 3
Земля - планета Солнечной системы 10706 3
Южная Корея - Республика 6890 3
Германия - Федеративная Республика 12975 3
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 407 2
Ближний Восток - Иордан 33 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18424 2
Индия - Bharat 5740 2
Ближний Восток 3059 2
Саудовская Аравия - Королевство 642 2
Иран - Исламская Республика Иран 1126 2
ИГИЛ - Исламское государство Ирака и Леванта - террористическая группировка, запрещена в России 25 1
Средиземное море - Средиземноморье 203 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4124 1
Европа 24706 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46225 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1168 1
Япония 13580 1
Армения - Республика 2389 1
Дания - Королевство 1319 1
Швеция - Королевство 3721 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8247 1
Европа Восточная 3124 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3607 1
Канада 5001 1
Израиль - Тель-Авив 122 1
Франция - Французская Республика 8015 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14562 1
Турция - Турецкая республика 2510 1
Украина 7822 1
Испания - Королевство 3776 1
Нидерланды 3652 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1082 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8926 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10564 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51514 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5988 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1626 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17498 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3191 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6357 2
Английский язык 6903 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7622 2
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5341 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6530 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7832 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9741 2
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях - Соглашение об облачном сотрудничестве США с другими странами 8 1
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 53 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 363 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2184 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6305 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3736 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8207 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2081 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6988 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 691 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1938 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 154 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 233 1
Айсберг - Eisberg 193 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1834 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 818 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3726 1
ОПК - Мины - минирование 95 1
Фосфор - Phosphorus - химический элемент 42 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6712 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1073 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 490 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6409 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1215 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Times 645 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 2
NBC News 185 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
F-16.net 126 1
MSNBC - телеканал 89 1
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 1
The Register - The Register Hardware 1735 1
ZDnet 662 1
The Guardian - Британская газета 387 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 542 1
AP - Associated Press 2006 1
Internet Stock Report 994 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
Forrester Research 830 1
University of Oxford - Оксфордский университет 209 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2147 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422199, в очереди разбора - 726708.
Создано именных указателей - 191001.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще