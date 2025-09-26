Microsoft ввела санкции против армии Израиля. Ей теперь нельзя подключаться к сервисам облака Azure

Санкции Microsoft против армии Израиля

Корпорация Microsoft лишила Министерство обороны Израиля доступа к некоторым сервисам своего облака Azure после того, как в СМИ появилась информация об их использовании для массовой слежки за жителями Западного берега реки Иордан и сектора Газа, пишет The Register.

С соответствующим заявлением публично выступил президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) вслед за выходом материала британской газеты The Guardian, в котором Подразделение 8200 армии Израиля обвиняется в использовании технологий «гиганта из Редмонда» для обработки и хранения «миллионов телефонных звонков в час».

Издание утверждало, что это разведывательное подразделение занималось сбором сведений о телефонах звонящих, их классификацией при помощи алгоритмов искусственного интеллекта для дальнейшего хранения полученных данных на серверах европейского региона Azure, в Нидерландах. Впоследствии эта информация якобы использовалась при планировании военных операций.

© drserg / фотобанк «Фотодженика» Microsoft прекратила предоставление некоторых сервисов Azure подразделению, входящему в Армию обороны Израиля

«Мы проинформировали МО Израиля о решении Microsoft отключить определенные подписки МО Израиля и сервисы, включая определенные облачные хранилища, а также сервисы и технологии ИИ», – написал Брэд Смит в корпоративном блоге.

Массовая слежка

Брэд Смит выразил изданию благодарность за информацию об облачной базе данных, которая использовалась израильскими военными с 2022 г. Он также объявил о намерении лишить Министерство обороны доступа к части применяемых им сервисов Microsoft. Как отмечает The Register, вместо Microsoft Azure система наблюдения теперь использует сервисы Amazon Web Services.

Решение о прекращении предоставления услуг Подразделению 8200, по словам Смита, принято после проведения внутривенного расследования, нацеленные на проверку фактов, изложенных The Guardian в соответствующем материала. В ходе расследования специалисты Microsoft не обращались к клиентским данным в облаке Azure, а сосредоточились на изучении собственных деловых записей утверждают в компании.

Изучив контракт с МО Израиля, в Microsoft пришли к выводу, что клиент допускал нарушение некоторых пунктов, зафиксированных в нем.

«Мы не предоставляем технологии для обеспечения массовой слежки за гражданскими лицами. Мы применяем этот принцип во всех странах мира и придерживаемся его на нем уже более двух десятилетий», – написал Смит.

В Microsoft не уточнили, доступа к каким именно сервисов лишились израильские военные. В компании отказались от дальнейших комментариев по теме. МО Израиля и Amazon не стали комментировать сложившуюся ситуацию, отмечает The Register.

Израильское АНБ

Подразделение 8200 радиоэлектронной разведки входит в Управление военной разведки Армии обороны Израиля. По возложенным на него функциям подразделение можно сравнить с Агентством национальной безопасности.

По информации источников The Guardian, подразделение сумело накопить внушительную базу данных телефонных вызовов жителей проблемного региона. Суммарный размер БД, которая во сей видимости, расположена в изолированном сегменте облака Azure, оценивается в 8000 ТБ.

Инструменты для слежки на экспорт

В августе 2024 г. CNews писал о том, что, правительство Израиля изъяло документы и компьютеры у местной компании NSO Group, разработчика скандального известного шпионского ПО Pegasus, чтобы предотвратить передачу потенциально компрометирующих материалов в рамках судебного процесса в США.

Pegasus – это программа для взлома, или шпионское ПО, которое разрабатывается и продается по лицензии правительствам всего мира израильской компанией NSO Group. Софт способен заразить миллионы телефонов под управлением операционных систем (ОС) iOS или Android. Программа Pegasus может обойти безопасность телефона и установить шпионское ПО, предоставляющее полный доступ к мобильному устройству. Софт также может получить доступ к каждому сообщению пользователя, которое он когда-либо отправлял или получал на устройство. ПО может получить доступ к каждой фотографии, каждому видео, электронному письму, также софт может включить микрофон или камеру на устройстве у пользователя, даже когда он не пользуется смартфоном. Pegasus также может получить и доступ к американской системе глобального позиционирования Global Positioning System (GPS), а затем отслеживать местоположение пользователя-жертвы.

В клиентах NSO Group числились США, Норвегия, Швеция, Дания, Австралия, Нидерланды, Канада, Германия, Южная Корея, Япония. В США утверждали, что использование израильской технологии нарушало и нарушает права человека по всему миру. Компания-разработчик NSO Group также продала свое шпионскую программу в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Венгрию в Индию и многие другие страны.