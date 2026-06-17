U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности

Один из самых старых вредоносов АНБ США искажал результаты ядерных симуляций мма fast16, о существовании которой стало известно после «слива» в 2017 году хакерских инструментов АНБ США, по-видимому, была предназначена для саботажа ядерных программ на этапе вычислительны

ЦРУ и АНБ проверят власти Великобритании: они требовали доступ ко всем зашифрованным данным в облачном хранилище Apple сть требований Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Агентство национальной безопасности (АНБ) проверят требование властей Британии предоставить им зашифрованные данные iCloud, пишет

АНБ США создало центр по безопасности искусственного интеллекта и по защите от ИИ ашингтоне. Новое подразделение планируется разместить в Центре кооперации в сфере кибербезопасности АНБ. Одной из заявленных целей будет помочь бизнесу «осознать угрозы их интеллектуальной собс

Китайские госхакеры массово атакуют роутеры Cisco в правительстве и военной промышленности США. В панике ФБР, АНБ и полиция ности BlackTech выступили американские федеральные ведомства – Агентство национальной безопасности (АНБ), Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по кибербезопасности защите инфраструк

Власти США требуют отказаться от языка C++. Его создатель призывает одуматься Страуструп возразил АНБ Создатель языка программирования C++ Бьерн Страуструп (Bjarne Stroustrup) отреагировал на

В ОС Linux 10 лет работает «жучок» АНБ США, следящий за «военкой» и телекомом по всему миру on Group, которая, по данным аналитиков, действует в интересах Агентства национальной безопасности (АНБ) США. По информации Bleeping Computer, вредонос до сих пор оставался незамеченным в течен

ИТ-подрядчик ЦРУ и АНБ спешно скупает золото в ожидании «черного лебедя» ого обеспечения для анализа данных. Компания сотрудничает со множеством организаций, включая инвестиционные компании и хедж-фонды. В списке ее клиентов есть и различные спецслужбы, включая ЦРУ, ФБР и АНБ. Самые известные продукты компании – программа Palantir Gotham, которая используется правительством США в антитеррористической аналитике, и финансовое ПО Palantir Metropolis, применяемое хе

В 2020 г. очень многие 5G-смартфоны «превратятся в тыкву» Пришел лесник и всех разогнал Совсем скоро – уже в 2020 г., современные смартфоны с поддержкой нынешнего «неавтономного» стандарта 5G NSA (Non-Standalone) станут бесполезными. По мере развертывания «полноценных» сетей нового «автономного» поколения 5G SA (Standalone) они сохранят обратную совместимость лишь с сетями 4G/LTE и

Китайская разведка завладела кибероружием США, чтобы атаковать ПК на Windows ПО АНБ в руках китайского киберспецназа Хакерская группа, известная как APT3 (а также TG-0100, B

Фирменный троян АНБ нападает на серверы и заставляет их добывать криминальную криптовалюту Азии фреймворка ThinkPHP, а ещё три - для уязвимостей в других программных пакетах. Фирменный троян АНБ атакует веб-серверы, чтобы заражать их майнерами криптовалюты Monero В частности, вредоно

Китайская разведка перехватила хакерские инструменты АНБ и атаковала ими союзников США Китай ловит на лету Агентам китайской киберразведки удалось перехватить вредоносный код АНБ и использовать его против стран - союзников США, утверждает компания Symantec. Исходя из

Найденному «Касперским» похитителю 50 ТБ секретных данных спецслужб США грозит 9 лет тюрьмы Девять лет за 50 терабайт Бывший подрядчик Агентства национальной безопасности США (АНБ) признал себя виновным в краже секретных документов. Хотя признание вины затрагивает толь

В рассекреченной платформе АНБ для поиска уязвимостей нашли собственную «дыру» мбезопасности обнаружил критическую уязвимость в платформе Агентства национальной безопасности США (АНБ) Ghidra. Уязвимость позволяет запускать в ней произвольный код удаленно. Ghidra представл

«Касперский» помог найти похитителя 50 ТБ секретных данных у спецслужб США ву национальной безопасности США в установлении причастности бывшего сотрудника компании-подрядчика АНБ Гарольда Томаса Мартина III (Harold Thomas Martin III) к хищению 50 ТБ засекреченных данн

Кибероружие АНБ используется против России, Египта и Ирана Утекшие и активно используемые «Лаборатория Касперского» опубликовала исследование утекших ещё два года назад хакерских инструментов АНБ, которые теперь применяются неизвестными акторами против ряда организаций в нескольких странах мира. Эти инструменты - DarkPulsar, DanderSpritz и Fuzzbunch - входили в число «имплантов», ут

В АНБ США создано киберподразделение для борьбы с Россией асонэ (Paul Nakasone), возглавляющий Агентство национальной безопасности (National Security Agency, NSA) и одновременно занимающий пост руководителя кибервойск США, официально подтвердил новост

Huawei протестировала ядро сети для 5G NSA проекта IMT-2020 (5G) Huawei объявила о том, что стала первым поставщиком, успешно прошедшим тесты ядра сети для неавтономной архитектуры 5G (NSA). Тестирование, в ходе которого проверялись ключевые характеристики и сервисные процессы для ядра сети, стало третьей фазой научно-исследовательских испытаний технологии 5G, которые проводи

Объявлены окончательные характеристики стандарта 5G сорциум разработчиков спецификации для мобильной телефонии – 3GPP (The 3rd Generation Partnership Project) в рамках ежеквартальной пленарной встречи в Лиссабоне, Португалия, представил новый стандарт NSA 5G NR финальной версии Release 15. Стандарт 5G NR (5 поколение, новое радио – New Radio) одобрен всеми участниками мирового сообщества телекоммуникационных компаний 3GPP. Ранее в этом году

АНБ рушится после кражи его хакерских инструментов Катастрофа в АНБАгентство национальной безопасности (АНБ) никак не может оправиться от удара, который нанесла ему хакерская группировка Shadow Bro

Касперский рассказал, как к нему попали секретные файлы АНБ л факт загрузки на сервера своей компании секретной информации Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Однако это загрузка произошла случайно, и засекреченная информация сразу же была уд

АНБ «помогла» россиянам закрыть бэкдор в процессорах Intel urance Platform (HAP) enable». HAP — это многолетняя программа Агентства национальной безопасности (АНБ) по созданию доверительных платформ. Поставив этот бит в файл конфигурации, исследователи

Apple привлекла для борьбы с утечками ветеранов АНБ, ФБР и армии нфраструктура, и команда из компетентных специалистов. Дэвид Райс, например, много лет проработал в АНБ в качестве аналитика сетевых уязвимостей, а до того — в шифровальном подразделении ВМФ СШ

Дилетанты массово воспользовались инструментами хакеров, связанных с АНБ по мнению экспертов по безопасности, может быть связана с Агентством национальной безопасности США (АНБ). Как минимум два из этих инструментов уже активно используются дилетантами для проведени

У АНБ украли хакерские инструменты для взлома банковской системы SWIFT трументов взлома, предположительно принадлежащих Equation Group, хакерской группировки, связанной с АНБ США. Среди этих инструментов обнаружились средства для проведения атак на международную м

Microsoft закрыла «дыры», через которые АНБ ломала Windows ила, что давно ликвидировала девять из 12 уязвимостей, которые Агентство национальной безопасности (АНБ) США использовало для взлома различных версий Windows. Еще три «дыры» компания решила не

«Информзащита» представила перечень действий по обеспечению ИБ в связи с возможной утечкой инструментария АНБ L-скрипты для получения информации из БД Oracle о пользователях, правах, сообщениях формата SWIFT; рабочие записи, включая ресурсы, статус получения доступа к ним, атрибуты доступа; рабочие материалы АНБ для подготовки презентации о статусе\результатах проекта. По результатам анализа этих материалов, эксперты «Информзащиты» предполагают, что речь идет об инфраструктуре компании www.eastnets

Yahoo сканирует всю переписку своих пользователей и передает данные в ФБР и АНБ деров информацию, в том числе и для предотвращения террористических актов. Заявления экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, разоблачившего масштабы электронной слежки, заставили власти страны отч

В России работают десятки тысяч устройств Cisco с «уязвимостью АНБ» ы с уязвимостью в России В России находятся 43,7 тыс. действующих коммутаторов Cisco с «уязвимостью АНБ» — брешью, которой могла пользоваться связанная с Агентством национальной безопасности СШ

Как США прослушивают Европу и Россию: Подробности работы сверхсекретной базы АНБ ейшей шпионской базой США Одна из крупнейших шпионских баз Агентства национальной безопасности США (АНБ), расположенная в Великобритании, является звеном глобальной шпионской сети и специализир

Хакеры продают АНБ за $568 млн похищенные у нее же секретные данные Brokers утверждает, что взломала серверы группы, связанной с Агентством национальной безопасности (АНБ) США. И что в результате в ее распоряжение попали хакерские инструменты, которыми пользуе

Reuters: США ведут кибервойну против всего мира с 1950-х годов Кибервойна АНБ и Администрации Обамы США названы единственной страной, которая когда-либо реально начина

АНБ считает пользователей Linux «экстремистами» Пользователи Linux — «экстремисты» Агентство национальной безопасности (АНБ) США называет «экстремистами» читателей журнала Linux Journal, а также пользователей Tor

Глава АНБ назвал Россию самой опасной страной в киберпространстве Главная киберугроза Глава Кибернетического командования США, директор Агентства национальной безопасности и руководитель Центральной службы безопасности адмирал Майкл Роджерс (Michael Rogers) включил Россию в список основных угроз в киберпространстве. Более того,

АНБ США прекратило тотальную слежку ья 215 закона «О патриотизме» (Patriot Act), которая позволяла Агентству национальной безопасности (АНБ) США собирать метаданные телефонных звонков (номера телефонов, время звонков и их продолж

Разработка роутера с защитой от АНБ и ЦРУ прекращена при загадочных обстоятельствах Разработчик Wi-Fi-роутера ProxyHam Бенджамин Кодил (Ben Caudill) с защитой от прослушки АНБ и ЦРУ объявил о закрытии проекта накануне выступления на конференции по безопасности Def Con, на которой он должен был раскрыть схему и исходные коды устройства. Кодил — основатель и аналит

АНБ лишилось права на тотальную слежку В ночь на понедельник, 1 июня 2015 г., Агентство национальной безопасности (АНБ) США лишилось законного права собирать данные о телефонных звонках и других коммуникациях

Власти США отклонили закон против тотальной слежки в интернете призванный положить конец массовой слежке, которой промышляет Агентство национальной безопасности (АНБ). Закон поддержали 57 сенаторов, тогда как 42 проголосовали против. Для прохождения закон

Бывший сотрудник АНБ: Надежная защита OS X - это фикция систему Apple OS X механизмы защиты от вредоносного программного обеспечения можно легко обойти, утверждает Патрик Уордль (Patrick Wardle), специалист по информационной безопасности, бывший сотрудник АНБ и НАСА и ныне глава облачного стартапа Synack. О своих находках он рассказал в докладе на RSA Conference. Операционная система Apple OS X оснащена несколькими механизмами защиты от вредонос

Скандал вокруг АНБ нанес ИТ-компаниям убыток в десятки миллиардов долларов Скандал с Агентством национальной безопасности (АНБ) США обойдется американским облачным провайдерам и поставщикам ИТ-услуг в $47 млрд упущен