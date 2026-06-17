Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

U.S. NSA National Security Agency АНБ США Агентство национальной безопасности

U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности

СОБЫТИЯ


17.06.2026 Один из самых старых вредоносов АНБ США искажал результаты ядерных симуляций

мма fast16, о существовании которой стало известно после «слива» в 2017 году хакерских инструментов АНБ США, по-видимому, была предназначена для саботажа ядерных программ на этапе вычислительны
28.02.2025 ЦРУ и АНБ проверят власти Великобритании: они требовали доступ ко всем зашифрованным данным в облачном хранилище Apple

сть требований Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Агентство национальной безопасности (АНБ) проверят требование властей Британии предоставить им зашифрованные данные iCloud, пишет

27.10.2023 АНБ США создало центр по безопасности искусственного интеллекта и по защите от ИИ

ашингтоне. Новое подразделение планируется разместить в Центре кооперации в сфере кибербезопасности АНБ. Одной из заявленных целей будет помочь бизнесу «осознать угрозы их интеллектуальной собс
28.09.2023 Китайские госхакеры массово атакуют роутеры Cisco в правительстве и военной промышленности США. В панике ФБР, АНБ и полиция

ности BlackTech выступили американские федеральные ведомства – Агентство национальной безопасности (АНБ), Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по кибербезопасности защите инфраструк
23.01.2023 Власти США требуют отказаться от языка C++. Его создатель призывает одуматься

Страуструп возразил АНБ Создатель языка программирования C++ Бьерн Страуструп (Bjarne Stroustrup) отреагировал на
24.02.2022 В ОС Linux 10 лет работает «жучок» АНБ США, следящий за «военкой» и телекомом по всему миру

on Group, которая, по данным аналитиков, действует в интересах Агентства национальной безопасности (АНБ) США. По информации Bleeping Computer, вредонос до сих пор оставался незамеченным в течен
19.08.2021 ИТ-подрядчик ЦРУ и АНБ спешно скупает золото в ожидании «черного лебедя»

ого обеспечения для анализа данных. Компания сотрудничает со множеством организаций, включая инвестиционные компании и хедж-фонды. В списке ее клиентов есть и различные спецслужбы, включая ЦРУ, ФБР и АНБ. Самые известные продукты компании – программа Palantir Gotham, которая используется правительством США в антитеррористической аналитике, и финансовое ПО Palantir Metropolis, применяемое хе
29.11.2019 В 2020 г. очень многие 5G-смартфоны «превратятся в тыкву»

Пришел лесник и всех разогнал Совсем скоро – уже в 2020 г., современные смартфоны с поддержкой нынешнего «неавтономного» стандарта 5G NSA (Non-Standalone) станут бесполезными. По мере развертывания «полноценных» сетей нового «автономного» поколения 5G SA (Standalone) они сохранят обратную совместимость лишь с сетями 4G/LTE и

17.09.2019 Китайская разведка завладела кибероружием США, чтобы атаковать ПК на Windows

ПО АНБ в руках китайского киберспецназа Хакерская группа, известная как APT3 (а также TG-0100, B
05.06.2019 Фирменный троян АНБ нападает на серверы и заставляет их добывать криминальную криптовалюту

Азии фреймворка ThinkPHP, а ещё три - для уязвимостей в других программных пакетах. Фирменный троян АНБ атакует веб-серверы, чтобы заражать их майнерами криптовалюты Monero В частности, вредоно
10.05.2019 Китайская разведка перехватила хакерские инструменты АНБ и атаковала ими союзников США

Китай ловит на лету Агентам китайской киберразведки удалось перехватить вредоносный код АНБ и использовать его против стран - союзников США, утверждает компания Symantec. Исходя из

04.04.2019 Найденному «Касперским» похитителю 50 ТБ секретных данных спецслужб США грозит 9 лет тюрьмы

Девять лет за 50 терабайт Бывший подрядчик Агентства национальной безопасности США (АНБ) признал себя виновным в краже секретных документов. Хотя признание вины затрагивает толь
26.03.2019 В рассекреченной платформе АНБ для поиска уязвимостей нашли собственную «дыру»

мбезопасности обнаружил критическую уязвимость в платформе Агентства национальной безопасности США (АНБ) Ghidra. Уязвимость позволяет запускать в ней произвольный код удаленно. Ghidra представл
11.01.2019 «Касперский» помог найти похитителя 50 ТБ секретных данных у спецслужб США

ву национальной безопасности США в установлении причастности бывшего сотрудника компании-подрядчика АНБ Гарольда Томаса Мартина III (Harold Thomas Martin III) к хищению 50 ТБ засекреченных данн
23.10.2018 Кибероружие АНБ используется против России, Египта и Ирана

Утекшие и активно используемые «Лаборатория Касперского» опубликовала исследование утекших ещё два года назад хакерских инструментов АНБ, которые теперь применяются неизвестными акторами против ряда организаций в нескольких странах мира. Эти инструменты - DarkPulsar, DanderSpritz и Fuzzbunch - входили в число «имплантов», ут
23.07.2018 В АНБ США создано киберподразделение для борьбы с Россией

асонэ (Paul Nakasone), возглавляющий Агентство национальной безопасности (National Security Agency, NSA) и одновременно занимающий пост руководителя кибервойск США, официально подтвердил новост
17.04.2018 Huawei протестировала ядро сети для 5G NSA проекта IMT-2020 (5G)

Huawei объявила о том, что стала первым поставщиком, успешно прошедшим тесты ядра сети для неавтономной архитектуры 5G (NSA). Тестирование, в ходе которого проверялись ключевые характеристики и сервисные процессы для ядра сети, стало третьей фазой научно-исследовательских испытаний технологии 5G, которые проводи
22.12.2017 Объявлены окончательные характеристики стандарта 5G

сорциум разработчиков спецификации для мобильной телефонии – 3GPP (The 3rd Generation Partnership Project) в рамках ежеквартальной пленарной встречи в Лиссабоне, Португалия, представил новый стандарт NSA 5G NR финальной версии Release 15. Стандарт 5G NR (5 поколение, новое радио – New Radio) одобрен всеми участниками мирового сообщества телекоммуникационных компаний 3GPP. Ранее в этом году

13.11.2017 АНБ рушится после кражи его хакерских инструментов

Катастрофа в АНБАгентство национальной безопасности (АНБ) никак не может оправиться от удара, который нанесла ему хакерская группировка Shadow Bro
25.10.2017 Касперский рассказал, как к нему попали секретные файлы АНБ

л факт загрузки на сервера своей компании секретной информации Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Однако это загрузка произошла случайно, и засекреченная информация сразу же была уд
30.08.2017 АНБ «помогла» россиянам закрыть бэкдор в процессорах Intel

urance Platform (HAP) enable». HAP — это многолетняя программа Агентства национальной безопасности (АНБ) по созданию доверительных платформ. Поставив этот бит в файл конфигурации, исследователи
22.06.2017 Apple привлекла для борьбы с утечками ветеранов АНБ, ФБР и армии

нфраструктура, и команда из компетентных специалистов. Дэвид Райс, например, много лет проработал в АНБ в качестве аналитика сетевых уязвимостей, а до того — в шифровальном подразделении ВМФ СШ
02.05.2017 Дилетанты массово воспользовались инструментами хакеров, связанных с АНБ

по мнению экспертов по безопасности, может быть связана с Агентством национальной безопасности США (АНБ). Как минимум два из этих инструментов уже активно используются дилетантами для проведени
19.04.2017 У АНБ украли хакерские инструменты для взлома банковской системы SWIFT

трументов взлома, предположительно принадлежащих Equation Group, хакерской группировки, связанной с АНБ США. Среди этих инструментов обнаружились средства для проведения атак на международную м
18.04.2017 Microsoft закрыла «дыры», через которые АНБ ломала Windows

ила, что давно ликвидировала девять из 12 уязвимостей, которые Агентство национальной безопасности (АНБ) США использовало для взлома различных версий Windows. Еще три «дыры» компания решила не

17.04.2017 «Информзащита» представила перечень действий по обеспечению ИБ в связи с возможной утечкой инструментария АНБ

L-скрипты для получения информации из БД Oracle о пользователях, правах, сообщениях формата SWIFT; рабочие записи, включая ресурсы, статус получения доступа к ним, атрибуты доступа; рабочие материалы АНБ для подготовки презентации о статусе\результатах проекта. По результатам анализа этих материалов, эксперты «Информзащиты» предполагают, что речь идет об инфраструктуре компании www.eastnets
05.10.2016 Yahoo сканирует всю переписку своих пользователей и передает данные в ФБР и АНБ

деров информацию, в том числе и для предотвращения террористических актов. Заявления экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, разоблачившего масштабы электронной слежки, заставили власти страны отч
23.09.2016 В России работают десятки тысяч устройств Cisco с «уязвимостью АНБ»

ы с уязвимостью в России В России находятся 43,7 тыс. действующих коммутаторов Cisco с «уязвимостью АНБ» — брешью, которой могла пользоваться связанная с Агентством национальной безопасности СШ
06.09.2016 Как США прослушивают Европу и Россию: Подробности работы сверхсекретной базы АНБ

ейшей шпионской базой США Одна из крупнейших шпионских баз Агентства национальной безопасности США (АНБ), расположенная в Великобритании, является звеном глобальной шпионской сети и специализир
16.08.2016 Хакеры продают АНБ за $568 млн похищенные у нее же секретные данные

Brokers утверждает, что взломала серверы группы, связанной с Агентством национальной безопасности (АНБ) США. И что в результате в ее распоряжение попали хакерские инструменты, которыми пользуе
08.08.2016 Reuters: США ведут кибервойну против всего мира с 1950-х годов

Кибервойна АНБ и Администрации Обамы США названы единственной страной, которая когда-либо реально начина
08.07.2016 АНБ считает пользователей Linux «экстремистами»

Пользователи Linux — «экстремисты» Агентство национальной безопасности (АНБ) США называет «экстремистами» читателей журнала Linux Journal, а также пользователей Tor

07.04.2016 Глава АНБ назвал Россию самой опасной страной в киберпространстве

Главная киберугроза Глава Кибернетического командования США, директор Агентства национальной безопасности и руководитель Центральной службы безопасности адмирал Майкл Роджерс (Michael Rogers) включил Россию в список основных угроз в киберпространстве. Более того,
30.11.2015 АНБ США прекратило тотальную слежку

ья 215 закона «О патриотизме» (Patriot Act), которая позволяла Агентству национальной безопасности (АНБ) США собирать метаданные телефонных звонков (номера телефонов, время звонков и их продолж
14.07.2015 Разработка роутера с защитой от АНБ и ЦРУ прекращена при загадочных обстоятельствах

Разработчик Wi-Fi-роутера ProxyHam Бенджамин Кодил (Ben Caudill) с защитой от прослушки АНБ и ЦРУ объявил о закрытии проекта накануне выступления на конференции по безопасности Def Con, на которой он должен был раскрыть схему и исходные коды устройства. Кодил — основатель и аналит
01.06.2015 АНБ лишилось права на тотальную слежку

В ночь на понедельник, 1 июня 2015 г., Агентство национальной безопасности (АНБ) США лишилось законного права собирать данные о телефонных звонках и других коммуникациях
25.05.2015 Власти США отклонили закон против тотальной слежки в интернете

призванный положить конец массовой слежке, которой промышляет Агентство национальной безопасности (АНБ). Закон поддержали 57 сенаторов, тогда как 42 проголосовали против. Для прохождения закон
24.04.2015 Бывший сотрудник АНБ: Надежная защита OS X - это фикция

систему Apple OS X механизмы защиты от вредоносного программного обеспечения можно легко обойти, утверждает Патрик Уордль (Patrick Wardle), специалист по информационной безопасности, бывший сотрудник АНБ и НАСА и ныне глава облачного стартапа Synack. О своих находках он рассказал в докладе на RSA Conference. Операционная система Apple OS X оснащена несколькими механизмами защиты от вредонос
02.04.2015 Скандал вокруг АНБ нанес ИТ-компаниям убыток в десятки миллиардов долларов

Скандал с Агентством национальной безопасности (АНБ) США обойдется американским облачным провайдерам и поставщикам ИТ-услуг в $47 млрд упущен
31.03.2015 Пентагон переходит на смартфоны, защищенные от прослушки АНБ

ard Snowden) в 2013 г. раскрыл шокирующие сведения о работе американских спецслужб. Как выяснилось, АНБ осуществляет слежку не только за потенциальными преступниками, но и рядовыми гражданами.


Публикаций - 497, упоминаний - 763

U.S. NSA и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 110
Google LLC 12688 81
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 65
Apple Inc 13154 65
Cisco Systems 5372 51
Meta Platforms - Facebook 4621 40
Huawei 4676 37
X Corp - Twitter 2938 36
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 33
IBM - International Business Machines Corp 9699 32
Shadow Brokers - Хакерская группировка 28 26
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 50 24
Yahoo! 3726 21
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 21
AT&T Inc 1725 19
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 18
Intel Corporation 12811 18
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 16
Oracle Corporation 7074 16
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 16
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 14
AOL Inc - America Online 1883 13
Qualcomm Technologies 1974 13
ZTE Corporation 800 13
Samsung Electronics 11064 12
Dell EMC 5180 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
Telegram Group 2940 10
Dropbox 527 10
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 9
Ростелеком 10948 9
UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI 52 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
SAP SE 5601 8
HP Inc. 5883 8
Информзащита 941 8
Fortinet 452 8
Red Hat 1378 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Microsoft - LinkedIn 699 10
Lockheed Martin 777 7
Boeing 1031 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 3
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Visa International 1993 3
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Barclays 122 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 2
NDF - инвестиционный фонд 7 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Резонанс НПП 407 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
General Dynamics 60 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ВБП - Варданян, Бройтман и Партнеры 4 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
American Express - Amex 338 1
Абсолют Банк 249 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Carl Zeiss AG 307 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Инвитро - Invitro 84 1
Ford 434 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 126
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 88
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 85
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 79
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 78
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 59
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 37
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 32
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 32
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 27
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 25
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 23
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 19
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 17
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 15
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 15
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 15
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 15
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 10
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 10
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 8
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 7
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 7
U.S. Department of Defense - USSTRATCOM - United States Strategic Command - Стратегическое командование Вооружённых сил США 22 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке Сената США - Комитет по национальной безопасности Сената США 15 6
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 6
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
Демократическая политическая партия США 122 9
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 7
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
Бернский клуб - Club de Berne - Неофициальный форум сотрудников спецслужб Европейского союза, Норвегии и Швейцарии 1 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
ITIF - Information Technology and Innovation Foundation - Фонд информационных технологий и инноваций 6 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
World Wide Web Foundation 6 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 251
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 122
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 108
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 103
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 88
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 70
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 69
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 62
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 60
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 60
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 59
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 57
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 55
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 52
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 48
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 46
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 44
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 924 42
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 42
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 41
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 38
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 37
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 37
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 36
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 36
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 35
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 35
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 31
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 30
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 30
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 28
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 27
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 26
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 26
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 24
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 23
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 23
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 23
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 22
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 79
Microsoft Windows 16882 62
Linux OS 11533 39
Google Android 15243 32
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 29
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 26
Microsoft Windows - уязвимости - Microsoft Windows угрозы - Вредоносное ПО - WMF-уязвимости - Eternalblue - EternalRomance 73 22
Apple iOS 8583 21
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 19
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 18
Microsoft Windows 2000 8678 11
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 11
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 11
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 10
FreePik 1841 10
Microsoft Windows XP 2431 10
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 10
Mozilla Firefox - браузер 1951 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 9
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 9
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 8
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 105 8
TAILS - The Amnesic Incognito Live System - дистрибутив GNU/Linux на основе Debian 10 8
Microsoft Windows 7 2007 8
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 8
SELinux - Security Enhanced Linux 38 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Microsoft Office 4170 7
Intel x86 - архитектура процессора 2151 7
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 7
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 7
Google - Gmail 1021 7
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Apple macOS 2419 6
Microsoft Azure 1526 6
Huawei Balong - Многорежимный чип с поддержкой автомобильных коммуникаций V2X (vehicle-to-everything) 18 5
Huawei 5G Simplified Solution 20 5
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 120
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 48
Касперский Евгений 337 27
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 26
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 13
Merkel Angela - Меркель Ангела 37 10
Chambers John - Чемберс Джон 123 10
Гвоздев Дмитрий 145 8
Путин Владимир 3454 8
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 7
Hayden Michael - Хэйден Майкл 8 7
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 7
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 7
Coats Dan - Коутс Дэн 14 7
Alexander Keith - Александер Кит - Александер Кейт 12 7
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 6
Clapper James - Клеппер Джеймс 15 6
Wyden Ron - Уайден Рон 21 5
Гостев Александр 84 5
Zimmermann Philip - Циммерман Филипп - Zimmerman Phil - Циммерман Фил Zimmermann Phil - Зиммерманн Фил 24 5
Галушкин Олег 182 5
Водясов Алексей 222 5
Мельникова Анастасия 440 5
Дуров Павел 329 5
Никифоров Николай 1138 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 4
Chaobin Yang - Чаобинь Ян 7 4
Smith Brad - Смит Брэд 104 4
Nakasone Paul - Накасонэ Пол 4 4
Филимончик Михаил 5 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Bush George - Буш Джордж 336 4
Шилак Ксения 28 4
Зайцев Михаил 345 4
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 3
McAfee John - МакАфи Джон 31 3
Willams Jake - Уильямс Джек 3 3
Harold Thomas Martin III - Гарольд Томас Мартин III 3 3
Johnson Jeh - Джонсон Джей 4 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 399
Россия - РФ - Российская федерация 166168 206
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 127
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 73
Европа 24964 70
Германия - Федеративная Республика 13221 53
Израиль 2856 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 37
Канада 5082 37
Иран - Исламская Республика Иран 1155 36
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 31
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 25
Южная Корея - Республика 7052 25
США - Колумбия - Вашингтон 1487 21
Китай - Пекин - Beijing 1096 20
Франция - Французская Республика 8177 20
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 20
Индия - Bharat 5870 19
Новая Зеландия 737 18
Азия - Азиатский регион 5920 16
Япония 13807 16
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 16
Украина 7928 16
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 14
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 13
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 13
Бразилия - Федеративная Республика 2520 13
США - Нью-Йорк 3180 12
Ближний Восток 3154 12
Нидерланды 3746 11
США - Калифорния 4829 11
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 10
США - Мэриленд 299 10
Великобритания - Лондон 2432 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Турция - Турецкая республика 2620 10
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 9
Саудовская Аравия - Королевство 666 9
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 8
Уран - планета Солнечной системы 550 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 224
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 69
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 60
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 54
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 54
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 47
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 47
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 46
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 37
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 30
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 27
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 26
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 212 26
Энергетика - Energy - Energetically 5855 23
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 17
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 16
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 14
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 14
Английский язык 7030 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 12
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 12
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 595 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 11
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 373 11
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 10
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 10
СССР и США - Холодная война 213 10
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 10
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 9
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 9
Центр прозрачности 28 9
NYT - The New York Times 1100 44
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 37
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 36
The Washington Post 350 28
Bloomberg 1627 20
The Guardian - Британская газета 406 18
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 18
Ars Technica 450 11
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 11
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 11
Wired - Издание 276 9
CNET Networks - CNET News 1643 9
WikiLeaks 120 7
The Intercept 12 6
The Register - The Register Hardware 1784 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
AP - Associated Press 2007 4
Nextgov 26 4
Times 661 4
Wikipedia - Википедия 650 4
FT - Financial Times 1296 4
РИА Новости 1033 4
BleepingComputer - Издание 458 3
Politico 29 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 3
USA Today 153 3
The Verge - Издание 619 3
Forbes - Форбс 1002 3
Reddit 398 3
ZDnet 663 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Fortune 211 2
Daily Mail 58 2
NBC News 188 2
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 2
IDC - International Data Corporation 4975 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
Gartner - Гартнер 3658 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 3
Frost & Sullivan 207 2
Recorded Future - Записанное будущее 17 2
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 2
Fortune Global 500 295 2
Forrester Research 834 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Microsoft Research 144 1
IBM Research 111 1
Samsung Research 20 1
RiskIQ 9 1
HFS Research 49 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
Privacy International 16 1
GSMA Intelligence 11 1
W3Techs 14 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
CNews Мишень 186 1
B2B International 50 1
АИИ - Агентство интернет-исследований 2 1
TIRIAS Research 4 1
comScore 379 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Kaspersky Security Bulletin 4 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Juniper Research 131 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 4
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 4
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 8 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 29 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 14 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 10 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
LSU - Louisiana State University - Университете штата Луизиана 16 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 1
CAE - Chinese Academy of Engineering - Китайская инженерная академия 5 1
George Mason University - Университет Джорджа Мейсона 16 1
UIC - University of Illinois Chicago - Иллинойсский университет в Чикаго 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 14
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 11
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 6
Black Hat - Конференция 120 6
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 4
Defcon 45 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Oracle OpenWorld 65 1
CeBIT 614 1
Fortinet Security Day 9 1
Aspen Security Forum 1 1
Единый день голосования 143 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще