Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 50469
ИКТ 5055
Организации 3416
Ведомства 1242
Ассоциации 372
Технологии 2112
Системы 11711
Персоны 15807
Местоположение 1009
Статьи 690
Пресса 541
ИАА 418
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 670
Мероприятия 590

U.S. NSA
National Security Agency
АНБ США
Агентство национальной безопасности



27.10.21 Власти США бьют тревогу из-за хакерских атак на канализацию страны 1
29.09.21 HPE представила облачные сервисы для аналитики и защиты данных для платформы HPE Greenlake 1
24.09.21 Американские шпионы призвали весь мир уничтожить главный источник денег в интернете 2
19.08.21 ИТ-подрядчик ЦРУ и АНБ спешно скупает золото в ожидании «черного лебедя» 1
26.07.21 Кибератака вызвала беспрецедентный хаос на железной дороге Ирана 1
19.07.21 Найден способ сократить расходы телеком-операторов и повысить качество связи при переходе на 5G 2
10.05.21 Власти США в панике из-за «дыр» в Microsoft Exchange 4
30.04.21 Директор некрупного ИТ-подрядчика силовиков получил зарплату в миллиард долларов 2
22.12.20 Взломаны Intel, Nvidia, Cisco и другие ИТ-гиганты США 1
14.12.20 Взломаны Минфин и Минторг США. Американцы все валят на Россию 1
02.12.20 Siemens, SAP и BMW объединились, чтобы прогнать из немецкого автопрома Google и Amazon 1
24.11.20 Microsoft, Google, IBM, Oracle и Amazon займутся облаками ЦРУ по секретному мультимиллиардному контракту 1
11.11.20 Ericsson развернула первую в России 5G-сеть с автономной архитектурой 1
11.11.20 Ericsson развернул первую в России 5G-сеть с автономной архитектурой 1
23.09.20 Qualcomm добавила новую 5G-платформу к линейке Snapdragon 700-й серии 1
17.07.20 Европа запрещает хранить в США данные своих граждан 1
15.06.20 Майнер криптовалюты «лечит» зараженные ПК, чтобы отогнать конкурентов 1
22.05.20 A1 развернула первую в Беларуси автономную 5G-сеть 1
10.04.20 Любимый мессенджер Сноудена пригрозил уйти из США из-за «шпионского» закона 1
23.03.20 Как производители смартфонов используют данные пользователей 1
18.03.20 Nokia анонсировала функциональность сквозного сетевого сегментирования для 4G и 5G 1
03.03.20 Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях 1
21.02.20 Dell, HP и Lenovo и признали, что периферия их ПК несет им долгосрочную угрозу 1
13.02.20 Крупнейший в мире поставщик шифровальных машин для дипломатов 50 лет контролировался ЦРУ 2
24.12.19 Спецслужбы нацелились собирать с бизнеса корпоративные данные, чтобы спасти их от кражи 1
29.11.19 В 2020 г. очень многие 5G-смартфоны «превратятся в тыкву» 3
13.11.19 Европа объявила австрийскую контрразведку ненадежной из-за «Касперского» 5
17.09.19 Eset раскрыла детали политических кибератак на Ближнем Востоке 1
17.09.19 Китайская разведка завладела кибероружием США, чтобы атаковать ПК на Windows 7
13.09.19 Центр компетенций НТИ запустил первую БС в рамках тестовой зоны 5G 2
12.09.19 США ввели вечный запрет на программы «Касперского» 5
06.09.19 Huawei представила мобильный процессор Kirin 990 с поддержкой 5G 1
04.09.19 Tele2 предлагает пользователям протестировать 5G 1
26.08.19 Tele2 получил скорость 2,1 Гбит/c на абонентском устройстве в сети 5G 1
23.08.19 Tele2 получил скорость 2,1 Гбит/c на абонентском устройстве в сети 5G 1
02.07.19 В США хотят запретить Telegram, WhatsApp и Signal 3
28.06.19 Huawei рассказала о перспективах 5G в России и мире 1
05.06.19 Фирменный троян АНБ нападает на серверы и заставляет их добывать криминальную криптовалюту 2
10.05.19 Китайская разведка перехватила хакерские инструменты АНБ и атаковала ими союзников США 6
24.04.19 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц интегрирована в американскую платформу безопасности 2

Публикаций - 349, упоминаний - 887

U.S. NSA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20922 78
Google LLC 9366 64
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3721 54
Apple Inc - Эппл Рус 10060 46
Cisco Systems 4617 36
Meta - Facebook 4102 32
Huawei 3107 26
Twitter 2274 25
IBM 8608 22
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 41 21
SEC Consult Services 1267 19
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 18
Shadow Brokers - Хакерская группировка 18 16
Yahoo! 3467 16
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1581 13
Intel Corporation 10761 13
AOL Inc 1482 12
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 753 11
ZTE Corporation 635 11
Oracle Corporation 5752 10
Verizon 824 10
AT&T Inc 1517 9
Ericsson 2265 9
Samsung Electronics 8903 8
Qualcomm Technologies 1515 8
Dell EMC 4458 7
ShadowBrokers - хакерская группировка 8 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1482 6
Amazon Inc - Amazon.com 2500 6
Информзащита 558 6
HP Inc. 5086 6
NCSC - National Cyber Security Centre - Национальный центр кибербезопасности Великобритании 8 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7716 6
Siemens AG - Сименс Россия 2218 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1777 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7432 5
VK - Mail.ru Group 2798 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2204 5
Telegram Group 726 5
HP - Hewlett-Packard 3422 5
LinkedIn 545 10
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 226 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4759 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1732 3
Barclays 81 2
Boeing 895 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 84 2
РЖД - Российские железные дороги 1302 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 389 2
NDF - инвестиционный фонд 5 2
Синалоа - Тихоокеанский наркокартель 4 1
Sony Pictures Entertainment 133 1
Google Ventures - GV 35 1
Водный стадион Технопарк 11 1
Мегаполис ТК 102 1
Bayer AG - Байер 46 1
Equifax 28 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1592 1
Québec City Jean Lesage International Airport - Международный аэропорт Квебек-сити имени Жана Лесажа 1 1
BASF 42 1
Lockheed Martin 659 1
Bessemer Venture Partners 38 1
John McAfee Global Technologies - MGT Capital Investments 6 1
Airbus Defence and Space - EADS 123 1
Wells Fargo 72 1
TPG - инвестиционная компания 17 1
Grundig 25 1
Beko 50 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 82 1
BAE Systems 159 1
Роснефть НК 416 1
BMW 370 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 161 1
Walmart - Wal-Mart Stores 318 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1542 1
Visa International 1635 1
eBay Inc 1557 1
Аэрофлот 612 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 832 1
Qiwi 785 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 69
U.S. Department of Defense - Министерство обороны США - Пентагон 1424 54
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1023 51
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 76 12
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 12
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 294 12
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1620 11
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 149 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2318 10
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 312 9
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 9
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 250 8
Европол - Полицейская служба Европейского союза 61 7
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке 14 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7254 6
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1985 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 147 5
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1863 4
U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 12 4
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 8 4
Правительство РФ 2616 4
Районные суды города Москвы 147 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2266 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1924 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1461 3
U.S. Navy - Военно-морские силы США 422 3
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 32 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 290 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1121 3
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 562 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 421 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 464 2
U.S. Navy - Гуантанамо - военно-морская база США 4 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 233 6
Демократическая политическая партия США 48 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 148 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 29 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 65 1
ASF - Apache Software Foundation 78 1
Бернский клуб - Club de Berne - Неофициальный форум сотрудников спецслужб Европейского союза, Норвегии и Швейцарии 1 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 360 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
Linux Foundation 161 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 1
World Wide Web Foundation 6 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 580 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 972 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3900 21
5G - Пятое поколение мобильной связи 1454 21
Вредоносное ПО - Зловред - malware 584 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4177 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12010 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12077 15
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1798 12
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 78 9
5G NSA - 5G Non-Standalone 14 9
5G NR - 5G New Radio 60 8
3G - Стандарт мобильной связи 5056 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1483 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10031 6
5G SA - 5G Standalone 14 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1769 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1176 5
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 216 5
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 718 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9132 5
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 293 5
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 224 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 299 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 745 4
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 682 4
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 260 4
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 233 4
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1262 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2561 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 665 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3941 4
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1381 4
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 81 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1861 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 560 3
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 154 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 646 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2386 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 385 3
ARM64 - Архитектура процессора 1209 3
Microsoft Windows 10 10058 43
Linux OS 7134 30
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 59 22
Google Android 11587 20
Apple iPhone - серия смартфонов 5791 19
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 47 16
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 210 16
Apple iOS 6169 12
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1664 10
Microsoft Skype 1871 10
Apple Mac - Apple Macintosh 2489 9
Dropbox - Файловый хостинг 418 8
Microsoft Windows XP 2205 7
Microsoft Windows 8 1277 7
PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 94 7
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 282 7
Microsoft Windows 7 1726 7
Apple macOS X 1392 7
TAILS - The Amnesic Incognito Live System - дистрибутив GNU/Linux на основе Debian 8 6
Microsoft Windows Vista Longhorn 1434 6
WhatsApp Messenger 682 6
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 890 5
Evernote 189 5
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative 13 5
Microsoft Office 2932 5
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 565 5
Microsoft Windows 1328 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1357 4
Google Gmail 774 4
NtechLab FindFace Security 11 4
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 79 4
SELinux - Security Enhanced Linux 20 4
Google FaceNet 5 4
NtechLab FindFace 26 4
Apple macOS 1211 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu 592 4
Huawei Balong - Многорежимный чип с поддержкой автомобильных коммуникаций V2X (vehicle-to-everything) 17 4
Nvidia GeForce GTX 3046 3
Intel x86 - архитектура процессора 1259 3
Microsoft Outlook 1203 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 154 103
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 367 43
Касперский Евгений 285 26
Trump Donald J. - Трамп Дональд 332 14
Rogers Michael - Роджерс Майкл 12 11
Chambers John - Чемберс Джон 111 9
Coats Dan - Коутс Дэн 14 7
Гвоздев Дмитрий 84 7
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 7
Путин Владимир 2374 6
Галушкин Олег 170 5
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 346 5
Никифоров Николай 1130 5
Гостев Александр 75 4
Hayden Michael - Хэйден Майкл 5 4
Merkel Angela - Меркель Ангела 15 4
Wyden Ron - Уайден Рон 16 4
Шилак Ксения 28 4
Assange Julian - Ассанж Джулиан 25 3
Bush George - Буш Джордж 270 3
Smith Brad - Смит Брэд 60 3
Johnson Jeh - Джонсон Джей 4 3
Филимончик Михаил 3 3
Wardle Patrick - Уордл Патрик 12 3
Мельникова Анастасия 171 3
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 19 3
Медведев Дмитрий 1577 3
McAfee John - МакАфи Джон 29 3
Дуров Павел 219 3
Зайцев Михаил 149 3
Кирюхин Дмитрий 76 2
Mattis James - Мэттис Джеймс 2 2
Халин Дмитрий 55 2
Горбатько Александр 90 2
Suiche Matt - Суиш Мэтт 3 2
Steve Jobs - Стив Джобс 976 2
Коротнев Константин 32 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 142 2
Thiel Peter - Тиль Питер 28 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33779 226
Россия - Российская федерация - РФ 81551 123
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10809 71
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9374 37
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26456 28
Иран - Исламская Республика Иран 921 28
Германия - Федеративная Республика 7754 27
Австралия - Австралийский Союз 2484 20
Европа 7221 20
Северная Америка 2522 17
Южная Корея - Республика 3238 15
Канада 2834 14
Китай - Пекин 813 12
Израиль 1606 10
США - Колумбия - Вашингтон 1074 10
Ближний Восток 2473 10
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 456 10
Сирия - Сирийская Арабская Республика 214 10
Индия - Республика 4051 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1432 10
Новая Зеландия 580 10
Украина 5496 9
Бразилия - Федеративная Республика 1891 9
Франция - Французская Республика 4912 9
Япония 7875 9
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 764 8
США - Мэриленд 151 8
Азия - Азиатский регион 3142 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1677 8
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 530 7
Швейцария - Цюрих 228 7
США - Калифорния 3039 7
США - Колорадо 300 6
Великобритания - Лондон 1834 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11963 6
Ирландия - Республика 798 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 653 5
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1051 5
Саудовская Аравия - Королевство 485 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4000 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1863 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3578 4
Холодная война 62 4
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 10 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4919 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1149 3
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 11 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 364 3
ящик Пандоры 36 2
U.S. NDAA - National Defense Authorization Act - Закон США О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 5 2
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 126 2
Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 7 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 276 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 508 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 392 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 138 2
Русский язык 1478 2
Фабрика троллей 4 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 214 1
Конституция США 42 1
U.S. EARN IT Act - Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technologies - Законопроект США об ответственности технологических компаний за размещение противоправного контента на их платформах 2 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 101 1
Антитеррор 66 1
Утечка мозгов - brain drain 9 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 40 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 34 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 103 1
ESD - Electronic Software Distribution 12 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 124 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 16 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 732 1
Вторая мировая война 477 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 72 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 775 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 151 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1498 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1222 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2216 1
NYT - The New York Times 943 39
WSJ - The Wall Street Journal 1193 29
Thomson Reuters - Рейтер 5602 26
The Washington Post 285 21
Der Spiegel 139 15
The Guardian - Британская газета 313 13
Bloomberg 934 11
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 547 8
Wired - Издание 158 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 7
CNET - Издание 1557 7
WikiLeaks 112 6
Ars Technica 301 6
The Intercept 9 5
The Register 1224 4
Politico 9 3
Associated Press 1965 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 2
Daily Mail 37 2
ABC News 50 2
NBC News 165 2
Nextgov 19 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 697 2
Forbes - Форбс 550 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 2
FT - Financial Times 1066 2
Reddit 208 2
ZDnet 555 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 2
CNews RND - R&D.CNews 2081 2
Business Insider 183 2
USA Today 124 2
Bloomberg Businessweek 69 1
InformationWeek 175 1
DailyTech 95 1
IBT - International Business Times 14 1
Re/code 40 1
Computer Weekly 368 1
Washington Profile 140 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 12 1
Gartner 3122 6
IDC - International Data Corporation 4477 6
Juniper Research 417 5
FRVT - Face Recognition Vendor Test 12 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 24 2
Recorded Future 10 2
Forrester Research 766 2
Fortune Global 500 265 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2518 2
comScore 304 1
TIRIAS Research 4 1
АИИ - Агентство интернет-исследований 1 1
B2B International 50 1
Pew Research Center 19 1
W3Techs 10 1
SANS Institute 71 1
Kaspersky Security Bulletin 3 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
RiskIQ 9 1
Samsung Research 14 1
IBM Research 103 1
Microsoft Research 123 1
IHS Markit 21 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 604 1
BCG - Boston Consulting Group 72 1
ABI Research 230 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 280 15
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 180 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 51 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 770 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 360 2
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 220 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 148 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 86 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 29 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 175 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 10 1
НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая 15 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 30 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 378 4
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 4
Олимпийские игры - Olympic Games 461 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 719 3
Defcon 38 3
Black Hat - Конференция 67 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 160 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1177 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Oracle OpenWorld 58 1
TopCoder Open 12 1
Fortinet Security Day 8 1
Aspen Security Forum 1 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
ZDI - Zero Day Initiative - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 15 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов

Русскоговорящие голосовые помощники: кто умнее?

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Показать еще

Наука

Древнюю Землю бомбардировали астероиды: последствия обнаружили только сейчас

Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021