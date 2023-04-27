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5GaaS The 5G Automotive Association Автомобильная Ассоциация 5G Ассоциация автомобильной промышленности 5G



27.04.2023 На ICT.Moscow собрано более 2,5 тыс. материалов ИТ-аналитики 1
26.04.2023 В России появился супердешевый сотовый оператор. Тарифы начинаются с 49 руб. в месяц 1
26.04.2023 «Ростелеком» потратит больше миллиарда, чтобы сделать бесплатным онлайн-кинотеатр Wink 1
25.04.2023 Polywell Computers расширяет линейку Android PC моделью X58-IN - экономичной системой с HDMI-IN 1
18.04.2023 В Москве строится завод телеком-«железа» 1
14.04.2023 Определены победители первого российского конкурса «Лучшие проекты по импортозамещению в сфере телекоммуникаций» 1
13.04.2023 Nexign представила решение Nexign IoT Connectivity Platform для развития IoT-бизнеса телеком-операторов 1
13.04.2023 Vivo V27 cерия уже в России 1
13.04.2023 Разработана «первая» отечественная базовая станция для сетей 5G 1
13.04.2023 В микросхемах Samsung найдено 18 «дыр», которые могут привести к автокатастрофам 1
11.04.2023 Nexign представляет линейку продуктов для монетизации и повышения эффективности сетей 5G SA 1
11.04.2023 Российской недели высоких технологий – 2023 1
07.04.2023 МТС ищет, где купить зарубежное оборудование 5G 1
04.04.2023 Импортозамещение 2023 1
28.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
28.03.2023 Тенденции на рынке IaaS 1
24.03.2023 Intel вынужденно продает на Тайвань важный бизнес, на который засматривалась Apple 1
17.03.2023 Xiaomi привезла в Россию топовые смартфоны 13 и 13 Pro на замену iPhone 14 Pro. Цена. Видео 1
15.03.2023 Huawei возрождает свои суперпроцессоры Kirin вопреки воле США. Они будут мощнее чипов Apple и Qualcomm 1
15.03.2023 Tele2 «простил» 480 миллионов ушедшей из России Nokia 1
15.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
06.03.2023 Выручка Delta Computers выросла в 2022 г. в 2,6 раза 1
03.03.2023 Oppo объявляет о старте продаж смартфона Reno8 T 5G в России 1
28.02.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
20.02.2023 Цены на интернет в России могут вырасти из-за новых пошлин на иностранное оборудование 1
17.02.2023 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфона Honor X9a с экраном уровня флагманов и 12-дюймового планшета Honor Pad 8 1
16.02.2023 Максим Петухов, клиника академика Ройтберга: В Институте ядерной медицины мы добились симбиоза здравоохранения и ИТ 1
10.02.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
CNews: ИТ-тренды 2022 1
09.02.2023 Базовые станции Nokia и Ericsson в России заменят индийскими и израильскими 1
08.02.2023 Смартфоны серии Realme 10 Pro поступили в продажу в России 1
06.02.2023 Nexign представила новое решение Nexign Billing and Charging Evolution для роуминговых расчетов между операторами 1
02.02.2023 На Дальнем Востоке запустили первый дата-центр уровня Tier III 1
01.02.2023 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в роутерах и других устройствах Zyxel 1
31.01.2023 Samsung Electronics объявляет финансовые результаты за IV квартал и за весь 2022 финансовый год 1
30.01.2023 Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G 1
30.01.2023 Операторов лишают поддержки «железа» Nokia, Ericsson и Huawei. Но выход найден 1
30.01.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
24.01.2023 Сервер маршрутизации Nexign Diameter Routing Agent включен в реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 1798, упоминаний - 1800

5GaaS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

5nine Software 1809 2
Accenture plc 639 1
Vodafone Group 1343 1
China Telecom - Чайна Телеком 251 1
AT&T Inc 1662 1
Deutsche Telekom 910 1
China Mobile 398 1
BT Group - British Telecommunications 615 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel 287 1
Telstra Corporation Limited 192 1
Telcos 2 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 921 1
123 солюшнс 626 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 388 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 436 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 1
5G - пятое поколение мобильной связи 3493 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79950 2
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1839 2
Пропускная способность - Bandwidth 1609 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6790 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9487 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12702 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17894 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6525 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1816 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5112 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1077 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 951 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 4938 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8777 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1270 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20459 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12503 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13345 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15204 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17619 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21656 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4397 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13692 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54361 1
5G NSA - 5G Non-Standalone 1799 1
5G NR - 5G New Radio 1807 1
EN-DC - E-UTRA New Radio Dual Connectivity - Технология двойного подключения 19 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 166 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15277 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50448 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13025 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 818 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3435 2
Германия - Федеративная Республика 12134 2
Россия - РФ - Российская федерация 124828 1
Япония 13012 1
Сингапур - Республика 1778 1
Италия - Итальянская Республика 4237 1
Франция - Французская Республика 7104 1
Испания - Королевство 3615 1
Южная Корея - Республика 6318 1
Индия - Республика 5110 1
Америка Северная 3116 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15345 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14301 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 180 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3274 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5317 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 6996 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6198 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 626 1
Gartner - Гартнер 3488 1
Markets&Markets Research 105 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11757 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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