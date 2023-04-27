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5G NSA 5G Non-Standalone



27.04.2023 На ICT.Moscow собрано более 2,5 тыс. материалов ИТ-аналитики 1
26.04.2023 В России появился супердешевый сотовый оператор. Тарифы начинаются с 49 руб. в месяц 1
26.04.2023 «Ростелеком» потратит больше миллиарда, чтобы сделать бесплатным онлайн-кинотеатр Wink 1
25.04.2023 Polywell Computers расширяет линейку Android PC моделью X58-IN - экономичной системой с HDMI-IN 1
18.04.2023 В Москве строится завод телеком-«железа» 1
14.04.2023 Определены победители первого российского конкурса «Лучшие проекты по импортозамещению в сфере телекоммуникаций» 1
13.04.2023 Nexign представила решение Nexign IoT Connectivity Platform для развития IoT-бизнеса телеком-операторов 1
13.04.2023 Vivo V27 cерия уже в России 1
13.04.2023 Разработана «первая» отечественная базовая станция для сетей 5G 1
13.04.2023 В микросхемах Samsung найдено 18 «дыр», которые могут привести к автокатастрофам 1
11.04.2023 Nexign представляет линейку продуктов для монетизации и повышения эффективности сетей 5G SA 2
11.04.2023 Российской недели высоких технологий – 2023 1
07.04.2023 МТС ищет, где купить зарубежное оборудование 5G 2
04.04.2023 Импортозамещение 2023 1
28.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
28.03.2023 Тенденции на рынке IaaS 1
24.03.2023 Intel вынужденно продает на Тайвань важный бизнес, на который засматривалась Apple 1
17.03.2023 Xiaomi привезла в Россию топовые смартфоны 13 и 13 Pro на замену iPhone 14 Pro. Цена. Видео 1
15.03.2023 Huawei возрождает свои суперпроцессоры Kirin вопреки воле США. Они будут мощнее чипов Apple и Qualcomm 1
15.03.2023 Tele2 «простил» 480 миллионов ушедшей из России Nokia 1
15.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
06.03.2023 Выручка Delta Computers выросла в 2022 г. в 2,6 раза 1
03.03.2023 Oppo объявляет о старте продаж смартфона Reno8 T 5G в России 1
28.02.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
27.02.2023 Решение Nexign PCRF для управления политиками и тарификацией мобильного трафика включено в реестр отечественного ПО 1
20.02.2023 Цены на интернет в России могут вырасти из-за новых пошлин на иностранное оборудование 1
17.02.2023 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфона Honor X9a с экраном уровня флагманов и 12-дюймового планшета Honor Pad 8 1
16.02.2023 Максим Петухов, клиника академика Ройтберга: В Институте ядерной медицины мы добились симбиоза здравоохранения и ИТ 1
10.02.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
CNews: ИТ-тренды 2022 1
09.02.2023 Базовые станции Nokia и Ericsson в России заменят индийскими и израильскими 1
08.02.2023 Смартфоны серии Realme 10 Pro поступили в продажу в России 1
06.02.2023 Nexign представила новое решение Nexign Billing and Charging Evolution для роуминговых расчетов между операторами 1
02.02.2023 На Дальнем Востоке запустили первый дата-центр уровня Tier III 1
01.02.2023 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в роутерах и других устройствах Zyxel 1
31.01.2023 Samsung Electronics объявляет финансовые результаты за IV квартал и за весь 2022 финансовый год 1
30.01.2023 Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G 1
30.01.2023 Операторов лишают поддержки «железа» Nokia, Ericsson и Huawei. Но выход найден 1
30.01.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1

Публикаций - 1799, упоминаний - 1826

5G NSA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

5nine Software 1809 23
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2974 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9680 6
Huawei 3550 6
Qualcomm Technologies 1717 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10189 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2552 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 545 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 209 2
Qualcomm Europe 15 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 541 2
ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг 93 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр 60 1
Anritsu Corporation 9 1
Oracle Corporation 6361 1
LMF 4 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 367 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 1
Orange S.A. - Orange Group 1028 1
Schneider Electric 519 1
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд 112 1
Samsung Electronics 9789 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5613 1
BBK OPPO Electronics 335 1
Sony 6491 1
Xiaomi 1342 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 373 1
MediaTek 461 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2834 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 277 1
China Mobile 398 1
Eltex - Элтекс Коммуникации 123 1
China Telecom - Чайна Телеком 251 1
Vodafone Group 1343 1
ZTE Corporation 726 1
Accenture plc 639 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6673 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 388 1
UDR Inc 9 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 255 1
Полиметалл - Polymetal 25 1
ЮВГК - Южно-Верхоянская горнодобывающая компания 2 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Метрополис ТРК 40 1
Великий камень - индустриальный парк 2 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 436 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9360 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 619 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2457 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2746 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18293 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2382 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственный комитет по развитию и реформам КНР - Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики - NDRC - National Development and Reform Commission - Госплан КНР 5 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 1798 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
5G - пятое поколение мобильной связи 3493 23
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1839 23
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6790 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54361 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4397 11
Gen V - кибератаки пятого поколения 1077 10
5G NR - 5G New Radio 1807 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17894 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79950 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25628 9
5G SA - 5G Standalone 1798 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39949 8
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10359 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13692 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2469 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15204 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12503 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6193 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21656 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13431 4
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11079 4
Сеть передачи данных 3376 4
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 1489 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 431 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17619 4
EN-DC - E-UTRA New Radio Dual Connectivity - Технология двойного подключения 19 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6588 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9487 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2518 3
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 919 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1772 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6110 3
eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 20 3
3GPP Release - стандартизация 5G 34 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26392 3
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 393 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1270 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город 1191 2
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 1798 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 4938 2
Ericsson Radio System - ERS 72 5
Ericsson Spectrum Sharing - ESS 10 4
Qualcomm Snapdragon X 68 3
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 337 2
Huawei Balong - Многорежимный чип с поддержкой автомобильных коммуникаций V2X (vehicle-to-everything) 18 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 770 2
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 2 1
CUPS - Common Unix Printing System 22 1
Sony Exmor IMX CMOS - КМОП-сенсоры 145 1
Huawei CBS R20 1 1
Huawei 5G Core Network - Huawei 5G Product Line 2 1
МТС 5G-сеть 19 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 485 1
Ericsson Instant ESS - Instant Ericsson Spectrum Sharing 2 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 48 1
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 109 1
Ericsson NFVI 1 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 77 1
МегаФон - Nexign DRA - Nexign Diameter Routing Agent 1 1
9-мм пистолет Макарова 48 1
Nexign PCF - Nexign Policy Control Function - Nexign PCRF - Nexign Policy and Charging Rules Function 2 1
Honor View - серия смартфонов 34 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 317 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 474 1
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 114 1
Honor 30 - серия смартфонов 29 1
Huawei 5G Simplified Solution 20 1
MyDrivers 37 1
BBK vivo Halo Fullview 54 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 34 1
Samsung Galaxy 1063 1
Huawei Mate - серия смартфонов 300 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 45 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 27 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 232 1
Apple iPhone 6 6240 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 172 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1444 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 133 1
Филимончик Михаил 5 3
Коробов Сергей 6 2
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 2
Белов Виктор 41 1
Лагута Александр 1 1
Телков Алексей 23 1
Tommi Juhani Uitto 11 1
Казарин Станислав 132 1
Бойко Алексей 20 1
Николаев Вячеслав 86 1
Джабиев Георгий 8 1
Романов Александр 13 1
Wei Wei - Вэй Вэй 2 1
Ильяич Анатолий 5 1
Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 9 1
Amon Cristiano - Амон Кристиано 11 1
Lake Christian - Лаке Кристиан 4 1
Лаконцев Дмитрий 11 1
Ю Ричард - Yu Richard 20 1
Ming Zhao - Мин Чжао 9 1
Курин Дмитрий 18 1
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 124828 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39817 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15277 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15354 3
Япония 13012 3
Европа Восточная 3004 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13271 2
Франция - Французская Республика 7104 2
Южная Корея - Республика 6318 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2410 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Нежданинское месторождение 3 1
Португалия - Лиссабон 40 1
Москва - Садовое кольцо 129 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 446 1
Россия - УФО - Челябинская область 1007 1
Россия - СФО - Иркутская область 931 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6383 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2355 1
Россия - СФО - Новосибирск 3760 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2050 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50448 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 744 1
Португалия - Португальская Республика 883 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 430 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 246 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 984 1
Арктика - Арктический регион 538 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13025 1
Земля - планета Солнечной системы 9827 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 398 1
Испания - Королевство 3615 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 818 1
Италия - Итальянская Республика 4237 1
Германия - Федеративная Республика 12134 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3435 1
Сингапур - Республика 1778 1
Швеция - Королевство 3542 1
Беларусь - Белоруссия 4396 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24612 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15345 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3274 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4335 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3221 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14301 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8954 2
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 33 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6198 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4334 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 815 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20990 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5788 2
Металлы - Серебро - Silver 691 1
GaAs - Gallium Arsenide - Арсенид галлия - химическое соединение галлия и мышьяка 44 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2227 1
Абонентская база - Абонентская плата 5327 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 148 1
КПД - Коэффициент полезного действия 388 1
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 819 1
Экономический эффект 851 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2740 1
Энергетика - Energy - Energetically 4475 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4381 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 142 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1675 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42513 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42706 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2509 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10969 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 885 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1994 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 6996 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5317 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1392 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10714 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1290 1
9to5Google 86 1
Inquirer 463 1
Yahoo! Finance 118 1
9to5Mac 150 1
Gartner - Гартнер 3488 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 33 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 227 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1029 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11757 1
Короткая ссылка

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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