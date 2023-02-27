Решение Nexign PCRF для управления политиками и тарификацией мобильного трафика включено в реестр отечественного ПО

Nexign, поставщик BSS-систем и решений для цифровизации бизнеса, объявила о включении решения Nexign Policy and Charging Rules Function (PCRF) в Единый реестр отечественного программного обеспечения Минцифры РФ.

Nexign PCRF позволяет управлять параметрами качества обслуживания (QoS) в сетях 4G и 5G NSA с учетом данных профиля абонента, типа сети доступа, трафика и приложения. Решение поддерживает сложные тарифные планы и опции, обеспечивает предоставление услуг Voice-over-LTE (VoLTE) и помогает оптимизировать работу сети.

Nexign PCRF является полностью российской разработкой, созданной без использования сторонних платных лицензий. Решение позволяет значительно снизить общую стоимость владения благодаря высокой производительности, на 30-50% превышающей показатели аналогичных решений от лидеров отрасли на глобальном рынке по результатам тестов Nexign.

«Мы продолжаем планомерно добавлять свои продукты и решения в реестр, чтобы обеспечить операторам возможность быстрого и плавного перехода на безопасные российские технологии. Решение Nexign PCRF является частью комплексного набора инструментов Nexign, который позволяет операторам использовать технические возможности сети для монетизации цифровых услуг нового поколения. Nexign PCRF уже несколько лет используется российским оператором уровня Tier-1, что доказывает высокую производительность и надежность решения при обслуживании миллионов абонентов», — сказал Михаил Матюшин, технический директор Nexign.

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Решение Nexign PCRF позволяет монетизировать партнерские сервисы и экосистемы благодаря поддержке бизнес-сценариев на основе контроля QoS и SLA. Преднастроенные шаблоны, библиотеки сценариев и обширный список параметров обеспечивают быстрое создание продуктов, а гибкое управление политиками с учетом данных о состоянии сети позволяет оператору предлагать тарифы со специальными условиями обслуживания во время перегрузок. Решение также может быть развернуто в любой инфраструктуре, включая on-premise, VNF и облако. Nexign PCRF поддерживает NFV и горизонтальное масштабирование и полностью соответствует международным стандартам 3GPP, IEFE и ETSI.