МегаФон Nexign PCF Nexign Policy Control Function Nexign PCRF Nexign Policy and Charging Rules Function


Nexign PCRF – это высокопроизводительная система для динамического управления политиками мобильного трафика в сетях 4G в режиме реального времени. С Nexign PCRF оператор может персонализировать опыт клиента и оптимизировать использование сетевых ресурсов, управляя параметрами качества обслуживания (QoS) с учетом данных профиля абонента, типа сети доступа, трафика, приложения, уровня перегрузок сети и любых других параметров.

29.10.2025 Продукт Nexign для монетизации клиентского опыта при перегрузках радиосети включен в реестр отечественного ПО 1
28.11.2024 Линейка продуктов Nexign для сетей 5G SA включена в Единый реестр российского ПО 1
20.05.2024 «Гарда» и Nexign повысят качество услуг и тарификации телеком-операторов 1
11.04.2023 Nexign представляет линейку продуктов для монетизации и повышения эффективности сетей 5G SA 2
27.02.2023 Решение Nexign PCRF для управления политиками и тарификацией мобильного трафика включено в реестр отечественного ПО 2

МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 298 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4799 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 485 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12704 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9136 4
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 422 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3131 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56346 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22638 3
Data monetization - Монетизация данных 1796 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72038 3
5G NSA - 5G Non-Standalone 26 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21807 2
PCRF - Policy & Charging Rules Function - PCC - Policy Control and Charging - PCEF - Policy and Charging Enforcement Function - функция правил политики и тарификации - функция анализа и управления пакетным трафиком ядра мобильной сети 37 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2333 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22754 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1051 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6676 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9578 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12886 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 490 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2066 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1821 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1757 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3444 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 455 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 795 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28815 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14648 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1741 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8650 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4558 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1867 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10493 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7154 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6620 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2116 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1130 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25811 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 954 1
D2C - Direct to Cellular - «спутник-смартфон» - технология гибридной неназемной сотовой связи - NTN - Non-Terrestrial Networks - Гибридные сети связи - Неназемные сети 8 1
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 229 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1230 1
mMTC - Massive Machine-Type Communications - массовая межмашинная связь 11 1
МегаФон - Nexign CCS - Nexign Converged Charging System - Nexign CCS - Nexign Charging System МегаФон - Nexign BCE - Nexign Billing and Charging Evolution - Nexign OCS - Nexign Online Charging System 7 2
МегаФон - Nexign NRF - Nexign Network Repository Function 2 1
МегаФон - Nexign SCP - Nexign Service Communication Proxy 2 1
МегаФон - Nexign BSS 5 1
ИКС - Гарда PCEF 2 1
МегаФон - Nexign NMS - Nexign Network Management System 1 1
Сосин Сергей 10 2
Рожкевич Александр 2 1
Матюшин Михаил 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 155108 4
Узбекистан - Республика 1857 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14448 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10043 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2280 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6725 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7283 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54496 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5243 1
GSMA Intelligence 11 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 3
