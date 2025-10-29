Nexign PCRF – это высокопроизводительная система для динамического управления политиками мобильного трафика в сетях 4G в режиме реального времени. С Nexign PCRF оператор может персонализировать опыт клиента и оптимизировать использование сетевых ресурсов, управляя параметрами качества обслуживания (QoS) с учетом данных профиля абонента, типа сети доступа, трафика, приложения, уровня перегрузок сети и любых других параметров.