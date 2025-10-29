Получите все материалы CNews по ключевому слову
МегаФон Nexign PCF Nexign Policy Control Function Nexign PCRF Nexign Policy and Charging Rules Function
Nexign PCRF – это высокопроизводительная система для динамического управления политиками мобильного трафика в сетях 4G в режиме реального времени. С Nexign PCRF оператор может персонализировать опыт клиента и оптимизировать использование сетевых ресурсов, управляя параметрами качества обслуживания (QoS) с учетом данных профиля абонента, типа сети доступа, трафика, приложения, уровня перегрузок сети и любых других параметров.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 3
|Сосин Сергей 10 2
|Рожкевич Александр 2 1
|Матюшин Михаил 16 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155108 4
|Узбекистан - Республика 1857 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14448 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396305, в очереди разбора - 732399.
Создано именных указателей - 184996.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.