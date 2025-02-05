VoNR Vo5G Сервис звонков обеспечиваемый автономной сетью 5G
VoNR и организации, системы, технологии, персоны:
|Карманенко Сергей 1 1
|Lake Christian - Лаке Кристиан 4 1
|Chen Tony - Чен Тони 3 1
|Wei Wei - Вэй Вэй 2 1
|Лаконцев Дмитрий 19 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Белов Виктор 56 1
|Сосин Сергей 8 1
|Морозов Алексей 53 1
|GizmoChina 135 1
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