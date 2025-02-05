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VoNR Vo5G Сервис звонков обеспечиваемый автономной сетью 5G



05.02.2025 Sitronics Group расширила функциональность платформы для построения частных сетей pLTE 1
11.04.2023 Nexign представляет линейку продуктов для монетизации и повышения эффективности сетей 5G SA 1
04.10.2022 МТС выпустила комплекты 5G-оборудования для создателей цифровых решений 1
07.09.2022 Операторы связи и Сколтех провели совместное лабораторное тестирование решения 5G Open RAN 1
19.07.2021 Найден способ сократить расходы телеком-операторов и повысить качество связи при переходе на 5G 1
17.11.2020 ZTE объявила о полной готовности своего оборудования к развертыванию 5G-сетей 1
08.04.2020 OPPO, Ericsson и MediaTek представили VoNR для голосовых и видеозвонков в сетях 5G 1
27.02.2020 Выпущен первый в мире 6-нанометровый процессор с 5G внутри 1
19.02.2020 Создан первый в мире 5G-модем с топологией 5 нм 1
23.09.2019 Как будут строиться сети 5G в России. Планы государства 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

VoNR и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3942 3
Qualcomm Technologies 1826 1
BBK OPPO Electronics 384 1
Samsung Electronics 10273 1
ZTE Corporation 748 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 900 1
MediaTek - Ralink 528 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 71 1
Qualcomm Europe 15 1
China Telecom - Чайна Телеком 257 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1365 1
LG Uplus - LG U+ 33 1
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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12669 1
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Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 148 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 405 1
Telit 20 1
Технологии Будущего 149 1
BBK OnePlus 216 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 273 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1303 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 377 1
101Hotels.com 456 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 3
NSSF - National Social Security Fund 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11675 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 2
Открытые Сетевые Технологии - Open Net Association - ассоциация 2 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2192 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8207 7
Gen V - кибератаки пятого поколения 1189 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 5
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4778 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27899 3
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5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 20 2
5G NR - 5G New Radio 83 2
5G SA - 5G Standalone 28 2
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NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 21 2
URLLC - Ultra-Reliable Low Latency Communication - сверхнадежная межмашинная связь M2M с низкими задержками 18 2
mmWave - миллиметровые волны 37 2
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Tsinghua Holdings - UNISOC Makalu - модем 1 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 1
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Google Android 14025 1
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Qualcomm Snapdragon 5G RAN - Qualcomm mmWave 5G NR 18 1
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МегаФон - Nexign PCF - Nexign Policy Control Function - Nexign PCRF - Nexign Policy and Charging Rules Function 4 1
МегаФон - Nexign NRF - Nexign Network Repository Function 2 1
МегаФон - Nexign CCS - Nexign Charging System 2 1
Imagination Technologies - PowerVR G, GE, GX, GM, GT - серия GPU - graphics processing unit - графический процессор, ускоритель 59 1
Ситроникс - Sitronics Private Mobile Core 2 1
Карманенко Сергей 1 1
Lake Christian - Лаке Кристиан 4 1
Chen Tony - Чен Тони 3 1
Wei Wei - Вэй Вэй 2 1
Лаконцев Дмитрий 19 1
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Белов Виктор 56 1
Сосин Сергей 8 1
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