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4G eMBB Enhanced mobile broadband Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE
- mMTC - Massive Machine-Type Communications - массовая межмашинная связь
- URLLC - Ultra-Reliable Low Latency Communication - сверхнадежная межмашинная связь M2M с низкими задержками
- 4G LTE
4G и организации, системы, технологии, персоны:
|9to5Mac 70 2
|9to5Google 49 2
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