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4G eMBB Enhanced mobile broadband Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE



15.04.2025 Около 80% операторов связи в России и СНГ планируют запуск автономных сетей 5G 1
22.02.2024 Российские сети 5G в опасности из-за НАТО и Украины 1
14.02.2024 Радиотелескопы мешают запуску сетей 5G в России 1
11.04.2023 Nexign представляет линейку продуктов для монетизации и повышения эффективности сетей 5G SA 1
07.02.2022 Последний недостающий элемент пазла 5G, или как планировать будущее? 1
30.11.2021 Как в России потратят 208 млрд руб. на запуск сетей 5G и разработку оборудования для них 1
Разделяй и зарабатывай: сегментация сети создает новые источники дохода 1
20.11.2020 Как обеспечить безопасность сетей 5G 1
13.11.2020 VMware и Samsung помогут поставщикам услуг связи перейти на 5G 1
07.09.2020 Huawei совместно с отраслевыми партнерами выпустила технический документ 5GDN@Smart Grid 1
26.06.2020 Huawei начала разработку технологий для эффективного внедрения сетей 5G 1
12.02.2020 «Ростех» и «Ростелеком» хотят потратить 92 миллиарда на создание российского 5G-«железа» 1
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 1
23.09.2019 Как будут строиться сети 5G в России. Планы государства 3
26.02.2019 МТС и Ericsson готовят первые запуски сетей 5G в 2019 году 1
29.10.2018 ZTE помогла China Mobile обеспечить беспроводной связью самый длинный морской мост в мире 1
06.09.2018 Ericsson усиливает портфель транспортных решений для сетей 5G 1
28.06.2018 Huawei завершила третью фазу испытаний неавтономной архитектуры 5G в Китае 3
17.04.2018 Huawei протестировала ядро сети для 5G NSA проекта IMT-2020 (5G) 1
29.12.2017 Huawei и NTT DOCOMO испытали 5G в движении 1
22.12.2017 Объявлены окончательные характеристики стандарта 5G 1
17.03.2017 J’son & Partners Consulting: Коммерческие перспективы использования частот для сетей 5G в России и в мире 1
02.03.2017 ZTE представила транспортное решение IP+Optical 5G Flexhaul 1

Публикаций - 23, упоминаний - 27

4G и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3992 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 5
Ростелеком 9854 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 3
China Mobile 407 3
LMF 4 2
Samsung Electronics 10341 2
ZTE Corporation 752 2
China Telecom - Чайна Телеком 257 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 279 2
МегаФон 9141 2
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 53 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 676 1
Qualcomm Technologies 1842 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Intel Corporation 12264 1
Vodafone Group 1384 1
Amazon Inc - Amazon.com 3034 1
Broadcom - VMware 2396 1
Deutsche Telekom 911 1
HPE - Juniper Networks 427 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
TELUS 41 1
Ribbon Communications - ECI Telecom 74 1
Системы электросвязи 9 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 277 1
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 238 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 565 1
Пурсатком 1 1
Ericsson Enterprise Systems - Ericsson Enterprise Core - Ericsson Enterprise Service Ordering and Orchestration 5 1
UDR Inc 9 2
Россети Ленэнерго 1700 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 112 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1072 1
Газпром трансгаз 147 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 682 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 466 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 3
NSSF - National Social Security Fund 4 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3020 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5540 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 578 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 258 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6037 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3186 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственный комитет по развитию и реформам КНР - Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики - NDRC - National Development and Reform Commission - Госплан КНР 5 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2011 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4594 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2986 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 407 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2226 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28152 17
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8488 13
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mMTC - Massive Machine-Type Communications - массовая межмашинная связь 11 10
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9439 8
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20951 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3582 8
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1404 7
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 465 7
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Стандартизация - Standardization 2161 6
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5G NR - 5G New Radio 83 5
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11250 4
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 219 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2943 4
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 513 4
5G NSA - 5G Non-Standalone 26 4
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 21 4
CU - Centralized Unit - Центральный блок (модуль) 38 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2988 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6242 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14043 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7024 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1505 4
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 20 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1686 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 2
9-мм пистолет Макарова 6 2
Huawei 5G Simplified Solution 20 2
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 52 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 33 1
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 5 1
Huawei АСР 1 1
Qualcomm Snapdragon 5G RAN - Qualcomm mmWave 5G NR 18 1
Ericsson Mobility World - Ericsson Mobility Report 39 1
Apple iPhone 6 4863 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 141 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 139 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 1
CUPS - Common Unix Printing System 25 1
Broadcom - VMware Ready 27 1
Huawei 5G Core Network - Huawei 5G Product Line 2 1
Ericsson Router 1 1
Broadcom - VMware Telco Cloud Platform 3 1
МегаФон - Nexign SCP - Nexign Service Communication Proxy 2 1
МегаФон - Nexign PCF - Nexign Policy Control Function - Nexign PCRF - Nexign Policy and Charging Rules Function 4 1
МегаФон - Nexign NRF - Nexign Network Repository Function 2 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 411 1
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Ayyar Shekar - Айяр Шекар 7 1
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Чернышенко Дмитрий 570 1
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Европа 21870 2
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Южная Корея - Республика 6705 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 570 1
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Португалия - Лиссабон 40 1
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Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 68 1
Китай - Гуандун - Чжухай 11 1
Китай - Гуандун 66 1
Япония - Иокогама 37 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14211 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 1
White list - Белый список 103 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1803 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2165 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4097 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 435 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2186 1
9to5Mac 70 2
9to5Google 49 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8178 3
GSMA Intelligence 10 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 991 1
Juniper Research 529 1
IDC - International Data Corporation 4913 1
IHS Markit 22 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 226 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
GENI - Global Energy Network Institute - Global Energy Internet Research Institute - Институт глобальных энергетических интернет-исследований 1 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 64 1
РАН - Российская академия наук 1911 1
МЭИ - Московский энергетический институт 147 1
РАН ГОА - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук 13 1
РАН ИПА - Институт прикладной астрономии 2 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 20 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
РАН ИПА - Бадары РАО - Радиоастрономическая обсерватория 4 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 3
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1226 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 713 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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