Создан первый в мире 5G-модем с топологией 5 нм

Qualcomm создал первый в мире модемный блок по техпроцессу 5 нм, ставший также первым решением для агрегации диапазонов 5G mmWave и Sub-6 — свыше 20 ГГц и менее 6 ГГц. Появление новинки в мобильниках ожидается через год.

Первый модем на 5 нм

Американская компания Qualcomm выпустила первую в мире модемную радиосистему для 5G, использующую чипсет, изготовленный по техпроцессу 5 нм. Система, получившая название 5G Modem-RF System, объединяет в себе новый модем Snapdragon X60 и антенный модуль QTM535 mmWave.

Новинка позиционируется разработчиками в качестве первой системы этого класса, которая поддерживает агрегацию частот по всем ключевым диапазонам 5G и их комбинациям.

В частности речь идет о поддержке миллиметрового диапазона mmWave (с частотой свыше 20 ГГц) и диапазона sub-6 (менее 6 ГГц) — с так называемыми временным (time division duplex, TDD) и частотным (frequency division duplex, FDD) разделением.

В Qualcomm полагают, что за счет этого операторы смогут выбирать различные варианты развертывания сетей связи, в том числе использовать для 5G частоты LTE, оперативно увеличивая средние скорости передачи и расширяя сферу действия.

Директор по развитию бизнеса Qualcomm Europe Сергей Карманенко подчеркивает, что пятинанометровая технология очень дорогая, однако она делает чип гораздо более миниатюрным и дает устройствам на их основе существенный прирост в части производительности и функциональности.

Qualcomm выпустил третье поколение 5G-модемов

Qualcomm планирует поставлять образцы Snapdragon X60 и QTM535 по всему миру в I квартале 2020 г. Появление коммерческих премиальных смартфонов на базе включающей их модемной радиосистемы ожидается в начале 2021 г.

Технические подробности

По заверению разработчиков, Snapdragon X60 обеспечивает беспроводный интернет через сеть 5G со скоростью и задержкой, сравнимыми с передачей по оптоволокну. Модемная радиосистема поддерживает скорость загрузки до 7,5 Гбит/с и выгрузки до 3 Гбит/с. «При этом агрегация частот в диапазоне Sub-6 в автономном режиме 5G позволяет получить в два раза большую величину пиковых скоростей передачи данных по сравнению с решениями без агрегации частот», — отмечают в компании.

«Поддержка передачи голоса VoNR на платформе Snapdragon X60, позволяющая операторам предлагать высококачественную передачу голоса в сетях 5G NR, станет важным шагом на пути к глобальному переходу мобильной индустрии от неавтономного режима к автономному», — добавляют в Qualcomm.

История вопроса

Сергей Карманенко поясняет, что в случае с модемом Snapdragon X60 мы имеем дело с третьим поколением 5G-устройств Qualcomm. Первым был модем Snapdragon X50, над которым компания, по его словам, работала более 10 лет. Модель была представлена в 2016 г.

CNews тогда писал, что X50 5G может применяться как в мобильных мультирежимных 4G/5G-гаджетах, так и в стационарных беспроводных устройствах, в то время как в паре с процессорами Qualcomm Snapdragon с интегрированным интерфейсом Gigabit LTE модем X50 5G за счет двойного подключения может обеспечивать стабильное перераспределение нагрузки.

Этот модем стал доступен для операторов в I квартале 2018 г. Анонс второго поколения — модема Snapdragon X55 — состоялся в 2019 г.