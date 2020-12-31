Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем

Миру грозит дефицит дешевых чипсетов Intel и рост цен на материнские платы плат начального уровня из-за нехватки чипсетов Intel для них. Это, говорит издание, касается моделей на наборах системной логики Intel B460 и H410. С точки зрения даты выпуска это сравнительно новые чипсеты – первые подробности о них, как сообщал CNews, появились в конце декабря 2019 г., а поставлять их производителям системных плат Intel начала во II квартале 2020 г. Но вот в плане возмож

AMD выпустила чипсет A520 для сокета AM4 AMD выпустила чипсет A520 для сокета AM4, обеспечивая оптимизированную, надежную платформу с многочисленными вариантами подключения и высокой пропускной способностью для удовлетворения самых требовательных п

MediaTek представила чипсеты Helio A для смартфонов среднего ценового сегмента Этот чипсет меняет все» с «продвинутой» серией Helio A, которая следует ключевой миссии — создавать чипсеты для инновационных и еще более мощных смартфонов, которые отвечают требованиям совреме

Huawei представила первый коммерческий чипсет стандарта 5G 3GPP Balong используются в мобильных чипах Kirin, определяя их ключевые коммуникационные характеристики. Чипсеты Balong могут также работать автономно в качестве модемов в различных беспроводных уст

MediaTek представила мобильный процессор Helio P60 с ИИ процессора на 70% по сравнению с предыдущими чипсетами Helio P23 и Helio P30, а также на 70% повышает эффективность графического процессора. Благодаря использованию 12-нанометровой технологии FinFET чипсет MediaTek Helio P60 позволяет обеспечить высокий уровень энергосбережения, что существенно продлевает время работы аккумулятора. «Основанный на наших наработках в области инновационных те

Nokia представила чипсет ReefShark для сетей 5G Nokia анонсировала новые чипсеты ReefShark, созданные на базе собственных разработок Nokia в области процессоров. Эти

MediaTek представила мобильный чипсет премиум-класса Helio P25 с поддержкой двойных камер ных камер в смартфонах. Helio P25 стал продолжателем серии MediaTek Helio P, в которую также входят чипсеты MediaTek Helio P10 и P20, поддерживающей особую технологию энергосбережения и расшире

MediaTek представил чипсет MT2533D для для умных гарнитур и наушников основана на FreeRTOS, с дополнительными бесплатными модулями (код в открытом доступе), поддерживает чипсеты, основанные на архитектуре ARM Cortex-M4, обеспечивая плавную работу и низкое потребл

Qualcomm представил новые мобильные чипсеты семейств Snapdragon 600 и 400 х на входящем и исходящем широкополосном (до 40 МГц) соединении – до этого устройства, использующие чипсеты 600-ой и 400-ой серии, не использовали технологию такого уровня. X5 LTE, используемый

Выпущен рекордно быстрый Wi-Fi-чипсет о есть передачу данных одновременно по четырем каналам. На сегодняшний день все другие существующие чипсеты Wi-Fi поддерживают передачу данных только по одному, двум или трем каналам. Добавив ч

Чипсеты Intel обзавелись поддержкой USB 3.0 ается стандартизацией технологии. В частности, упоминаются два чипсета - Intel 7 Series Chipset и Intel C216 Chipset Family - оба предназначены для процессоров Ivy Bridge. В документе отмечается, что чипсеты будут поддерживать до 4 портов USB 3.0. Наличие поддержки USB 3.0 в чипсетах Intel, которой принадлежит 80% рынка микропроцессоров, означает, что данный стандарт окончательно войдет в м

Бракованные чипсеты Intel достигли России Корпорация Intel сообщила на официальном сайте об обнаружении дефекта в конструкции чипсетов Intel 6 Series (кодовое имя Cougar Point). Данные чипсеты предназначены для процессоров Core второго поколения, анонс которых состоялся в январе на выставке CES-2011 (Consumer Electronics Show). Проблема кроется в SATA-контроллерах и со времен

Телефоны для «Скай Линка» смогут выпускать Samsung, Motorola и Sony Ericsson ю работы в сетях GSM, но они не поддерживают сети третьего поколения (UMTS). Правда, вышеупомянутые чипсеты полностью не закроют потребности «Скай Линка», который переходит к использованию двух

Созданы 2-ядерные чипсеты для смартфонов включительно и дисплеи с разрешением 1280 x 800 пикселей с отображением 16,7 млн цветовых оттенков. Чипсеты также обладают встроенными контроллерами звука и GPS-чипами. Представители Qualcomm н

Juniper представила новый чипсет для магистральных маршрутизаторов T Series Core Routers которое позволит пользователям существующих мощностей магистральных маршрутизаторов T Series Core Routers перейти на полнодуплексную слотовую нагрузку в 250Гбит/с без перерывов в эксплуатации. Новый чипсет закладывают основу будущих систем, которые будут нести нагрузку в 4 Тбит/с и помещаться в половину стойки. Новый чипсет построен по 45-нм технологии и позволяет достигать пропускн

Чипсет для процессоров Core i5 и i7 оснастят поддержкой Nvidia SLI Корпорация Intel оснастит чипсет Intel P55 Express поддержкой Nvidia SLI. Системные платы на базе Intel P55 Express с поддержкой Nvidia SLI будут выпускать Asustek, Gigabyte, MSI и другие производители системных плат. С

Intel представила новые процессоры и чипсет для сверхтонких ноутбуков Корпорация Intel представила на выставке Computex 2009 четыре новых процессора, включая модель с очень низким энергопотреблением, и чипсет для сверхтонких ноутбуков. «Низковольные» процессоры Intel (Ultra Low Voltage, ULV) будут использоваться в моделях толщиной менее одного дюйма и весом 0,9–2,3 кг. Благодаря их доступной

Samsung создал универсальный чипсет для мобильного телевидения ном DMB, использующихся в различных странах по всему миру. Декодер каналов и радиотюнер могут быть установлены в мобильное устройство как по отдельности, так и вместе, упакованные на одну микросхему. Чипсет не требует наличия каких-либо дополнительных интегральных схем и усилителя сигнала низкого уровня, что значительно удешевляет стоимость ТВ-модуля. Тестовые образцы чипов уже готовы, одна

Intel представил чипсеты 3 Series ионной технологии Intel Turbo Memory, сокращающей время загрузки компьютера и отдельных приложений. Чипсеты будут поставляться с двумя типами интегрированных видеоконтроллеров — Intel G33 и G35

Мобильный чипсет AMD M690 продлит время работы отать в режиме низкого энергопотребления без обращения к системной памяти, что позволяет увеличить время работы ноутбука до 30 минут по сравнению с предыдущими результатами. По словам компании, новый чипсет появится в продаже в ближайшее время в компьютерах ведущих мировых производителей, среди которых Asus и Fujitsu Siemens. Модели HP Compaq 6515b и 6715 уже оснащены новым чипсетом.

Broadcom представил новый чипсет для Bluetooth-устройств х аудиоданных, уменьшить размер беспроводных гарнитур и в целом снизить их энергопотребление. Новые чипсеты, маркированные BCM2047 и BCM2044, обладают повышенной устойчивостью к интерференции с

Новый чипсет VIA приближает появление новых UMPC Компания VIA официально представила новый чипсет для ультрамобильных ПК (UMPC) VX700. Устройство размером 35 x 35 мм имеет частоту системной шины 533 МГц, поддерживает работу с 4 ГБ памяти DDR2 533/400/333 и DDR400/333, а также с графи

VIA представила свой первый одночиповый интегрированный чипсет Компания VIA Technologies представила чипсет с интегрированным графическим ядром VIA CX700 для процессорных платформ VIA C7 и Eden, x86-чипсет для встраиваемых систем. В одном компактном и эффективном с точки зрения энергопо

Ноутбуки на AMD: преимущества и недостатки Turion 64 и в ближайших планах производителей (особенно у NVIDIA) значится еще немало интересного. На сегодня чипсеты, предназначенные для работы с процессорами Turion 64 существуют производства компаний

Panasonic разработал первый в мире мультистандартный чипсет Blu-ray anasonic объявила о выходе первого в мире чипсета для BD-приводов, который поддерживает воспроизведение и запись дисков Blu-ray, DVD (DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD-ROM, +R, +RW ) и CD. До этого момента чипсеты BD-R/BD-RE и DVD/CD развивались отдельно друг от друга. По словам создателей, производство таких чисетов не потребует значительных затрат. Начало поступления моделей на рынок запланиров

Intel выпустит чипсеты Broadwater 965 во 2 квартале Компания Intel планирует выпустить чипсеты под кодовым названием Broadwater 965 во 2 квартале 2006 года. Чипсеты данной серии будут поддерживать память DDR2. Они будут разделены на два варианта: P965 и G965 для платформы

Broadcom анонсировал первый Wi-Fi PCI Express чипсет Компания Broadcom представила первый Wi-Fi PCI Express чипсет — BCM4311, сообщает MobileMag. Подобная технология позволит производителям создавать беспроводные ноутбуки следующего поколения, принтеры и другие устройства с высокоскоростной архи

Broadcom анонсировал первый Wi-Fi PCI Express чипсет Компания Broadcom представила первый Wi-Fi PCI Express чипсет — BCM4311, сообщает MobileMag. Подобная технология позволит производителям создавать беспроводные ноутбуки следующего поколения, принтеры и другие устройства с высокоскоростной архи

Intel выпустит чипсет, поддерживающий все три стандарта Wi-Fi русле конкурентной борьбы Intel с Texas Instruments и Broadcom. "Intel научилась наконец выпускать чипсеты для беспроводной связи", - заявил Уил Страус (Will Strauss), аналитик компании Forwar

Чипсет VIA K8T800 Pro оптимизирован для поддержки шины HyperTransport с частотой 1 ГГц Компания VIA Technologies объявила сегодня, что чипсет VIA K8T800 Pro, который был оптимизирован для использования с новыми процессорами AMD Athlon 64, официально поддерживает шину HyperTransport 1 ГГц/16-бит. С повышением частоты двунаправл

Qualcomm представил 3,5G-чипсет Новый чипсет Qualcomm для сотовой связи поколения 3,5 был представлен в конце прошлой недели. Продукт MSM6280 реализует расширение 3G-стандарта WCDMA (UMTS) - HSDPA (High Speed Downlink Packet Access

Чипсеты Intel Grantsdale появятся не раньше 2005 года ере, до начала 2005 г., сообщило издание The Inquirer со ссылкой на тайваньский источник Digitimes. Чипсеты под кодовым названием Grantsdale и Alderwood увидят свет не ранее второго квартала, х

Jazz будет производить двухантенный чипсет для Magnolia Выделившийся из состава корпорации Conexant в марте 2002 года производитель микросхем Jazz Semiconductor получил заказ от Magnolia Broadband на производство чипсета DiversityPlus. Чипсет предназначен для широкополосной сотовой связи, он позволит удвоить скорость обмена данными за счет использования двух антенн - приемной и передающей. В будущем компания представит вариан

Agere ожидает снижения дохода из-за низкого спроса на 3G-чипсеты Производитель телекоммуникационного оборудования Agere Systems понизил финансовый прогноз на 2 квартал в связи со сниженным спросом на чипсеты для 3G-телефонов. По мнению руководства компании, оборот от сделок будет ниже на $50 млн. от ожидавшегося, в результате чего Agere заработает около $465-$475 млн. за квартал. Во 2 кварт

Intel: Новинки цифрового дома и офиса новый процессор Pentium 4, созданный по технологии 90 нм, и ожидаемый во втором квартале этого года чипсет под кодовым именем Grantsdale. Этот чипсет нового поколения оптимизирован для п

Intel: Новинки цифрового дома и офиса новый процессор Pentium 4, созданный по технологии 90 нм, и ожидаемый во втором квартале этого года чипсет под кодовым именем Grantsdale. Этот чипсет нового поколения оптимизирован для п

SiS представил новый чипсет для AMD Athlon 64 Компания Silicon Integrated Systems представила чипсет SiS755FX с поддержкой процессора AMD Athlon 64 (K8). В новинке реализована собственная технология HyperStreaming Engine, совместимая с 1-гигагерцовой технологией AMD HyperTransport и 8/1

Philips выпустил мультичастотный WLAN-чипсет Компания Philips Electronics выпустила WLAN-чипсет на двух микросхемах, реализующий протоколы 802.11a, b и g в составе мультипротокольного контроллера доступа к носителю (MAC) SA5250 и радиочастотного трансивера SA5251. Чипсет мож

BaseFlex - чипсет, поддерживающий все стандарты сотовой связи Компания TelASIC Communications анонсировала чипсет BaseFlex для базовых станций, первый в мире чипсет для применения в сфере широкополосного радиодоступа, поддерживающий все основные стандарты сотовой связи, включая GSM, GPRS, EDG