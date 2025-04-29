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Brand Finance
|29.04.2025
|Отменены торги по продаже брендов обанкротившегося «Связного» 1
|06.03.2020
|Huawei планирует построить в России единое цифровое пространство 1
|29.05.2018
|Стоимость бренда Huawei оценили в $8,4 миллиарда 1
|15.02.2016
|МТС получила патент на красный цвет 1
Brand Finance и организации, системы, технологии, персоны:
|Huawei 4001 2
|Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13092 1
|Leica Camera 263 1
|Сяо Хайцзюнь 31 1
|Лацанич Василь 106 1
|Lishun Lai - Лишунь Лай 5 1
|Сереченко Денис 13 1
|Forbes - Форбс 849 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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