Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173698
ИКТ 13514
Организации 10581
Ведомства 1454
Ассоциации 993
Технологии 3434
Системы 25428
Персоны 74554
География 2819
Статьи 1511
Пресса 1209
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 847

Brand Finance



29.04.2025 Отменены торги по продаже брендов обанкротившегося «Связного» 1
06.03.2020 Huawei планирует построить в России единое цифровое пространство 1
29.05.2018 Стоимость бренда Huawei оценили в $8,4 миллиарда 1
15.02.2016 МТС получила патент на красный цвет 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Brand Finance и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4001 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13092 1
Leica Camera 263 1
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 474 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8809 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67456 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1724 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 223 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21102 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24601 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5228 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14575 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21685 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30378 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52296 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3547 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3677 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2297 1
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1422 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10239 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8031 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28183 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 309 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2993 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2232 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1096 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12676 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 551 1
Huawei P10 - Серия смартфонов 26 1
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 62 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 67 1
Huawei Mate - серия смартфонов 366 1
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 102 1
Huawei AirEngine 12 1
Huawei Atlas AI - Вычислительная платформа 13 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 35 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 1
Huawei nova - Серия смартфона 66 1
Сяо Хайцзюнь 31 1
Лацанич Василь 106 1
Lishun Lai - Лишунь Лай 5 1
Сереченко Денис 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 147961 2
Евразия - Евразийский континент 616 1
Франция - Французская Республика 7890 1
Германия - Федеративная Республика 12768 1
Япония 13351 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52484 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17368 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1039 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1229 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29900 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3591 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4018 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2797 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 532 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16637 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52271 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2323 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5922 1
Forbes - Форбс 849 1
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 1
IDC - International Data Corporation 4915 1
Fortune Global 100 140 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 133 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Huawei Moscow Partner Conference - Партнерская конференция Huawei 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356571, в очереди разбора - 758760.
Создано именных указателей - 173698.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153