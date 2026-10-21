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Чепарина Наталья
СОБЫТИЯ
|21.10.2026
|Цифровая платформа с госучастием для покупки золота будет продвигать себя в заблокированных Telegram и YouTube 1
|29.04.2025
|Отменены торги по продаже брендов обанкротившегося «Связного» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Чепарина Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 808 1
|Yandex - Яндекс 9422 1
|Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1018 1
|Digma 259 1
|Евросеть - Техмаркет 81 1
|ПСБ - Связь.ON - Связь.ОН 25 1
|BrandLab - БрендЛаб 2 1
|Связной ГК 1406 1
|Альфа-Банк 1997 1
|Связной Travel - Связной Трэвел 13 1
|Совкомбанк ПАО 322 1
|ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1184 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6717 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480754, в очереди разбора - 724368.
Создано именных указателей - 203017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480754, в очереди разбора - 724368.
Создано именных указателей - 203017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.