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Чепарина Наталья

СОБЫТИЯ


21.10.2026 Цифровая платформа с госучастием для покупки золота будет продвигать себя в заблокированных Telegram и YouTube 1
29.04.2025 Отменены торги по продаже брендов обанкротившегося «Связного» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Чепарина Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 808 1
Yandex - Яндекс 9422 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1018 1
Digma 259 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
ПСБ - Связь.ON - Связь.ОН 25 1
BrandLab - БрендЛаб 2 1
Связной ГК 1406 1
Альфа-Банк 1997 1
Связной Travel - Связной Трэвел 13 1
Совкомбанк ПАО 322 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1184 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6717 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10875 1
Аксессуары 4337 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14920 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2332 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27230 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13851 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3472 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13164 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 1
FreePik 1902 1
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7602 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54274 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3343 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27761 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 354 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2790 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Brand Finance 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480754, в очереди разбора - 724368.
Создано именных указателей - 203017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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