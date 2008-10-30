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Евросеть Техмаркет



30.10.2008 «ТехноСерв А/С» назначил нового директора департамента по работе с финансовыми организациями 1
12.12.2005 "Евросеть" продолжает скупку 1
22.11.2005 Покупки "Евросети": Чичваркин никак не успокоится 1
19.10.2005 ГК "Евросеть" c 2006 г. запустит программу франшизы по бренду "Техмаркет" 1
15.08.2005 "Евросеть" приобрела воронежскую "Сеть салонов связи России" 1
04.08.2005 "Евросеть": планы просто … 1
03.08.2005 "Евросеть" купила "Техмаркет" по дешевке 2
03.08.2005 "Евросеть" купила "Техмаркет" 1
20.07.2005 На мобильное порно потратят миллиарды 1
08.07.2005 Сотовые дилеры из регионов используют последний шанс 1
06.07.2005 Мир завалят сверхдешевыми мобильниками? 1
09.06.2005 Смена имиджа дала шанс "ВымпелКому" 1
17.05.2005 "Связь-Экспокомм" теряет деловую привлекательность 1
13.05.2005 Россияне перестают покупать дешевые мобильники 2
12.05.2005 Регионы кормят мобильных операторов 1
27.04.2005 Россияне пресытились сотовой связью 1
08.04.2005 Pantech PG-3200: асимметричная мини-"раскладушка" 1
06.04.2005 "Евросеть", наконец, заполучила Nokia 1
28.03.2005 Мобильные телефоны: хиты продаж марта 2
23.03.2005 Замена мобильников: россияне в "первой волне" 1
15.03.2005 Салоны связи погнались за управляемостью 1
24.02.2005 Москва: на каждого абонента - полторы SIM-карты 1
14.02.2005 Россия: Siemens и Motorola теряют рынок мобильников 1
07.02.2005 Названы самые популярные в России мобильные телефоны 2004 года 1
31.01.2005 Россияне почувствовали вкус к Bluetooth-гарнитурам 2
26.01.2005 Мобильные телефоны: хиты продаж декабря 1
21.12.2004 Sony Ericsson открыла в России первый brand shop 1
14.12.2004 "Техмаркет" открыл еще одно интернет-кафе в Домодедово 2
06.12.2004 Мобильные телефоны: хиты продаж ноября 1
29.11.2004 "Техмаркет" выпустил свои интернет-карты 2
26.11.2004 Мобильных дилеров атакуют клоны 1
23.11.2004 Евгений Чичваркин: В жизни я не отправил ни одного SMS 1
12.11.2004 Мировой рынок мобильников затоварен 1
04.11.2004 Россияне покупают более дорогие телефоны 3
04.11.2004 Мобильные телефоны: хиты продаж октября 1
22.10.2004 Японский мегабренд выходит на сотовый рынок России 1
11.10.2004 Мобильные телефоны: хиты продаж сентября 1
30.08.2004 Бум смартфонов не за горами 1
23.07.2004 Торговцы мобильниками меняют ориентацию 2
21.07.2004 Россия: MMS вытеснит SMS через полтора года? 1

Публикаций - 70, упоминаний - 84

Евросеть Техмаркет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation 5012 21
Samsung Electronics 8405 16
Lenovo Motorola 3211 13
Siemens AG - Сименс Россия 2116 12
Pantech Curitel 111 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 8
Sony Ericsson 975 8
Зебра Телеком - Zebra Telecom 121 7
R-Style - Эр-Стайл ГК 285 6
HP - Hewlett-Packard 3333 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8353 5
Microsoft Corporation 20288 5
LG Electronics 2885 5
Intel Corporation 10381 5
Philips 1572 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 116 4
Yandex - Яндекс 4439 4
Nokia Alcatel-Lucent 1371 4
Формоза - Formoza 108 4
Rambler Group - Рамблер ГК 750 3
Комстар ОТС - Телмос 99 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 3
Крок 1506 3
АйТи 1056 2
Ростелеком - Связьинвест 1650 2
OKI 135 2
Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 267 2
Sharp Corporation 880 2
NVision Group - Энвижн Груп 609 2
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru 77 2
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 364 2
Marvel - Марвел КТ 107 2
Landata - Ландата 62 2
КАМИ 12 2
Optima - Оптима 125 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 536 2
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 2
HP Compaq 1791 2
Комстар ОТС - МТУ-Информ 176 2
Ф-Центр 41 2
Евросеть 1310 32
Dixis - Диксис 339 28
Связной ГК 1047 12
Беталинк 98 6
Белый Ветер 200 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1493 5
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 772 2
McDonald’s - Макдоналдс 176 2
Техносила 218 1
CyberPlat - КиберПлат 325 1
Adidas 117 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 302 1
Эконика - Женская обувная сеть 17 1
РЕСО-Гарантия 18 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 55 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 31 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 42 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 36 1
Рапида НКО - платежные система 136 1
IKEA - ИКЕА 107 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 116 1
BMW 334 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 277 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 223 1
Спортмастер 127 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 215 1
Норникель - Норильский никель 243 1
ПСБ - Промсвязьбанк 627 1
Балтика - Пивоваренная компания 133 1
Auchan Holding - Ашан 163 1
X5 Group - Пятерочка 584 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7155 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2172 1
Правительство Москвы 782 1
МКС - Международная космическая станция 401 1
World Bank Group - Всемирный банк 221 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3850 6
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2956 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5603 5
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2830 4
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 447 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1526 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 3
3G - Стандарт мобильной связи 4903 3
Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 90 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11483 2
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2944 1
BMS - Building Management System 44 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 836 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 172 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 105 1
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 42 1
DDR - Double data rate 1954 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 59 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 116 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 142 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2017 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 478 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 186 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 334 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1166 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 262 1
Умные платформы 527 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 160 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 465 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3257 1
Nokia 3310 55 7
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1206 5
Microsoft Windows XP 2171 3
Java - Язык программирования 2333 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 744 3
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 59 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Navision 379 2
Rover Book 81 1
Infogrames V-Rally - компьютерная игра (автосимулятор) 6 1
SAP Business All-in-One 46 1
Nokia S40 - Series 40 15 1
Lenovo Motorola MP - серия смартфонов 12 1
Nokia Xpress-On 14 1
Nokia IXR - Interconnect Router 7 1
Oracle JD Edwards 69 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 792 1
Scala - Язык программирования 108 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 75 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 275 1
Microsoft Outlook 1188 1
Яндекс.Маркет 450 1
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 188 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 469 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 487 1
Symbian OS 1216 1
Хрусталь Оксана 25 20
Чичваркин Евгений 129 4
Baker Simon - Бейкер Саймон 35 3
Ноготков Максим 46 2
Аитов Тимур 184 1
Кочаров Армен 22 1
Манджиков Очир 56 1
Кузнецов Андрей 44 1
Попов Алексей 328 1
Панков Андрей 3 1
Ходорковский Михаил 22 1
Новиков Владимир 11 1
Зимин Дмитрий 25 1
Ершова Элеонора 61 1
Панкратова Оксана 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 9
Украина 5153 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3587 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2058 6
Казахстан - Республика 3735 5
Беларусь - Белоруссия 2933 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 4
Прибалтика - Балтия 1176 4
Россия - СФО - Новосибирск 2783 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 958 4
Грузия 978 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1359 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1523 3
Европа Восточная 2685 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1670 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 885 3
Франция - Французская Республика 4069 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 628 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 251 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 344 3
Россия - ЦФО - Воронежская область- Россошь 43 3
Европа 6447 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 2
Азия - Азиатский регион 2863 2
Армения - Республика 991 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 856 2
Африка - Африканский регион 2321 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1128 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1854 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 821 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 632 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1755 2
Россия - Сибирь 1208 2
Узбекистан - Республика 1206 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 513 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 831 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 559 1
Пиратство - Авторское право 259 1
Fashion industry - Индустрия моды 27 1
Tamagotchi - Тамагочи 9 1
Duty free shop - Магазин беспошлинной торговли 8 1
Русский язык 1408 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4756 1
Мертвые души 28 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 773 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 5
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 76 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 3
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 110 3
Эхо Москвы - радиостанция 130 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 59 2
CNews - ZOOM.CNews 1263 1
PC Magazine - PCMag 70 1
CRN 38 1
ComputerWorld 135 1
Компьютерра 29 1
IDC - International Data Corporation 4388 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 808 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 1
Сириус - Образовательный центр 102 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 194 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 671 1
CeBIT 379 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
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