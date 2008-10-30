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Евросеть Техмаркет
Евросеть Техмаркет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 1
|Хрусталь Оксана 25 20
|Чичваркин Евгений 129 4
|Baker Simon - Бейкер Саймон 35 3
|Ноготков Максим 46 2
|Аитов Тимур 184 1
|Кочаров Армен 22 1
|Манджиков Очир 56 1
|Кузнецов Андрей 44 1
|Попов Алексей 328 1
|Панков Андрей 3 1
|Ходорковский Михаил 22 1
|Новиков Владимир 11 1
|Зимин Дмитрий 25 1
|Ершова Элеонора 61 1
|Панкратова Оксана 42 1
|IDC - International Data Corporation 4388 4
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 808 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 1
|Сириус - Образовательный центр 102 2
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 194 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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