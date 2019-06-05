Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Чичваркин Евгений
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 82, упоминаний - 124
Чичваркин Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 18
|Lenovo Motorola 1010 13
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 11
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 7
|Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 6
|Рустелеком ТК 197 5
|Samsung Electronics 5686 3
|Sony Ericsson 474 2
|Nokia Corporation 2442 2
|АФК Система ПАО 995 2
|Скай Линк - Skylink 503 2
|Питерская группа связистов 114 1
|E-Ten Information Systems 71 1
|ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком 20 1
|Альфа-Групп - Altimo 228 1
|Lonestar Enterprises 1 1
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
|Vertu 49 1
|HTC Corporation 1193 1
|Telia Company 349 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
|Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
|SAP CIS - САП СНГ 755 1
|SAP SE 3216 1
|АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 2
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 2
|АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
|Мамут Александр 109 22
|Артемьев Тимур 13 11
|Малис Александр 111 11
|Малис Олег 55 8
|Ноготков Максим 40 7
|Левин Борис 26 7
|Брюквин Юрий 196 6
|Мирошников Борис 29 6
|Усманов Алишер 241 5
|Медведев Дмитрий 1434 5
|Зайцева Анна 62 2
|Королев Игорь 41 2
|Мильштейн Дмитрий 13 2
|Филатов Алексей 5 2
|Филатов Александр 10 2
|Кочетков Владислав 137 2
|Кривошеев Сергей 6 2
|Левин Леонид 83 2
|Хасис Лев 96 2
|Денисов Дмитрий 11 1
|Горяйнов Андрей 44 1
|Осин Александр 7 1
|Либин Сергей 18 1
|Антонов Андрей 16 1
|Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 1
|Ельцин Борис Николаевич 27 1
|Собчак Ксения 11 1
|Путин Владимир 1826 1
|Коляда Сергей 2 1
|Гусев Андрей 10 1
|Набиуллина Эльвира 56 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 708 1
|Осадчая Екатерина 39 1
|Козлов Михаил 153 1
|Титов Борис 27 1
|Манджиков Очир 45 1
|Левашов Александр 88 1
|Балаев Александр 5 1
|Артемьев Игорь 66 1
|Кусков Денис 150 1
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2193 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
|NPD Group 81 1
|SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
|GfK - ГФК-Русь 119 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764262, в очереди разбора - 667949.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764262, в очереди разбора - 667949.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru