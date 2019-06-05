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Чичваркин Евгений


05.06.2019 В Москве появились магазины с новым названием, которое может заменить «Евросеть» 1
30.05.2019 Поглотивший «Евросеть» «Связной» меняет софтверный «зоопарк» на ПО SAP 1
16.08.2018 Объединенные «Связной» и «Евросеть» оценили в 62 миллиарда 1
06.06.2018 Конец легенды: Бренд «Евросеть» закрывается 1
28.04.2018 «Евросеть» и «Связной» объединяются в «крупнейшую в мире розничную сеть» 1
26.02.2018 «Билайн» доплатил «Мегафону» 1,25 миллиарда за половину «Евросети» 1
31.08.2017 «Мегафон» получил от «Евросети» многомиллиардный убыток 1
12.07.2017 «Евросеть» поделили надвое: Компанию забрал «Мегафон», а половину магазинов «Билайн» 1
04.04.2017 «Билайн» получил от «Евросети» убыток $99 млн 1
29.03.2017 «Мегафон» проговорился о колоссальном убытке «Евросети» 1
27.02.2013 Экономика ИТ: как продать ИТ-проект бизнесу 1
19.12.2012 Cyberplat наняла главного борца с хакерами 1
24.09.2012 «Мегафон» поделит «Евросеть» с «Билайном» 1
06.08.2012 13 сентября в Москве откроется саммит Retail Business Russia 2012 2
10.07.2012 13 сентября в Москве откроется саммит Retail Business Russia 2012 2
06.09.2011 "Дело Чичваркина" закрыли после снижения стоимости «Евросети» на $25 млн 1
29.07.2011 Генерал-майор полиции Алексей Мошков возглавил Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ 1
22.03.2011 «Евросеть» продадут в Лондоне 1
04.02.2011 ANN и «Вымпелком» завершили приобретение «Евросети» 1
31.01.2011 Медведев уволил «врага» Чичваркина и хакеров 3
18.11.2010 Присяжные оправдали экс-сотрудников "Евросети". Чичваркин рад 2
11.05.2010 Чичваркин - Медведеву: милиция виновна в смерти главы Motorola и грабежах 2
11.05.2010 Чичваркин просит Медведева остановить преступную деятельность подразделения «К» 3
02.02.2010 «Связной» стал банком 1
29.01.2010 Ограбивший «Евросеть» следователь явился с повинной 1
28.01.2010 Задержан следователь, изымавший телефоны «Евросети» 1
02.12.2009 Лондонский суд перенес слушания по делу Чичваркина 1
11.09.2009 Вопрос экстрадиции Чичваркина будет решаться 22 сентября 2009 г. 1
02.09.2009 Проживающий в Лондоне Евгений Чичваркин не собирается на родину 2
21.07.2009 В деле о похищении экспедитора «Евросети» появился новый фигурант 1
01.07.2009 Сотрудникам «Евросети» разрешили телефоны Nokia 1
11.03.2009 Евгений Чичваркин объявлен в международный розыск 1
28.01.2009 Чичваркин заочно арестован. ВИДЕО 1
28.01.2009 Чичваркин арестован 1
27.01.2009 Чичваркин призвал на помощь бизнесменов 2
23.01.2009 CNews TV. ИТ-Неделя: Чичваркин, Джобс, суперкомпьютеры 1
23.01.2009 Чичваркин объявлен в федеральный розыск 3
22.01.2009 Чичваркин уехал за границу и не вернулся 2
22.01.2009 Чичваркин пропал 1
09.12.2008 В 2009 году рынок мобильных телефонов в России ожидает падение 1

Публикаций - 82, упоминаний - 124

Чичваркин Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 18
Lenovo Motorola 1010 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 6
Рустелеком ТК 197 5
Samsung Electronics 5686 3
Sony Ericsson 474 2
Nokia Corporation 2442 2
АФК Система ПАО 995 2
Скай Линк - Skylink 503 2
Питерская группа связистов 114 1
E-Ten Information Systems 71 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком 20 1
Альфа-Групп - Altimo 228 1
Lonestar Enterprises 1 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Vertu 49 1
HTC Corporation 1193 1
Telia Company 349 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
SAP SE 3216 1
Евросеть 889 64
Связной ГК 881 12
Trellas 17 5
SLV 7 5
Телефон.Ру 60 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 4
Solvers 15 4
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 4
Цифроград 54 3
Техносила 139 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 3
Альфа-Групп 321 3
Garsdale Services 36 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
Виктория - Сеть супермаркетов 41 2
О’Кей - Сеть магазинов 60 2
X5 Group 599 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 2
Альфа-Банк 1126 1
Credit Suisse 68 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Русский стандарт Банк 302 1
Росгосстрах 182 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
РТС - Фондовая биржа 167 1
ЮКОС НК 10 1
Porsche 36 1
DTSRetail Ltd 3 1
Уралсиб Банк 390 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Басманный районный суд города Москвы 47 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 421 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 5
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 82 4
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 4
МВД РФ Управление К 38 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 45 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 15 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
Мосгордума - Московская городская Дума 54 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 2
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 3
IGA - Identity Governance and Administration - Система управления доступом и её администрирования 19 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 116 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 372 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Kaspersky - Антивирус Касперского 127 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 243 1
Apple iPod 565 1
Apple iPod Touch 656 1
Apple iTunes Store 572 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 35 1
IBM Cognos TM1 36 1
Oracle Hyperion Financial Management 25 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
Мамут Александр 109 22
Артемьев Тимур 13 11
Малис Александр 111 11
Малис Олег 55 8
Ноготков Максим 40 7
Левин Борис 26 7
Брюквин Юрий 196 6
Мирошников Борис 29 6
Усманов Алишер 241 5
Медведев Дмитрий 1434 5
Зайцева Анна 62 2
Королев Игорь 41 2
Мильштейн Дмитрий 13 2
Филатов Алексей 5 2
Филатов Александр 10 2
Кочетков Владислав 137 2
Кривошеев Сергей 6 2
Левин Леонид 83 2
Хасис Лев 96 2
Денисов Дмитрий 11 1
Горяйнов Андрей 44 1
Осин Александр 7 1
Либин Сергей 18 1
Антонов Андрей 16 1
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 1
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Собчак Ксения 11 1
Путин Владимир 1826 1
Коляда Сергей 2 1
Гусев Андрей 10 1
Набиуллина Эльвира 56 1
Steve Jobs - Стив Джобс 708 1
Осадчая Екатерина 39 1
Козлов Михаил 153 1
Титов Борис 27 1
Манджиков Очир 45 1
Левашов Александр 88 1
Балаев Александр 5 1
Артемьев Игорь 66 1
Кусков Денис 150 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 10
Великобритания - Лондон 823 6
Украина 3374 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 5
Казахстан - Республика 2637 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 4
Латвия - Латвийская Республика 450 3
Эстония - Эстонская Республика 417 3
Литва - Литовская Республика 329 3
Узбекистан - Республика 823 3
Прибалтика - Балтия 592 3
Молдавия - Республика Молдова 430 3
Армения - Республика 688 3
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Грузия 691 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Индия - Республика 2175 2
Россия - Архангельская область 342 1
Великобритания - Виргинские Острова 110 1
Россия - Тольятти 237 1
Греция - Греческая Республика 323 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1060 1
Россия - Тамбов 206 1
Россия - Тамбовская область 322 1
Россия - Башкортостан - Стерлитамак 25 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Россия - Уфа 645 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Россия - Воронеж 692 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
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