Nokia 6300 4G


УПОМИНАНИЯ


01.10.2025 Татарстанцы продолжают хранить верность винтажным телефонам 1
07.10.2024 Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж 1
25.01.2023 Выбираем кнопочный телефон с интернетом: лучшие модели 2
07.09.2021 WhatsApp оставляет без связи владельцев старых iPhone и Android 1
10.06.2021 За звонки по мобильнику теперь можно не платить. Новая фича WhatsApp может разорить сотовых операторов 1
23.11.2020 В России начались продажи кнопочных телефонов Nokia 6300 4G и 8000 4G. Цены 2
12.11.2020 В России стартуют продажи двух новых кнопочных телефонов Nokia для сетей 4G. Цены 2
13.09.2011 Любимые гаджеты Александра Скляра: интервью ZOOM.CNews 1
08.07.2010 Браузер для мобильных телефонов Opera Mini обновлен до версии 5.1 1
22.04.2009 Названы смартфоны-трафикогенераторы Рунета 1
30.01.2009 Nokia анонсировала три классических телефона 1
29.01.2009 Nokia анонсировала три классических телефона 1
08.09.2008 Сохрани яркие моменты с Nokia! 1
28.08.2008 Nokia сделает "Диксису" бизнес 1
23.07.2008 Мобильники: хиты продаж 1
09.07.2008 «Евросеть» и «Связной» топят конкурентов 1
24.06.2008 Новый флагман Motorola: первый взгляд на Motozine ZN5 1
26.09.2007 Новые цвета Nokia 1
20.09.2007 Nokia представила новый мобильник с технологией UMA 1
11.09.2007 Выбор телефона - на что обратить внимание 1
12.07.2007 Мобильники: хиты продаж июня 1
04.04.2007 Nokia 6300 - телефон со "стальным" характером 1
04.12.2006 Дайджест. Nokia представила новые телефоны 1
01.12.2006 Nokia предустановит сервисы Yahoo на телефоны 1
30.11.2006 Nokia и Yahoo продолжат сотрудничество в области мобильных технологий 1
29.11.2006 Nokia представила новые мобильники 1
29.11.2006 Nokia: новые телефоны возьмут ценой 1

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5712 22
Samsung Electronics 10507 7
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1264 7
Sony 6596 6
Google LLC 12109 5
Apple Inc 12462 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3018 5
Meta Platforms - Facebook 4503 4
Lenovo Motorola 3511 4
HMD Global - Nokia 133 2
Telegram Group 2427 2
LG Electronics 3659 2
Yahoo! 3702 2
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 270 2
Siemens AG - Siemens Group 2613 2
МегаФон 9648 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Snapchat 136 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 259 1
Transsion Holdings 64 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 399 1
Nokia MobileShop 21 1
Zello 25 1
Ростех - Автоматика Концерн 1722 1
Yandex - Яндекс 8181 1
Philips 2069 1
HTC Corporation 1501 1
AT&T Inc 1689 1
Эшелон НПО 135 1
Fly 206 1
Nvidia Corp 3669 1
Otello Corporation - Opera Software 335 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 1
SpyLOG 83 1
Программные технологии 86 1
Eastman Kodak - Кодак 500 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 229 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 270 1
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 152 1
MontaVista Software 33 1
Связной ГК 1379 4
Телефон.Ру 92 4
Евросеть 1414 3
Dixis - Диксис 359 3
UMA - United Music Agency 40 2
Carl Zeiss AG 304 1
Совкомбанк Совесть 276 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Цифроград 171 1
Белый Ветер 361 1
Телефорум 93 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5121 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6346 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25303 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28676 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25245 15
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10071 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26721 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12780 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12820 7
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3910 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8048 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6147 6
Наушники - Headphones 4202 6
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 579 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9023 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21548 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8089 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7576 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14222 5
Карты памяти - Запоминающее устройство 2284 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9602 5
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 541 5
Cameraphone - Камерофон 465 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14840 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6570 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5058 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6622 4
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2566 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25619 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13206 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4658 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8545 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9944 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9716 3
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1663 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2608 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6206 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4134 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 3
Моноблок - Monoblock PC 1026 3
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 425 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5761 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1183 6
Linux KaiOS - Мобильная операционная система 16 6
Google YouTube - Видеохостинг 2856 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7272 5
Nokia Nseries 537 5
Nokia XpressMusic 65 5
Google Maps - Карты Google - GMaps 685 4
Google Android 14512 4
Nokia 6086 5 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1312 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1597 3
KaiStore 4 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5086 3
Opera Mini - браузер 212 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 3
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 3
Nokia 8000 4G 2 2
Apple iOS 8145 2
Statista 247 2
Google Play - Google Store - Android Market 3396 2
Linux OS 10676 2
Nokia 6303 classic - Nokia 6303i 4 2
Nokia 6700 - Nokia 6700 Slide 6 2
Nokia 2626 3 2
Nokia 6500 Classic - Nokia 6500 Slide 12 2
Nokia 6290 6 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 370 2
Nokia Sseries - серия телефонов 148 2
Sony Walkman 285 2
Nokia Ovi Maps - Nokia Maps 87 2
Nokia 2700 Classic - Nokia 2720 Flip 10 2
Nokia Ovi - Nokia Share on Ovi 11 2
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
Apple macOS 2192 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 174 1
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch - One Touch Idol 59 1
Apple iPad 3905 1
Mozilla Firefox - браузер 1907 1
Симонов Игорь 103 2
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 1
Форсайт Раун 1 1
Дуров Павел 303 1
Дунаев Сергей 61 1
Чичваркин Евгений 162 1
Кусков Денис 221 1
Кожевников Алексей 66 1
Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 13 1
Фадеев Михаил 56 1
Ноготкова Елена 26 1
Сорокин Дмитрий 40 1
Игнатьева Людмила 11 1
Оберемова Татьяна 3 1
Скляр Александр 4 1
Ken Kutaragi - Кутараги Кен 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 11
Финляндия - Финляндская Республика 3644 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53059 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17872 4
Индия - Bharat 5623 3
Европа 24540 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 2
Южная Корея - Республика 6801 2
Швеция - Королевство 3661 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3372 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18315 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13494 1
Азия - Азиатский регион 5694 1
Германия - Федеративная Республика 12868 1
Франция - Французская Республика 7947 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2056 1
Украина 7741 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 565 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 382 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5314 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25499 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2890 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1201 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3621 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2435 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2894 2
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 211 1
Английский язык 6832 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5514 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5952 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6690 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7220 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7726 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 874 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7887 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1781 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1723 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1460 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 849 1
Металлы - Никель - Nickel 344 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8134 1
Литий - Lithium - химический элемент 592 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 593 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 510 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1317 1
NewsFactor 127 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 149 1
