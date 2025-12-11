Разделы

Россия УФО Пермский край Краснокамск

Россия - УФО - Пермский край - Краснокамск

СОБЫТИЯ


11.12.2025 МТС оживила героев коми-пермяцких сказок 1
06.10.2025 «МегаФон»: пермяки не готовы расставаться с легендарными телефонами из нулевых 1
07.08.2025 Гильфанов Рустам Халэфович: вклад в индустрию противогололедных материалов 1
23.06.2025 Малые города Прикамья приросли трафиком 1
18.03.2025 МТС в Прикамье запустила первые отечественные базовые станции 2
03.02.2025 МТС прокачала сеть для жителей семи крупнейших городов Прикамья 2
16.01.2025 Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла 100 новых магазинов в 2024 году и вышла в 25 новых городов 1
12.12.2024 Для полумиллиона пермяков выросла скорость мобильного интернета 1
17.10.2024 МТС присоединила к сети еще более 30 тыс. жителей Прикамья 1
15.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла 38 магазинов и вышла в 14 новых городов в I полугодии 2024 года 1
01.02.2024 900 семей в новостройках Перми получили доступ к «гигабиту» от МТС 1
30.01.2024 Россия пользуется «Ростелекомом»: провайдер ускорил интернет у многодетной семьи в Пермском крае 1
08.12.2023 Более 2000 семей Краснокамска получили доступ к «гигабиту» от МТС 1
13.10.2023 Sitronics Group вошла в капитал «Пермской судоверфи» 1
17.06.2022 «Гознак» переводит свой документооборот с ПО Microsoft на российскую СУБД 1
03.03.2020 Почта России и «Яндекс.Маркет» запустили подключение интернет-магазинов к доставке 1
20.04.2017 Арестован хакер, воровавший деньги у рядовых граждан через «Мобильный банк» 1
27.02.2017 Россиянка украла 9,5 млн руб. через «мобильный банк» 1
19.01.2017 Пермский край: объем мобильного интернет-трафика в сети МТС в 2016 г. удвоился 1
19.08.2016 Продажи 4G-смартфонов в пермской рознице МТС выросли за первое полугодие 2016 г. в 2 раза 1
20.10.2015 «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом более 45 тыс. семей Пермского края 1
10.09.2015 «Ростелеком» организовал видеонаблюдение для единого дня голосования в четырех регионах РФ 1
10.09.2015 «Ростелеком» обеспечил связью избирательные участки Прикамья 2
31.07.2015 МТС удвоила скорость в сети LTE в Пермском крае 1
26.05.2015 ТТК предоставил услуги связи компании «Буровые машины и инжиниринг» в Краснокамске Пермского края 1
14.05.2015 МТС вдвое расширила покрытие LTE в Пермском крае 1
18.02.2015 МТС полностью обновила сотовую сеть в Пермском крае 1
20.09.2013 «Ростелеком» подключил по технологии GPON около 3,5 тыс многоквартирных домов в Пермском крае 1
24.07.2013 Абоненты МТС в Пермском крае вдвое увеличили объем трафика мобильного интернета 1
28.03.2013 «Ростелеком» запускает в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Пермском крае 1
24.01.2013 «Электронная регистратура» охватила 40 из 48 муниципалитетов Пермского края 2
05.09.2012 За 5 лет «Электронная регистратура» в Пермском крае осуществила более 23,5 млн записей 1
04.07.2012 В Кунгуре заработала «Электронная регистратура» 1
01.02.2012 Пермякам будут приходить SMS с напоминанием о визите к врачу 1
25.06.2007 «Скай Линк» открыл двусторонний роуминг между Мурманском и Пермью 1
30.05.2007 «Скай Линк Петербург» открыл роуминг в Перми и Томске 1
31.01.2007 «Скай Линк Петербург» открыл SMS-роуминг в Перми 1
20.11.2002 Урал выходит на новый уровень развития телекоммуникаций 1
09.07.2002 Через три недели в Сочи будут учить управлять IT-проектами 1
22.06.2000 "Кубань GSM" открыла роуминг с испанским оператором Airtel и восстановила роуминг с "Уралтел" 1

Публикаций - 40, упоминаний - 44

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 11
Ростелеком 10311 6
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 4
Samsung Electronics 10625 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 3
Сван 28 3
МегаФон 9906 3
Huawei 4221 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
Sony 6634 2
HTC Corporation 1505 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 2
Перминформ 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3116 1
Cisco Systems 5223 1
Yandex - Яндекс 8440 1
Apple Inc 12629 1
LG Electronics 3675 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 1
ZTE Corporation 772 1
Oracle Corporation 6869 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 1
Docsvision - ДоксВижн 1032 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 977 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 1
Технопром Инновационная корпорация 46 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 108 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 1
МТС - Кубань GSM 116 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 492 1
Spider Project Team - Спайдер Проджект - Технологии управления Спайдер 11 1
МТС - Иртея 78 1
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2696 2
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 18 1
Пермская судоверфь 3 1
Кузьминки Молл ТРЦ 3 1
Почта России ПАО 2247 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 210 1
Гознак СПБФ - Санкт-Петербургская бумажная фабрика 12 1
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 1
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 1
Гознак МПФ - Московская печатная фабрика - Московская типография 13 1
Правительство Москвы - Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения 1 1
БМИ - Буровые машины и инжиниринг 1 1
101Hotels.com 456 1
Большое Савино - международный аэропорт федерального значения города Перми - ИАТА: PEE – ИКАО: USPP – Внутр. код: ПРЬ – МО РФ: ЬСПП 10 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2731 1
Мосгордума - Московская городская Дума 145 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 1
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 1
Гознак СПМД - Санкт-Петербургский монетный двор 7 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея - органы государственной власти 17 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 187 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8799 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9325 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6696 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28949 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25711 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17118 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2572 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21999 4
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 236 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8937 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13010 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12350 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4288 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12273 3
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 258 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3077 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6151 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4844 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2199 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4456 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8912 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1092 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5871 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4363 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13646 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5674 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2180 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12733 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23055 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5158 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5834 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 2
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 862 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 342 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1163 1
Apple iPhone 5 777 1
Apple iPad mini 425 1
Pokemon Go 80 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Мастер 22 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 251 1
Кайгородова Оксана 76 6
Попов Андрей 115 3
Логинов Александр 47 2
Федосеева Алла 2 2
Вагин Игорь 5 1
Фахрутдинов Ильдар 18 1
Скатин Алексей 33 1
Казак Максим 162 1
Матвеев Сергей 9 1
Попова Мария 141 1
Зайцев Павел 46 1
Умряева Татьяна 19 1
Пожидаев Николай 85 1
Коваль Валерий 38 1
Ковалев Виктор 40 1
Хрусталев Даниил 7 1
Сирота Владислав 1 1
Воронина Юлия 1 1
Бураков Алексей 2 1
Снесарева Елена 1 1
Махонин Дмитрий 18 1
Гильфанов Рустам 2 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1648 34
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1594 27
Россия - РФ - Российская федерация 156943 20
Россия - УФО - Пермский край - Кунгур 47 16
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 47 14
Россия - УФО - Пермский край - Березники 65 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 8
Россия - УФО - Пермский край - Лысьва 27 7
Россия - УФО - Пермский край - Чусовой 29 6
Россия - УФО - Пермский край - Чернушинский район - Чернушка 24 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3180 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2047 5
Россия - УФО - Тюменская область 1255 5
Россия - УФО - Челябинская область 1388 5
Россия - УФО - Пермский край - Красновишерск 18 5
Россия - УФО - Пермский край - Чайковский городской округ - Чайковский 20 3
Россия - УФО - Пермский край - Бардымский район - Барда 13 3
Россия - УФО - Свердловская область 1740 3
Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Верещагино 45 3
Россия - УФО - Пермский край - Кудымкар 30 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Краснокамский район - Николо-Берёзовка - Нижняя Татья 4 2
Армения - Республика 2369 2
Беларусь - Белоруссия 6030 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1309 2
Россия - УФО - Курганская область 580 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 450 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 222 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 214 2
Россия - УФО - Пермский край - Фролы 8 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1540 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 432 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1669 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1244 2
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 355 2
Россия - СФО - Иркутская область - Тайшетский район - Тайшет 32 1
Россия - СФО - Красноярский край - Сосновоборск 27 1
Европа 24638 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1347 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3201 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9679 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10753 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11769 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5402 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3175 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6979 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3033 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6325 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20400 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5310 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5976 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7565 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8135 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1812 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1049 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10313 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1537 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3771 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2283 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1018 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 372 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 242 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1405 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 275 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7277 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6111 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 154 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 108 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
Единый день голосования 138 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
