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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Башкортостан Краснокамский район Николо-Берёзовка Нижняя Татья

Россия - ПФО - Башкортостан - Краснокамский район - Николо-Берёзовка - Нижняя Татья

СОБЫТИЯ


22.07.2026 МТС разогнала LTE для дачников Прикамья 1
20.11.2025 В Башкирии расширили покрытие 4G на озере Саузово 1
20.09.2022 «Мегафон» ускорил интернет в селах и деревнях Башкирии 1
10.09.2015 «Ростелеком» организовал видеонаблюдение для единого дня голосования в четырех регионах РФ 1
10.09.2015 «Ростелеком» обеспечил связью избирательные участки Прикамья 1
11.08.2014 В «Нефтекамскводоканале» завершен первый этап внедрения СЭД «Дело» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10919 2
МегаФон 10690 2
Медиалюкс 32 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15682 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
Нефтекамскводоканал МУП 1 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10100 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22854 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4616 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9449 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1737 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9234 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26238 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3680 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64779 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2402 1
ММТС - Сеть междугородной и международной телефонной связи - МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 118 1
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 459 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5909 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16108 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12147 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6243 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1999 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36014 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17950 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26052 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13903 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9976 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9288 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33358 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2212 1
Байгильдин Дамир 41 2
Вагин Игорь 5 1
Логинов Александр 54 1
Кайгородова Оксана 100 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1429 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1786 3
Россия - УФО - Пермский край - Краснокамск 42 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1305 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1681 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Нефтекамск 43 2
Россия - УФО - Пермский край - Кудымкар 31 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Туймазинский район - Туймазы 25 1
Россия - Дёмино 7 1
Россия - УФО - Пермский край - Красновишерск 19 1
Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Верещагино 45 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Ишимбай 24 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Агидель 4 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Белорецк 19 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Абзелиловский район - Аскарово 9 1
Россия - УФО - Пермский край - Горнозаводск 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 165492 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19474 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4468 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2839 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1006 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2282 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 1
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2705 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1132 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3149 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7463 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 228 1
Единый день голосования 142 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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