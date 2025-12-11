Разделы

Россия УФО Пермский край Кудымкар

Россия - УФО - Пермский край - Кудымкар

СОБЫТИЯ


11.12.2025 МТС оживила героев коми-пермяцких сказок 1
18.09.2025 «МегаФон» запустил интернет в селах Прикамья 1
03.09.2025 «МегаФон» ускорил интернет в округах Пермского края 1
18.03.2025 МТС в Прикамье запустила первые отечественные базовые станции 1
12.03.2025 МТС пришла к жителям еще четырех деревень Прикамья 1
03.02.2025 МТС прокачала сеть для жителей семи крупнейших городов Прикамья 1
12.12.2024 Для полумиллиона пермяков выросла скорость мобильного интернета 1
17.10.2024 МТС присоединила к сети еще более 30 тыс. жителей Прикамья 1
17.07.2024 «МегаФон» установил новые телеком-объекты в Пермском крае 3
29.01.2024 Цифровое равенство: в Пермском крае почти 20 тыс. человек получили доступ к услугам связи от «Ростелекома» 1
19.01.2024 В пермском селе с 400-летней историей расширили 4G-покрытие 3
25.12.2023 В селах на северо-западе Прикамья увеличена территория 4G-покрытия 2
13.12.2023 МТС открыла базовую станцию к 300-летию Перми 2
22.11.2023 «Мегафон» расширил территорию покрытия 4G в трех районах Прикамья 2
16.09.2021 «Ростелеком» построил более 100 базовых станций по проекту УЦН 2.0 1
21.12.2016 МТС развернул сеть 4G в городе Кудымкар Пермского края 3
26.04.2016 МТС открыла новые салоны в 11 населенных пунктах Прикамья 1
19.02.2016 «Ростелеком» подключил к интернету более 400 библиотек Пермского края 1
10.09.2015 «Ростелеком» обеспечил связью избирательные участки Прикамья 1
18.02.2015 МТС полностью обновила сотовую сеть в Пермском крае 1
04.02.2015 «Ростелеком» открыл в Пермском крае 22 пункта подтверждения учетных записей на портале госуслуг 1
16.09.2014 В школах Пермского края открылись мобильные библиотеки 1
20.09.2013 «Ростелеком» подключил по технологии GPON около 3,5 тыс многоквартирных домов в Пермском крае 1
16.04.2013 В День космонавтики уральцы отправили более 2 тыс. SMS-поздравлений для космонавтов МКС 1
25.10.2012 «Ростелеком» предоставил услуги доступа в интернет Арбитражному суду Пермского края 1
07.09.2010 «МегаФон» ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Пермском крае и расширил покрытие в Тюменской области 1
23.05.2008 Пермский край: первый этап установочных семинаров завершен 1
27.03.2007 Поносова будут судить повторно 2
10.08.2004 "Би Лайн" охватил все города-миллионеры 2
30.05.2002 Чистая прибыль МТС за год почти удвоилась 1

Публикаций - 30, упоминаний - 41

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 11
МегаФон 9906 9
Ростелеком 10311 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3116 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9196 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 2
X Corp - Twitter 2907 1
Microsoft Corporation 25238 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 1
МТС - Иртея 78 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 1
Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка 2 1
ВАС РС - Арбитражный суд Пермского края - Пермский краевой суд 19 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1484 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Районные суды РФ 70 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9325 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8799 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28949 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4012 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21999 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17118 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1659 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3291 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4844 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6696 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3077 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25711 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13010 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1259 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1092 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1318 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5871 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11324 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12273 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7703 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8912 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6151 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8937 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1544 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2199 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1988 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4363 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5834 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1535 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
МТС Мобильная библиотека 41 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 251 1
Кайгородова Оксана 76 8
Логинов Александр 47 3
Фомин Павел 45 3
Шиловских Петр 19 2
Вагин Игорь 5 1
Мисуркин Александр 3 1
Фахрутдинов Ильдар 18 1
Осеевский Михаил 333 1
Горький Максим 19 1
Балуев Евгений 31 1
Поносов Александр 69 1
Саровский Серафим 3 1
Троянов Александр 5 1
Соболев Анатолий 1 1
Лихачев Михаил 3 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1648 26
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1594 15
Россия - РФ - Российская федерация 156943 14
Россия - УФО - Пермский край - Кунгур 47 11
Россия - УФО - Пермский край - Лысьва 27 8
Россия - УФО - Пермский край - Березники 65 6
Россия - УФО - Пермский край - Красновишерск 18 6
Россия - УФО - Пермский край - Чернушинский район - Чернушка 24 6
Россия - УФО - Пермский край - Бардымский район - Барда 13 5
Россия - СЗФО - Республика Коми 799 5
Россия - УФО - Пермский край - Коми-Пермяцкий округ 39 5
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 47 4
Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Верещагино 45 4
Россия - УФО - Пермский край - Чусовой 29 4
Россия - УФО - Пермский край - Краснокамск 40 3
Россия - УФО - Пермский край - Чайковский городской округ - Чайковский 20 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3180 3
Россия - УФО - Тюменская область 1255 3
Беларусь - Белоруссия 6030 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 2
Россия - УФО - Челябинская область 1388 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1309 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 938 2
Россия - УФО - Курганская область 580 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 881 2
Россия - УФО - Пермский край - Коми-Пермяцкий округ - Гайнский район - Гайны 7 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Краснокамский район - Николо-Берёзовка - Нижняя Татья 4 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1347 1
Южная Корея - Республика 6859 1
Армения - Республика 2369 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 744 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 1
Россия - УФО - Свердловская область 1740 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1870 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2668 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 659 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9679 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6979 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3175 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10753 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1743 2
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 136 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3033 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1858 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3771 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 767 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7797 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5310 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5976 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1954 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7565 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5709 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6368 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 237 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1812 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1970 1
Религия 150 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2264 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 263 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5402 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 468 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Комары кровососущие - Culicidae - семейство двукрылых насекомых 24 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 94 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 27 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 154 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
Единый день голосования 138 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 80 1
