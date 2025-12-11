Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия УФО Пермский край Кудымкар
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 1
|Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка 2 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
|Кайгородова Оксана 76 8
|Логинов Александр 47 3
|Фомин Павел 45 3
|Шиловских Петр 19 2
|Вагин Игорь 5 1
|Мисуркин Александр 3 1
|Фахрутдинов Ильдар 18 1
|Осеевский Михаил 333 1
|Горький Максим 19 1
|Балуев Евгений 31 1
|Поносов Александр 69 1
|Саровский Серафим 3 1
|Троянов Александр 5 1
|Соболев Анатолий 1 1
|Лихачев Михаил 3 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 94 1
|УДГУ - Удмуртский государственный университет 27 1
|ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 154 1
|РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406798, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.