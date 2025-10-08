Разделы

Мисуркин Александр


СОБЫТИЯ


08.10.2025 ФлексСофт на ФИНОПОЛИС 2025: первая в России АБС для AI Native Bank — экосистема интеллектуального банкинга будущего 1
19.03.2024 Навстречу звездам: орловцы стали чаще интересоваться космосом 1
16.04.2013 В День космонавтики уральцы отправили более 2 тыс. SMS-поздравлений для космонавтов МКС 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Мисуркин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9783 1
X Corp - Twitter 2902 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9161 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1532 1
Объединённый мемориальный музей-заповедник Ю. А. Гагарина 5 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1899 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10012 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5822 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14700 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21854 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3052 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7664 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1403 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56549 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16984 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8870 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8614 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4053 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1535 2
Microsoft Windows 2000 8662 1
Гагарин Юрий 93 1
Ивочкин Сергей 15 1
Санакоев Владилен 1 1
Орловский Виктор 395 1
Россия - РФ - Российская федерация 155496 2
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 1
Россия - ЦФО - Орловская область 349 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 251 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1305 1
Россия - УФО - Пермский край - Кудымкар 29 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45448 1
Земля - планета Солнечной системы 10628 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18445 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3148 1
Солнечная система - Solar system 2542 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3767 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1366 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3638 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7294 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 51 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 189 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 1
