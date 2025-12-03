Разделы

Роскосмос НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина ранее ЦПК ВВС


СОБЫТИЯ


03.12.2025 АО «НПО «Андроидная техника» поддержало эксперимент по применению беспилотников в космических спасательных операциях 2
09.04.2024 Тренд весны: тюменцы стали чаще интересоваться космосом 1
19.03.2024 Навстречу звездам: тамбовчане стали чаще интересоваться космосом 1
19.03.2024 Навстречу звездам: орловцы стали чаще интересоваться космосом 1
18.03.2024 Навстречу звездам: южноуральцы стали чаще интересоваться космосом 1
14.03.2024 Навстречу звездам: свердловчане стали чаще интересоваться космосом 1
28.06.2019 «Лаборатория Касперского» проведет ИБ-тренинг для космонавтов 2
22.11.2018 Причуды законодательства: «Недобросовестный ИТ-поставщик» смог получить госконтракты на 280 миллионов 1
15.06.2016 Сканер «Эларскан» А2-400 установлен в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина 3
11.12.2015 Акционеры платежной системы «Лидер» избрали новый совет директоров 2
21.03.2014 Рогозин рассказал, каким будет российский терминатор 1
01.08.2011 TopS BI вновь подтвердила соответствие СМК стандарту ISO 9001:2008 1
13.04.2011 «МегаФон» модернизировал сеть сотовой связи в Звёздном городке 1
03.06.2010 Сегодня стартует проект "Марс-500" 1
19.05.2010 Cтартует "экспедиция" на Марс 3
29.04.2010 Создается единый отряд российских космонавтов 2
01.04.2010 Государственная комиссия утвердила экипаж ТПК "Союз ТМА-18" 1
01.02.2010 Центр подготовки космонавтов передан в ведение Роскосмоса 3
11.01.2010 Исполнилось 50 лет Центру подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина 3
28.10.2009 В Звездном городке проходит конференция "Пилотируемые полеты в космос" 2
30.09.2009 С космодрома Байконур успешно произведен старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" 2
30.09.2008 В Китае становятся доступными "космические" продукты питания 1
07.07.2008 Станислав Клименко: "11 сентября" VR-технологии ворвались в нашу жизнь 1
27.03.2008 Основной и дублирующий экипажи экспедиции на МКС прибыли на Байконур 1
17.03.2008 Космонавты сдают предполетные экзамены 1
06.02.2008 Космонавты проходят практический курс выживания в подмосковном лесу 1
12.12.2007 Кандидаты в космонавты посетили центр имени Хруничева 1
03.12.2007 Проголосовать можно и в космосе 1
20.09.2007 Байконур готовится к пилотируемому запуску 1
30.08.2007 Странная медицина возвратится на Землю из космоса 1
28.03.2007 На конференции "Земля из космоса" организуют образовательную секцию 1
27.03.2007 Основной и дублирующий экипажи 15-й экспедиции "Союз ТМА-10" прибыли на Байконур 1
27.10.2005 МиГ-25 включается в "космический" туризм 1
27.10.2005 МиГ-25 включается в "космический" туризм 1
24.10.2005 Россия и Корея договорились о создании СП по производству компонентов спутников 1
19.10.2005 На МКС возникла нештатная ситуация 1
19.10.2005 Роскосмос: Полет бразильского космонавта состоится в марте 2006 г. 1
07.07.2005 Россия готовит нового космотуриста 1
07.07.2005 В космос отправляют очередного туриста 1
Публикаций - 52, упоминаний - 66

МегаФон 9892 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 5
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 2
Eastman Kodak - Кодак 507 2
РиК Компьютерс - R&K Computers - РиК Консалтинг - R&K Consulting - РИК R.&K. 19 1
Интерсертифика - Интерсертифика-ТЮВ - TUV Thuringen 6 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 1
Ростелеком 10306 1
Microsoft Corporation 25236 1
Canon 1422 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1075 1
Oracle Corporation 6867 1
Ростех - Автоматика Концерн 1744 1
Восход ФГБУ НИИ 683 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 164 1
HPE Russia - Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Россия 26 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 1
ICL ГК 447 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 208 1
Эшелон НПО 139 1
Google LLC 12255 1
Boston Dynamics 41 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 6
Объединённый мемориальный музей-заповедник Ю. А. Гагарина 5 5
Space Adventures 30 3
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 3
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 2
Строймонтаж 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 2
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 38 2
LEGO 255 2
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 18 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 2
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 2
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 70 2
TÜV Thüringen - ТЮФ Тюринген 4 1
Космодром Байконур - Крайний (аэропорт) - ИАТА: BXY – ИКАО: УАОЛ (UAOL) – Внутр. код: ЛНЙ 2 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 1
Почта России ПАО 2245 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 686 1
ALUMNI partners - Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 8 1
Лидер НКО - Международные денежные переводы - платежная система - Leader International Money Transfers System 37 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 262 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 39 1
Ватутинки Пансионат 20 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 54 1
Русский Страховой Центр 9 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
ЕКА Топливная компания 146 1
Гранит 54 1
Роскосмос - ЦЭНКИ КБТХМ - Конструкторское бюро транспортно-химического машиностроения 9 1
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 22 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 30
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 131 1
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга - Государственная Служба занятости населения Санкт-Петербурга - Центр занятости населения Санкт-Петербурга, СПб ГАУ ЦЗН 4 1
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 28 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 76 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 1
CNSA - China National Space Administration - Китайское национальное космическое управление - Государственного управления авиационной и космической промышленности КНР 20 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 159 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 43
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 4
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 406 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 3
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1139 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1048 2
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 721 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4829 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5145 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1189 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5792 2
Видеокамера - Camcorder 2326 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 772 2
Астрономия - Космос - космический парус - солнечный парус - световой парус - фотонный парус - solar sail - photon sail 57 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1404 2
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 200 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1008 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4679 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1535 26
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 473 13
Космодром Байконур 1071 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 5
Microsoft Windows 2000 8662 3
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 2
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 138 2
Роскосмос - Марс-500 - эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс 38 2
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 2
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 1
Intel Celeron - Серия процессоров 973 1
Microsoft Windows 16327 1
ЭЛАР ЭларСкан 164 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 1
Canon imageFORMULA - серия сканеров 2 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
МКС РС - Российский сегмент Международной космической станции - ГЗУ ЦУП РС МКС 24 1
Microsoft Windows XP 2419 1
AMD K6 76 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 644 1
Google Android 14679 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 136 1
РКК Энергия - Мир - орбитальная станция 20 1
Гагарин Юрий 93 18
Перминов Анатолий 131 6
Olsen Gregory - Олсен Грегори 14 5
Сураев Максим 24 4
Крикалев Сергей 26 4
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 74 4
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 4
Vittori Roberto - Виттори Роберто 16 3
Шарипов Салижан 19 3
Волков Сергей 102 3
Маленченко Юрий 58 3
Корниенко Михаил 25 3
Усачев Юрий 2 2
Phillips John - Филипс Джон 5 2
Дежуров Владимир 2 2
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 2
Ситев Алексей 3 2
Смолеевский Александр 2 2
Кессель Александр 2 2
Jintao Hu - Цзиньтао Ху 26 2
Камолов Сухроб 3 2
Полонский Сергей 5 2
Любимов Александр 14 2
Тюрин Михаил 37 2
Кононенко Олег 41 2
Скрипочка Олег 4 2
Скворцов Александр 12 2
Беляев Павел 4 2
Прокопьев Сергей 3 2
Фоменко Анатолий 2 1
Серебров Александр 6 1
Джелепов Венедикт 1 1
Савиных Виктор 4 1
Самарин Виталий 1 1
Моруков Борис 3 1
Каменец Федор 1 1
Fink Michael - Финк Майкл 33 1
Даниличева Полина 2 1
Пфлаумер Евгений 28 1
Синельников Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 19
Земля - планета Солнечной системы 10658 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 18
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1509 10
Солнечная система - Solar system 2545 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 6
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1305 6
Япония 13547 5
Европа 24634 5
Италия - Итальянская Республика 4429 4
Франция - Французская Республика 7975 4
Канада 4985 4
Южная Корея - Республика 6858 4
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 246 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 3
Китай - Хух-Хото - Внутренняя Монголия 32 2
Земля - Околоземное пространство - Околокосмическое пространство - Околоземный космос - Земная орбита 43 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 491 2
Бразилия - Федеративная Республика 2450 2
США - Техас - Хьюстон 252 2
Франция - Страсбург 49 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 2
Америка Южная 868 2
Индонезия - Республика 1007 2
США - Нью-Джерси 302 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 2
Монголия 365 2
Китай - Пекин - Beijing 1051 2
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 2
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 82 2
Китай - Цзюцюань - Juiquan 27 2
Джерси - коронное владение Британской короны 40 2
Гималаи - Джомолунгма - Эверест - Mount Everest - высочайшая вершина Земли 28 2
США - Нью-Йорк - Бруклин 31 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Санкт-Августин 3 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 42
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 6
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1252 5
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1330 4
Английский язык 6876 4
Энергетика - Energy - Energetically 5524 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 3
Физика - Physics - область естествознания 2835 3
CMSA - China Manned Space Agency - China Manned Space Program - Shenzhou - Шэньчжоу - Китайская космическая программа 76 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 3
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 354 2
Спорт - Гольф 96 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1513 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 656 2
Экзамены 483 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 226 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 2
Число Маха - скорость 58 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1195 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1970 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1559 1
Металлы - Золото - Gold 1202 1
Web design - Веб-дизайн 118 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
Российская газета 275 2
Радио России - радиостанция 49 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Казинформ 30 1
GIS Development 28 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Казахстан Сегодня 309 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 3
Минобороны РФ - ВМА им. С. М. Кирова - Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 10 2
International Space University - Международный космический университет 3 2
Brazilian Space Agency - Agência Espacial Brasileira; AEB - Бразильское космическое агентство 3 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 38 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 2
ИФТИ АНО - Институт физико-технической информатики 11 1
Минобороны РФ - ВМА имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морской инженерный институт - Военно-морской политехнический институт - Военно-морской институт радиоэлектроники, ВМИРЭ - Балтийский военно-морской институт 6 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 242 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
РАН - ИЭФБ - Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова 2 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 191 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 57 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 4
Земля из космоса 50 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
CeBIT 612 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
