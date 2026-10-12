Индексная книга (каталог) CNews*
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Власов Павел
СОБЫТИЯ
|12.10.2026
|ИТ-интегратор Globus усиливает консалтинговое направление 1
|31.05.2024
|«Тинькофф» разработал собственное программное обеспечение для банкоматов на Linux 1
|15.12.2023
|«Тинькофф» запустил сервис мобильных банковских ячеек 1
|19.05.2021
|«Яндекс» усилил команду топ-менеджеров 1
|11.12.2020
|Подтверждена совместимость «Ред ОС» и «Застава-клиент» 1
|28.06.2019
|«Лаборатория Касперского» проведет ИБ-тренинг для космонавтов 1
|08.12.2009
|Первая партия корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ поставлена в Индию 1
|29.09.2009
|Палубный МиГ-29 впервые сел на авианосец 1
|19.03.2008
|Серийный МиГ-29КУБ впервые поднялся в воздух 1
Публикаций - 9, упоминаний - 9
Власов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 32 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5731 1
|Yandex - Яндекс 9397 1
|Microsoft Corporation 25884 1
|Ред Софт - Red Soft 1269 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 183 1
|Беляев Михаил 13 2
|Диордица Николай 3 2
|Демяшкевич Светлана 6 1
|Марчук Вадим 4 1
|Погосян Михаил 22 1
|Пелих Александр 2 1
|Бунтин Николай 1 1
|Барковский Владимир 2 1
|Mehta Sureesh - Мехта Суриш 2 1
|Спичка Олег 1 1
|Рустамов Рустам 552 1
|Касперский Евгений 338 1
|Худавердян Тигран 95 1
|Гагарин Юрий 98 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478606, в очереди разбора - 724460.
Создано именных указателей - 202615.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478606, в очереди разбора - 724460.
Создано именных указателей - 202615.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.