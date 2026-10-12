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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202615
ИКТ 15710
Организации 11908
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Мероприятия 894

Власов Павел

СОБЫТИЯ


12.10.2026 ИТ-интегратор Globus усиливает консалтинговое направление 1
31.05.2024 «Тинькофф» разработал собственное программное обеспечение для банкоматов на Linux 1
15.12.2023 «Тинькофф» запустил сервис мобильных банковских ячеек 1
19.05.2021 «Яндекс» усилил команду топ-менеджеров 1
11.12.2020 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и «Застава-клиент» 1
28.06.2019 «Лаборатория Касперского» проведет ИБ-тренинг для космонавтов 1
08.12.2009 Первая партия корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ поставлена в Индию 1
29.09.2009 Палубный МиГ-29 впервые сел на авианосец 1
19.03.2008 Серийный МиГ-29КУБ впервые поднялся в воздух 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Власов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 32 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5731 1
Yandex - Яндекс 9397 1
Microsoft Corporation 25884 1
Ред Софт - Red Soft 1269 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 183 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 178 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1557 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Naspers - Prosus Ventures 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9086 1
Альфа-Банк 1994 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 1
Альфа-Групп 752 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1788 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 397 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 2
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 414 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13921 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3697 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5850 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1933 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3445 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10308 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5579 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26450 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1272 1
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 201 1
Podcasts - Подкастинг 329 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14191 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2854 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1729 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар-детектор - радарные системы (комплексы) - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - радиопеленг - Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения 459 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 401 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10868 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23988 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 901 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4230 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35974 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54914 1
Оцифровка - Digitization 5277 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15565 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28607 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4509 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8802 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33986 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6336 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2520 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2326 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13153 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 3
Ростех - КРЭТ - Фазотрон-НИИР - Жук - семейство многофункциональных авиационных бортовых радиолокационных станций (БРЛС) 12 2
Linux OS 11675 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 773 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Pro - Tinkoff Premium - Tinkoff Platinum - Tinkoff Black 26 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 53 1
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева - РД - Турбовентиляторный двигатель 15 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Private - Цифровой private banking от Тинькофф 4 1
Microsoft Windows 17033 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1658 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 980 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1312 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 123 1
Беляев Михаил 13 2
Диордица Николай 3 2
Демяшкевич Светлана 6 1
Марчук Вадим 4 1
Погосян Михаил 22 1
Пелих Александр 2 1
Бунтин Николай 1 1
Барковский Владимир 2 1
Mehta Sureesh - Мехта Суриш 2 1
Спичка Олег 1 1
Рустамов Рустам 552 1
Касперский Евгений 338 1
Худавердян Тигран 95 1
Гагарин Юрий 98 1
Россия - РФ - Российская федерация 168704 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48142 3
Индия - Bharat 5919 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8692 2
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 92 1
Россия - ЦФО - Московская область - Луховицкий городской округ - Луховицы 22 1
Европа 25033 1
Япония 13859 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3164 1
Канада 5098 1
США - Нью-Йорк 3197 1
Великобритания - Лондон 2437 1
Швейцария - Цюрих 280 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1551 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6233 3
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 101 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58542 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54167 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9160 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4824 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1378 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34358 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18436 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3080 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1879 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 710 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11508 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8583 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1419 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2402 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1020 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12018 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1788 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27705 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5685 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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