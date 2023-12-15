«Тинькофф» запустил сервис мобильных банковских ячеек

«Тинькофф» запустил новый для российского рынка сервис — хранение ценностей в мобильных банковских ячейках для премиальных клиентов.

Заявка оформляется онлайн, ячейку клиенту привозит инкассатор в удобное место и время, а затем на бронемашине отвозит ее в хранилище 5 класса безопасности в кассовом центре «Тинькофф», к которому нет доступа у других клиентов.

Обратно ценности клиенту также привозит инкассатор на бронеавтомобиле.

В «Тинькофф» обеспечили высокий уровень безопасности на каждом этапе оказания услуги: все ключи от заполненной ячейки остаются у клиента; заполненные ячейки помещаются в хранилище 5 класса, в которое нет доступа другим клиентам; все данные о каждой заявке конфиденциальны; на всех этапах от оформления услуги до того, как ячейка с ценностями попадает в хранилище, осуществляется цифровой мониторинг заявки специальной командой «Тинькофф».

Услуга доступна клиентам Tinkoff Private и Tinkoff Premium в Москве и Московской области, они могут воспользоваться ей бесплатно как одной из привилегий премиального обслуживания. В дальнейшем услуга будет доступна в том числе в других регионах России.

Размер ячейки — 39,5 х 28 х 10, например, в него может поместиться слиток золота весом 12 кг, документы формата А4, небольшой ноутбук. Если ценностей больше, то клиент может оформить заявку сразу на несколько ячеек.

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Услуга будет актуальна как при долгосрочном хранении — например, золотых слитков или ценных документов, так и при краткосрочном — например, во время отпуска или командировки. Вызвав инкассатора, не нужно будет подстраиваться под часы работы операционного отделения, и не нужно везти ценности по городу самостоятельно, что особенно удобно накануне поездки.

Как оформляется услуга: заявку на банковскую ячейку можно оформить в мобильном приложении «Тинькофф» или в чате с поддержкой; для встречи с инкассатором можно выбрать удобный промежуток времени в течение дня – с 9.00 до 23.00; при встрече с клиентом инкассатор передает клиенту ячейку, которую он заполняет своими ценностями и закрывает на ключ. Все ключи от ячейки остаются у клиента, открыть ячейку может только клиент; инкассатор на бронемашине привозит ячейку в хранилище, куда нет доступа другим клиентам, ценности остаются на хранение на нужный срок. В приложении у клиента появляется информация о ячейке, сроке и условиях ее хранения; когда клиенту нужно забрать ценности, то он заказывает доставку инкассатором туда, где ему их удобно получить. Открыв ключом ячейку, клиент забирает ценности и возвращает ее инкассатору.

Павел Власов, вице-президент «Тинькофф», заместитель директора департамента платежных систем, сказал: «Хранение ценностей в ячейках — классическая банковская услуга с операционистами, охранниками, сигнализацией, стенами офиса, где все должно храниться под семью замками и под прицелами камер. И представить ее реализацию в банке без отделений, казалось бы, невозможно. Но теперь это так. Оцифровать ячейки нам под силу. Заказ через мобильное приложение, доставка инкассацией, которая пользуется популярностью у всех наших премиальных клиентов, прозрачность услуги и все необходимые уровни контроля, а также сильные цифровые компетенции — из этого сложилась новая революция, когда ячейки приезжают туда, куда удобно, а не клиент везет ценности в банк, когда удобно банку. Снова сделали в стиле «Тинькофф».