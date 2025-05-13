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Беляев Михаил
Беляев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Диордица Николай 3 3
|Власов Павел 8 2
|Слабых Игорь 17 2
|Федоров Алексей 123 1
|Серго Антон 41 1
|Погосян Михаил 21 1
|Соболев Сергей 6 1
|Барковский Владимир 2 1
|Шумакова Анастасия 1 1
|Матросов Данил 1 1
|Волкова Дарья 1 1
|Ковалев Игорь 31 1
|Постовалов Ярослав 1 1
|Долматова Екатерина 1 1
|Старостенко Илья 1 1
|Горбатюк Олег 1 1
|Романов Владислав 1 1
|Астафьев Владислав 1 1
|Новожилов Василий 1 1
|Фоминых Анжелика 1 1
|Стариков Константин 1 1
|Мишнев Владислав 1 1
|Белов Александр 74 1
|Шуваева Марина 1 1
|Тищенко Вячеслав 1 1
|Дёмин Глеб 1 1
|Щербаков Кирилл 1 1
|Наземцев Сергий 1 1
|Иванов Максим 11 1
|Чурина Маргарита 1 1
|Логачёва София 1 1
|Шорохова Юлия 1 1
|Исмагулова Динара 1 1
|Сарбасов Багдат 1 1
|Калина Наталья 5 1
|Микиртумов Сергей 1 1
|Захаров Алексей 47 1
|Леонова Юлия 2 1
|Тищенко Роман 2 1
|Брыкин Дмитрий 5 1
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