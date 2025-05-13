Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174398
ИКТ 13566
Организации 10606
Ведомства 1458
Ассоциации 996
Технологии 3445
Системы 25509
Персоны 74814
География 2832
Статьи 1514
Пресса 1213
ИАА 694
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2624
Мероприятия 850

Беляев Михаил



13.05.2025 «Яндекс» купил платформу для управления жилыми домами 1
05.11.2024 10 вопросов, которые нужно задать перед внедрением интранета 1
25.06.2024 «Битрикс24» и РТУ МИРЭА заключили соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-специалистов 1
24.05.2022 Более 12 тыс. студентов и школьников приняли участие в молодежных соревнованиях «1С» в 2021-2022 учебном году 2
19.04.2011 Adobe установила новый рекорд по сумме штрафа за пиратство в России 1
02.08.2010 Adobe требует от российского программиста полмиллиона 1
08.12.2009 Первая партия корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ поставлена в Индию 1
29.09.2009 Палубный МиГ-29 впервые сел на авианосец 1
16.02.2009 AERO INDIA 2009: индийская журналистка совершила полет на МиГ-35 1
12.02.2009 AERO INDIA 2009: индийский летчик совершил полет на новом истребителе МиГ-35 1
08.12.2008 Новейшая бортовая станция успешно проходит летные испытания 1
29.10.2007 МиГ-29М ОВТ продемонстрирует сверхманевренность в Ливии 1
30.11.2005 В России создадут БД потоков древесины 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Беляев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Systems 1559 2
1С-Битрикс - Bitrix 592 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 225 1
8436 1
Восход ФГБУ НИИ 657 1
Microsoft Corporation 24814 1
Ростех - КРЭТ Фазотрон-НИИР - Фазотрон Научно-исследовательский институт радиостроения 6 1
Autodesk 616 1
LG Electronics 3635 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 48 1
Dassault Systemes - Dassault Systèmes Russia Corp - Дассо Систем 4 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 174 6
Boeing 1013 1
Lockheed Martin 759 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 60 1
Ростех - ОДК Климова 7 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 222 1
Верный - торговая сеть 294 1
Saab AB - Saab Automobile AB 41 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1108 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 88 4
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 117 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 135 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5052 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 796 1
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 25 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12252 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31676 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28782 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3237 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 863 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16330 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 410 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5270 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12794 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3127 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9854 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11684 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16304 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1391 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13668 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1712 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1344 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2298 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1593 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1207 1
Управляемость - Manageability 1767 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7018 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1294 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1103 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8315 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24639 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 648 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3293 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4559 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21724 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24703 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10764 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7781 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 780 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1315 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1096 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1886 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 6
Ростех - КРЭТ Фазотрон-НИИР - Жук - семейство многофункциональных авиационных бортовых радиолокационных станций (БРЛС) 12 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 512 2
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 95 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 202 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 145 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2316 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 46 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 960 1
Adobe Photoshop 769 1
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 1
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева - РД - Турбовентиляторный двигатель 15 1
Диордица Николай 3 3
Власов Павел 8 2
Слабых Игорь 17 2
Федоров Алексей 123 1
Серго Антон 41 1
Погосян Михаил 21 1
Соболев Сергей 6 1
Барковский Владимир 2 1
Шумакова Анастасия 1 1
Матросов Данил 1 1
Волкова Дарья 1 1
Ковалев Игорь 31 1
Постовалов Ярослав 1 1
Долматова Екатерина 1 1
Старостенко Илья 1 1
Горбатюк Олег 1 1
Романов Владислав 1 1
Астафьев Владислав 1 1
Новожилов Василий 1 1
Фоминых Анжелика 1 1
Стариков Константин 1 1
Мишнев Владислав 1 1
Белов Александр 74 1
Шуваева Марина 1 1
Тищенко Вячеслав 1 1
Дёмин Глеб 1 1
Щербаков Кирилл 1 1
Наземцев Сергий 1 1
Иванов Максим 11 1
Чурина Маргарита 1 1
Логачёва София 1 1
Шорохова Юлия 1 1
Исмагулова Динара 1 1
Сарбасов Багдат 1 1
Калина Наталья 5 1
Микиртумов Сергей 1 1
Захаров Алексей 47 1
Леонова Юлия 2 1
Тищенко Роман 2 1
Брыкин Дмитрий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 11
Индия - Bharat 5530 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14232 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1434 2
Индия - Карнатака - Бангалор 203 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17773 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 1
Швеция - Королевство 3642 1
Франция - Французская Республика 7895 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2499 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 953 1
Россия - СФО - Иркутская область 1152 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 736 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 623 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 896 1
Ливия 152 1
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 80 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2915 1
Россия - СФО - Омская область 694 1
Беларусь - Белоруссия 5812 1
Казахстан - Республика 5624 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1325 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 330 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1729 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 470 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 827 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1596 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2807 1
Африка - Африканский регион 3514 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 654 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 840 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 434 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2991 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 526 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 606 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 632 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1212 1
Россия - ЮФО - Севастополь 544 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 708 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5738 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5056 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2884 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8739 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4755 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 96 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14031 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7068 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7900 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6149 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1741 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6084 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1237 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7978 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 50 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1533 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 420 1
Образование в России 2289 1
Информатика - computer science - informatique 1089 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24692 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3560 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 814 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 390 1
Социализм 58 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 869 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1268 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 300 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1949 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1131 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 773 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 164 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 214 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 544 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 620 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 29 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 467 1
Ногинский колледж ГБПОУ МО 7 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 123 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 322 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 226 1
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 8 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 237 1
Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева 1 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 19 1
БГУ - Белорусский государственный университет 32 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 15 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 24 1
РАН Кольский научный центр - Кольский Научный центр Российской Академии Наук 3 1
Туран Университет 4 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 11 1
КарТУ - Карагандинский технический университет - КарГТУ - Карагандинский горный институт - КарПИ - Карагандинский политехнический институт 2 1
Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтурсынова 1 1
КТК ГАПОУ КО - Калужский технический колледж - Калужский технологический колледж 2 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 35 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 875 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2477 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153