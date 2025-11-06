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HAL Hindustan Aeronautics Limited

HAL - Hindustan Aeronautics Limited

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.11.2025 Полиция Непала отказалсь от Skype ради российского ПО 1
07.08.2024 Karnataka Bank переходит на ВКС TrueConf 1
07.06.2024 «Труконф» показал рекордную выручку на рынке ВКС 1
12.07.2023 Росбанк отказался от Skype в пользу российской видеоконференцсвязи 1
23.06.2023 На российское ПО перешел крупнейший в Индии производитель военных самолетов и вертолетов 1
06.03.2014 Украдена и опубликована тысяча электронных документов «Рособоронэкспорта» 1
29.07.2010 Индия получит дополнительно 57 Hawk Advanced Jet Trainer 1
04.03.2010 В Индии на авиашоу разбился самолет ВМС 1
02.12.2009 ВВС Индии приостановили полеты истребителей Су-30МКИ 1
13.02.2009 Состоялся первый полет вертолета Dhruv 1
12.02.2009 AERO INDIA 2009: индийский летчик совершил полет на новом истребителе МиГ-35 1
06.03.2008 Индия заказывает у Sagem Defense Securite навигационные системы SIGMA 95 1
18.12.2006 Индийские ВВС начали получать британские самолеты 1
18.12.2006 Индийские ВВС начали получать британские самолеты 1
10.04.2006 Легендарные МиГи покидают небо Индии 1
10.04.2006 Легендарные МиГи покидают небо Индии 1
13.01.2006 России понадобились индийские вертолеты 1
13.01.2006 России понадобились индийские вертолеты 1
17.08.2005 МАКС-2005: первые контракты 1
10.02.2005 Lockheed раскроет Индии свои военные секреты 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

HAL и организации, системы, технологии, персоны:

TrueConf - ТруКонф 454 5
BAE Systems 179 3
BrahMos Aerospace - БраМос - Брахмапутра-Москва 25 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 2
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 2
Русское киберкомандование - Russian Cyber Command - Хакерская группировка 3 1
Ростелеком 10948 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Cisco Systems 5372 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 1
Сател 186 1
Anonymous - Хакерская группировка 79 1
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 44 1
Thales Group 143 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 1
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 1
Balamuth 2 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 5
Global Security 23 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Dassault Aviation 12 1
NPCIL - Nuclear Power Corporation of India Limited - Индийская корпорация по атомной энергии 1 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
Space Adventures 30 1
Karnataka Bank 3 1
Saab AB - Saab Automobile AB 44 1
Optica Halperin 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
Lockheed Martin 777 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Владивосток Авиа 5 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 19 1
Велес Капитал 21 1
Ростех - ОАК - ИФК - Ильюшин Финанс Ко 19 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 9
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 3
ВКС - Российские (отечественные) системы видеоконференцсвязи 76 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1627 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 2
Подводные беспилотники - Подводный робот - Underwater Robot - Подводный дрон - Underwater drone - Телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, ТНПА - Remotely operated underwater vehicle, ROV - Автономные необитаемые подводные аппараты, АНПА 27 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 1
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Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 207 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-78 - советский самолёт-заправщик 33 2
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
TrueConf Enterprise 26 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 1
BigBlueButton - BBB 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Mobile 7 1
Ред Софт - Ред ОС М - RedOS M 137 1
Linux OS 11533 1
Apple macOS 2419 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 275 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
Давиденко Вячеслав 5 1
Baweja Ashok - Баведжа Ашок 1 1
Путин Владимир 3454 1
Чемезов Сергей 147 1
Федоров Алексей 142 1
Гостев Александр 84 1
Беляев Михаил 13 1
Сапрыкин Алексей 1 1
Индия - Bharat 5870 19
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
Израиль 2856 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Индия - Карнатака - Бангалор 212 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Непал - Федеративная Демократическая Республика 148 3
Индия - Дели 156 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 2
Чили - Республика 494 2
Швеция - Королевство 3782 1
Канада 5082 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Украина 7928 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 148 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 1
Индия - Тамилнад - Ченнаи - Мадрас 63 1
Индия - Хайдарабад - Хайдерабад 56 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 2
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 212 1
Парашют - Прыжки с парашютом 119 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 245 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 10
Outlook India 3 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Defense Talk 40 2
AP - Associated Press 2007 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Aero India - Международная авиакосмическая выставка 7 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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