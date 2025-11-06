BigBlueButton - BBB

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сервис BBB поддерживает неограниченное число участников и параллельных конференций, поэтому можно создавать онлайн-встречи любого масштаба. Есть возможность показывать своей аудитории презентации, видео и другие материалы, делиться экраном и делать его запись, пользоваться интерактивной доской. Подключиться к мероприятию могут незарегистрированные пользователи.
06.11.2025
21.10.2024
04.10.2024
20.04.2017
