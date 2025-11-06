Разделы

BigBlueButton BBB

BigBlueButton - BBB

Сервис BBB поддерживает неограниченное число участников и параллельных конференций, поэтому можно создавать онлайн-встречи любого масштаба. Есть возможность показывать своей аудитории презентации, видео и другие материалы, делиться экраном и делать его запись, пользоваться интерактивной доской. Подключиться к мероприятию могут незарегистрированные пользователи.

06.11.2025 Полиция Непала отказалсь от Skype ради российского ПО 2
21.10.2024 «Онланта» интегрирует для своих заказчиков 1
04.10.2024 В CommuniGate Pro появился бесплатный сервис для ВКС 1
20.04.2017 Какие технологии внедряет церковь: опыт Хабаровской епархии 1

СБК - Система безопасных коммуникаций 34 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 197 2
Базальт СПО - BaseALT 776 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2247 1
Ланит - Онланта - Onlanta 117 1
8886 1
TrueConf - ТруКонф 424 1
Yandex - Яндекс 8325 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 477 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8804 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6979 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 850 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2624 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1967 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2347 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 895 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2146 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 267 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6620 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1686 1
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска 199 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11451 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13275 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22808 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8276 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8089 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8423 1
Proxy-server - Прокси-сервер 326 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9667 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13248 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33630 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27006 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72237 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 378 1
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 505 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3939 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16972 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1656 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12913 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 435 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3379 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12132 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 305 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12172 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 690 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3286 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2564 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31721 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3088 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 267 2
1С Mirapolis Virtual Room 6 1
МТС Вебинар.ру - COMDI 29 1
Redmine 19 1
Moodle LMS - система управления курсами 35 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 469 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 174 1
TrueConf Online 30 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1499 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 200 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 648 1
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 46 1
Ascensio System SIA - OnlyOffice 33 1
Squid - прокси-сервер 42 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 134 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 982 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2407 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 323 1
Проскурин Дионисий 1 1
Чуприс Сергей 4 1
Трифонов Анатолий 4 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 145 1
Россия - РФ - Российская федерация 155412 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 965 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31550 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8294 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6290 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 313 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2142 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1620 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1725 1
Образование в России 2525 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1319 1
