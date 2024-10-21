«Онланта» интегрирует для своих заказчиков

«Онланта» (входит в группу «Ланит») реализует интеграцию решения для создания аудио- и видеоконференций BigBlueButton в почтовую платформу Communigate Pro для своих заказчиков. Интеграция позволяет создать экосистему бизнес-приложений, которая закрывает задачи организации эффективной корпоративной коммуникации. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Communigate Pro объединяет основные инструменты для командной работы: электронную почту, мессенджер, календарь, файлообменник и телефонию. Интеграция с облачным сервисом BigBlueButton (BBB) расширяет функционал платформы. Теперь пользователи могут проводить аудио- и видеоконференции, а также вебинары прямо в почтовой платформе, что помогает решать рабочие задачи без перехода в сторонние приложения.

Сервис BBB поддерживает неограниченное число участников и параллельных конференций, поэтому можно создавать онлайн-встречи любого масштаба. Есть возможность показывать своей аудитории презентации, видео и другие материалы, делиться экраном и делать его запись, пользоваться интерактивной доской. Подключиться к мероприятию могут незарегистрированные пользователи.

Сергей Чуприс, глава службы техподдержки CommuniGate Pro («Система безопасных коммуникаций»): «Задачу интеграции BigBlueButton мы начали решать в первом квартале 2024 года, а в течение второго сделали плагин. Для его работы нет необходимости править конфигурационные файлы. Подобного рода интеграция будет востребована рынком, так как позволит компаниям без дополнительных затрат добавить в свои инструменты open-source-решение для аудио- и видеоконференций».

Анатолий Трифонов, руководитель направления облачных услуг компании «Онланта»: «Облачный сервис BigBlueButton дополняет возможности почтовой платформы Communigate Pro. Теперь все нужные бизнесу коммуникационные сервисы доступны из единого окна — это положительно влияет на скорость обмена информацией и в целом улучшает эффективность рабочих процессов. Полученное решение «Онланта» кастомизирует под потребности бизнеса. Наши специалисты могут разместить платформу на инфраструктуре заказчика в закрытом и открытом контурах, что тоже актуально для компаний».

Желающим самостоятельно оценить решение CommuniGate Pro с BigBlueButton «Онланта» предоставляет тестовые учетные записи в развернутом компанией облачном демостенде.