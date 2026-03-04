Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191239
ИКТ 14747
Организации 11418
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26638
Персоны 83221
География 3032
Статьи 1575
Пресса 1276
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 883

Трифонов Анатолий


СОБЫТИЯ


04.03.2026 Резервное облачное копирование становится сервисом восстановления 1
04.06.2025 «Облачный» язык бизнеса: 8 терминов, о которых должен знать каждый руководитель 1
21.10.2024 «Онланта» интегрирует для своих заказчиков 1
11.10.2024 Санкции ускорили миграцию в облака: российский рынок растет в 2 раза быстрее мирового 2
11.10.2024 PaaS — самый быстрорастущий сегмент облаков в России 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Трифонов Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Онланта - Onlanta 125 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2265 4
Amazon Inc - Amazon.com 3175 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 551 2
Selectel - Селектел 464 2
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 79 2
Yandex - Яндекс 8673 1
Microsoft Corporation 25369 1
Softline - Софтлайн 3363 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 435 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 355 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 253 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 202 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 292 1
Zabbix SIA - Заббикс 138 1
Google LLC 12371 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 173 1
СБК - Система безопасных коммуникаций 35 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 209 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1631 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19072 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74288 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23167 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17283 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1193 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17269 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3092 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12158 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32288 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21879 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57954 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34231 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23458 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32110 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1267 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4271 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2205 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1203 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1143 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4863 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6249 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7718 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8490 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6037 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8990 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1278 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8255 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13102 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8579 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5910 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2071 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 263 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 393 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2986 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3491 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1713 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1858 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12450 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2646 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 818 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 213 2
FreePik 1552 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 279 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 634 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 33 1
VK Cloud Private - VK Частное облако - VK Private Cloud Light - Mail.ru Private Cloud 19 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 55 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1578 1
BigBlueButton - BBB 5 1
Наумов Сергей 36 2
Бунин Андрей 2 2
Бабин Сергей 1 1
Зинкевич Сергей 66 1
Свидерский Евгений 62 1
Пимков Сергей 13 1
Чуприс Сергей 4 1
Королев Илья 22 1
Басов Александр 10 1
Шойхет Борис 11 1
Мартынов Евгений 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 159156 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18444 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53658 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6316 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2323 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5530 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10585 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7394 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11837 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 378 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9759 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5334 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 13 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 937 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4948 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3742 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6997 1
Аренда 2586 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 924 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 630 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8441 2
Gartner - Гартнер 3626 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3781 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423175, в очереди разбора - 726776.
Создано именных указателей - 191239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240