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СAPEX Capital expenditure Капитальные затраты


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 Провайдеры IaaS Enterprise выбирают пути развития 1
11.10.2024 Санкции ускорили миграцию в облака: российский рынок растет в 2 раза быстрее мирового 1
14.11.2023 ИТ-услуги лидируют в расходах финансовых компаний 1
07.06.2022 При условии дешевых кредитов можно на 80-90% заместить продукцию иностранных вендоров железа к 2025-2026 гг. 1
05.08.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2021 г. 1
13.05.2021 «Ростелеком» объявляет результаты деятельности за I квартал 2021 г. по данным МСФО 1
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
15.10.2020 Коронакризис загнал бизнес в гибридные облака 1
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
14.11.2019 Выручка «Мегафона» выросла на 1,4% до 90 миллиардов рублей по итогам третьего квартала 1
08.08.2019 Квартальная выручка «Мегафона» выросла на 4,5%, OIBDA на 20,6% 1
26.02.2019 Перенос VDI во внешнее облако сократит затраты на 23% 1
05.10.2016 Россия: госинициативы — ключевой фактор роста рынка облачных сервисов 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

СAPEX и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10003 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2988 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1027 3
Broadcom - VMware 2412 2
МегаФон 9387 2
VK - Mail.ru Group 3490 2
Samsung Electronics 10397 1
Cisco Systems 5165 1
Alibaba Group 439 1
Microsoft Corporation 24913 1
Xiaomi 1835 1
Apple Inc 12313 1
Intel Corporation 12340 1
Citrix Systems 824 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 1
Hitachi - Хитачи 1472 1
Dropbox 504 1
Прометей - Prometey 48 1
Инфолинк 3 1
АльянсТелеком 8 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3015 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
Basis - Tionix - Тионикс - 80 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 124 1
SAP SE 5347 1
Yandex - Яндекс 7860 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 555 1
Merlion iRU - Деловой офис 318 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2141 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 221 1
Oracle Corporation 6766 1
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 55 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 59 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis 9 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 280 1
Hyperline - Гиперлайн 9 1
Segnetics - Сегнетикс 4 1
О2О Холдинг 58 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 463 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1706 1
Русагро Группа Компаний 302 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 40 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2902 1
ГПБ - Газпромбанк 1114 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 221 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 343 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 86 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Мособлгаз ГУП МО 21 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 730 1
Росатом - Росатом Возобновляемая энергия - НоваВинд - NovaWind - Кочубеевская ВЭС - Марченковская ВЭС - ветряная электростанция 7 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 354 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5012 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12178 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 873 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 388 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6113 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 340 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5607 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1564 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 185 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69011 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22042 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53714 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11490 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29462 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16506 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16360 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7104 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4197 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13004 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21158 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2994 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32263 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12652 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1566 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2266 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9481 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2146 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1132 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9737 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1876 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8730 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15480 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8236 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30787 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6385 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2931 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2757 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28382 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11960 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17452 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1588 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3347 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4749 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1328 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9607 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 658 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 377 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7572 2
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 348 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 328 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 206 4
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 35 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 355 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 246 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 139 3
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 2
Broadcom - VMware Horizon Suite 121 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 166 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 2
Honor - серия смартфонов 212 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 281 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 71 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 308 1
Google Android TV 335 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 481 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine Cloud Desktop 5 1
Hitachi Vantara EverFlex 9 1
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 34 1
Ростелеком - Игровой Маркет 5 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 222 1
Nvidia GeForce NOW 19 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5511 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 956 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 371 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 253 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2098 1
Яндекс.Лавка 254 1
Intel x86 - архитектура процессора 1918 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 257 1
Microsoft Windows 15992 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1737 1
Microsoft Skype for Business 181 1
Apple iPhone 6 4863 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 66 1
VK - My.Games 72 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 182 1
Осеевский Михаил 329 4
Анохин Сергей 91 4
Кириенко Владимир 143 3
Вермишян Геворк 63 1
Гуденко Антон 5 1
Харламов Дмитрий 7 1
Орлов Никита 4 1
Soni Bobby - Сони Бобби 7 1
Безбородов Кирилл 1 1
Гурманский Виктор 2 1
Касатов Александр 1 1
Бочкарев Владимир 14 1
Карташева Ольга 2 1
Бондаренко Виталий 3 1
Зотов Александр 4 1
Тюрин Алексей 17 1
Нестеркин Александр 1 1
Патока Андрей 109 1
Гаврилов Дмитрий 20 1
Генцис Александр 20 1
Lewis Paul - Льюис Пол 1 1
Бунин Андрей 2 1
Трифонов Анатолий 3 1
Королев Илья 16 1
Харитонов Дмитрий 58 1
Россия - РФ - Российская федерация 150383 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44462 4
Европа 24429 2
Азия - Азиатский регион 5630 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17981 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4115 2
Россия - СФО - Новосибирск 4469 2
Казахстан - Республика 5678 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52706 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1241 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1558 1
Япония - Токио 999 1
Финляндия - Хельсинки 249 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 75 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 721 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 140 1
Северный Ледовитый океан 119 1
Россия - УФО - Свердловская область 1614 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 930 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 850 1
Сингапур - Республика 1877 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Китай - Тайвань 4059 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1312 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17581 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7801 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 640 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 144 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1291 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49593 8
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 459 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7657 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4791 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16826 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53038 5
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 321 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1677 4
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 147 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1653 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24981 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5291 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7078 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5075 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5624 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6512 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1178 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7477 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2526 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 574 2
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 354 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 114 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 29 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 579 1
Всероссийская перепись населения 179 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 530 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4168 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2516 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10254 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19423 1
Импортозамещение - параллельный импорт 526 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30503 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6406 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3217 1
Аренда 2507 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2011 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5773 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 645 1
Gartner - Гартнер 3576 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8235 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 61 1
Moody's Investors Service 136 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
IDC - International Data Corporation 4922 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3330 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 85 1
IDC Russia Cloud Services Market 16 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 8 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 245 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
Effie Awards 10 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 149 1
Единый день голосования 131 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369290, в очереди разбора - 749415.
Создано именных указателей - 178013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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