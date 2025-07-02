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СAPEX Capital expenditure Капитальные затраты
УПОМИНАНИЯ
СAPEX и организации, системы, технологии, персоны:
|Осеевский Михаил 329 4
|Анохин Сергей 91 4
|Кириенко Владимир 143 3
|Вермишян Геворк 63 1
|Гуденко Антон 5 1
|Харламов Дмитрий 7 1
|Орлов Никита 4 1
|Soni Bobby - Сони Бобби 7 1
|Безбородов Кирилл 1 1
|Гурманский Виктор 2 1
|Касатов Александр 1 1
|Бочкарев Владимир 14 1
|Карташева Ольга 2 1
|Бондаренко Виталий 3 1
|Зотов Александр 4 1
|Тюрин Алексей 17 1
|Нестеркин Александр 1 1
|Патока Андрей 109 1
|Гаврилов Дмитрий 20 1
|Генцис Александр 20 1
|Lewis Paul - Льюис Пол 1 1
|Бунин Андрей 2 1
|Трифонов Анатолий 3 1
|Королев Илья 16 1
|Харитонов Дмитрий 58 1
|Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 245 1
|ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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