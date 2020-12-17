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Broadcom VMware Horizon Suite

Broadcom - VMware Horizon Suite

17.12.2020 Какой реальный эффект приносит бизнесу виртуальная инфраструктура

Решение VMware Horizon обеспечивает виртуализацию рабочих мест и приложений для конечных пользователе
16.04.2018 Efes Rus внедрила цифровое рабочее пространство с VMware Horizon

ийское подразделение пивоваренной корпорации Anadolu Efes, внедрило цифровые рабочие пространства с VMware Horizon. Благодаря внедрению проекта сотрудники Efes Rus могут безопасно подключаться

20.02.2017 Обновленное портфолио решений VMware Horizon ускоряет трансформацию цифрового рабочего окружения

Компания VMware представила обновления портфолио продуктов VMware Horizon. Инновации призваны уменьшить стоимость и сложность доставки и управления прил
23.12.2016 Новые версии VMware vSphere with Operations Management и VMware Horizon прошли сертификацию ФСТЭК РФ

ованиям безопасности ФСТЭК России комплексов программ VMware vSphere with Operations Management 6 и VMware Horizon. Как рассказали CNews в компании, полученные сертификаты соответствия удостове
01.09.2016 VMware представила новый подход к управлению пользовательскими устройствами на Windows 10

сальный подход к управлению пользовательскими устройствами на Windows 10, а также новые возможности VMware Horizon и VMware Workspace ONE. Эти инновации продвигают идеологию цифрового рабочего

13.07.2016 Клиентам VMware Horizon Air станет доступна виртуализация настольных компьютеров и приложений в среде IBM Cloud

IBM и компания VMware объявили о расширении стратегического партнерства, которое позволит клиентам VMware Horizon Air использовать облачную виртуализацию настольных компьютеров и приложений в 
19.02.2016 VMware представила новые возможности решений Horizon 7 и Horizon Air

Компания VMware, Inc. представила новые улучшения в VMware Horizon, решении для цифровых рабочих пространств, которое обеспечивает доставку и упр
23.09.2015 «Гипрогазоочистка» виртуализировала графические станции на базе Nvidia GRID и VMware Horizon

0 сотрудников офиса и, благодаря Nvidia GRID, 60 инженеров-проектировщиков. Планируется масштабирование до 200 обычных и 300 инженерных рабочих мест. Как отмечается, система основана на Nvidia GRID и VMware Horizon, что обеспечивает высокую производительность. В рамках проекта была создана централизованная платформа для работы с графически интенсивными приложениями. Кроме того, организован

08.09.2015 Citrix предложила бесплатный облачный сервис для перехода с VMware Horizon View на Citrix XenApp и XenDesktop

Компания Citrix представила бесплатный облачный сервис для переноса проектов, построенных на VMware Horizon View, в XenApp и XenDesktop. Как сообщили CNews в Citrix, созданный на базе но
12.08.2015 Решения VMware по корпоративной мобильности упростят переход на Windows 10

, предоставляемых VMware Workspace Suite, который включает AirWatch Enterprise Mobility Management, VMware Horizon, VMware Identity Manager и VMware Horizon Flex, для перехода на новую о
03.02.2015 Компании получили удаленный доступ к приложениям для работы с графикой с помощью VMware Horizon 6 и vSphere 6 и Nvidia GRID vGPU

для компаний полноценного удаленного доступа к приложениям для работы с графикой с помощью решений VMware Horizon 6 и vSphere 6 и технологии Nvidia GRID vGPU. В рамках программы раннего доступ
09.12.2014 11 декабря пройдет вебинар «Управление образами в VMware Horizon Mirage»

11 декабря 2014 г. состоится вебинар «Управление образами в VMware Horizon Mirage». Организатором мероприятия выступает компания VMware, мировой разработ
27.08.2014 VMware унифицирует управление контентом, мобильными и настольными системами при помощи Workspace Suite

тал доступа к решениям AirWatch by VMware по управлению мобильными системами и контентом, а также к VMware Horizon, сообщили CNews в VMware. Конечные пользователи смогут получить унифицированно
11.04.2014 VMware Horizon 6 обеспечивает доступ к приложениям и виртуальным рабочим столам на базе интегрированной платформы

Компания VMware представила VMware Horizon 6 — интегрированное решение, которое обеспечивает доступ к опубликованным прил
28.08.2013 VMware упрощает ИТ-поддержку мобильных сотрудников с новыми возможностями Horizon Suite

Компания VMware представила новые возможности своего решения VMware Horizon Suite, упрощающие ИТ-поддержку растущего числа мобильных сотрудников. «VMwa
08.07.2013 VMware расскажет о решениях VMware Horizon Suite в рамках серии бесплатных вебинаров

нечных пользователей. В рамках мероприятий эксперты VMware расскажут о решениях, входящих в линейку VMware Horizon Suite. Так, 9 июля пройдет вебинар под названием «Обзор решения VMware View».

15.03.2013 Dell и VMware представили инфраструктурное решение для виртуализации рабочих мест

rastructure/VDI) на базе программного обеспечения VMware: Dell DVS Enterprise — Active System 800 с VMware Horizon View 5.2. Как сообщили CNews представители Dell, система Dell DVS Enterprise —
29.08.2012 VMware анонсировала платформу для высокомобильных сотрудников Horizon Suite

ий в сфере виртуализации и облачной инфраструктуры, представила альфа-версию программного комплекса VMware Horizon Suite — новой платформы, предоставляющей гибкое корпоративное рабочее окружени

Публикаций - 118, упоминаний - 176

Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2386 83
Dell EMC 5037 20
Microsoft Corporation 24723 15
Citrix Systems 818 15
Broadcom - VMware End-User Computing 26 13
Nvidia Corp 3527 11
Intel Corporation 12242 8
Google LLC 11874 8
Dell Technologies - Dell Computer 2137 7
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Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 7
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BMW Group 452 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 31 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 61 1
Airbus Group - Airbus Industries 226 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 1
Lockheed Martin 759 1
AECOM 10 1
Columbia Sportswear 6 1
SoftBank Group 261 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - World Class - фитнес-клуб 29 1
ПИК Проект 3 1
ОСК - Балтийский завод 28 1
РЖД - Российские железные дороги 1924 1
Ренессанс Страхование 162 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 690 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
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Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 1
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БИН Страхование - 1СК - Первая страховая компания 15 1
Moor Insights & Strategy 13 1
Чумак 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1037 1
ГПБ - Газпромбанк 1094 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4237 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2930 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6007 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2734 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2196 1
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U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1144 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 197 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 56 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 99 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 76 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3015 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
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Европа 21848 4
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7569 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4002 2
Россия - СФО - Новосибирск 4356 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 412 2
США - Огайо 281 2
Казахстан - Республика 5590 2
Украина 7643 2
Узбекистан - Республика 1755 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2277 1
Ирландия - Республика 1015 1
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2774 1
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1496 1
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Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1154 1
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Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 250 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 510 1
Россия - СФО - Кемеровская область 912 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13371 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17583 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1408 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 952 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1307 1
Швеция - Королевство 3633 1
Америка - Американский регион 2167 1
Испания - Каталония - Барселона 744 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1416 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 604 1
Украина - Киев 1128 1
Азия - Азиатский регион 5575 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13783 32
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14654 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48581 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5505 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8714 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51766 14
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2182 13
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6253 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11074 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 7
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1258 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29553 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5831 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2775 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8862 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2434 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4899 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3196 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9969 4
Reference - Референс 186 4
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 226 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5862 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2218 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7570 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 913 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5478 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7041 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7918 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2465 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 832 3
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 12 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2343 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11048 2
Экономический эффект 1084 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7702 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18855 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4939 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1220 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 984 1
Fortune 207 1
IDC - International Data Corporation 4912 4
Gartner - Гартнер 3565 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3248 3
Fortune Global 500 286 2
Forrester Research 821 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 1
Dell Future Ready Workforce Study 1 1
Gartner Magic Quadrant WAN Edge Infrastructure 4 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 69 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 29 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 95 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 862 1
VMworld 29 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1120 2
Broadcom - VMware Forum - VMware vForum - VMware Virtualization Forum 8 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2043 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2460 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Старкон 3 1
Dell Solutions Forum 4 1
CNews FORUM Кейсы 226 1
CNews AWARDS - награда 522 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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