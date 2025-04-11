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Климов Иван
Климов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 217 1
|Ежов Василий 42 5
|Гревцев Александр 31 4
|Гребенщиков Дмитрий 37 4
|Заянц Илья 46 4
|Анасенко Ирина 10 3
|Бобрецов Сергей 13 3
|Шикин Евгений 3 3
|Шальнов Олег 20 3
|Окунь Дмитрий 17 3
|Рустамов Рустам 424 2
|Матвеева Татьяна 105 2
|Аникин Леонид 61 2
|Печенин Алексей 18 2
|Степнов Александр 3 2
|Буланов Константин 4 2
|Изумрудов Олег 38 2
|Клейменова Елена 3 2
|Минаков Артем 4 2
|Истомин Владимир 2 2
|Груздев Антон 17 2
|Чернышев Андрей 69 2
|Паршин Максим 317 2
|Егоров Владимир 82 2
|Макаров Игорь 10 2
|Касимов Денис 22 2
|Бобров Михаил 7 2
|Зайчиков Илья 20 2
|Турчановский Дмитрий 12 2
|Токарев Олег 9 2
|Савельев Игорь 7 2
|Шкурпела Полина 12 2
|Салий Денис 5 2
|Шведова Анна 3 2
|Табаев Илья 4 2
|Иванов Алексей 137 1
|Иванов Борис 58 1
|Зотов Алексей 46 1
|Баранов Евгений 2 1
|Чижевский Игорь 1 1
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