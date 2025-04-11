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Климов Иван



11.04.2025 ГК Softline помогла «Техкорм Нутришен» перейти на платформу виртуализации HOSTVM 1
08.08.2024 Axoft получил статус партнера по интеграции HOSTVM 1
18.07.2024 Платформа виртуализации HOSTVM совместима с системой многофакторной аутентификации Indeed AM 1
27.12.2023 ALD Pro поддерживает работу платформы виртуализации HOSTVM VDI 1
08.11.2023 На Ямале мосты впервые оснастят комплексами систем обеспечения транспортной безопасности 1
20.10.2023 HOSTVM и Fplus провели испытания на совместимость 1
18.08.2023 Цифровой гид от МТС расскажет туристам о главных точках притяжения Липецкой земли 1
14.07.2023 HOSTVM станет партнером по виртуализации сервиса Softline Universe 1
05.04.2023 «Киберпротект» и HostVM подтвердили совместимость продуктов для создания отказоустойчивой виртуальной среды 1
28.03.2023 СКДПУ НТ совместима с российской платформой виртуализации HOSTVM  1
27.01.2023 «Ред софт» и ГК «Хост» развивают сотрудничество 1
28.11.2022 «Систематика» и Hostvm подписали партнерское соглашение 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
31.03.2022 Компании HOSTVM и ОЛЛИ ИТ сообщают о начале сотрудничества и заключении дистрибуторского соглашения 1
29.03.2022 Замглавы Минцифры ответит на вопросы о мерах поддержки ИТ-отрасли о об импортозамещении ПО на конференции CNews 31 марта 1
20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 1
05.10.2021 Платформа виртуализации HOSTVM и ОС «Аврора» работают вместе 1
30.09.2021 Конференция CNews «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
20.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
25.06.2021 Компании HostVM и Merlion объявляют о подписании дистрибуторского соглашения 1
07.07.2020 «Ред софт» и «HOSTVM» подтвердили совместимость своих продуктов 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
05.03.2020 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» состоится 12 марта 1
12.02.2010 Softline открыла офис в Египте 1
13.10.2008 Softline открыла офис в Турции 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Климов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Хост ГК - HostVM 52 18
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 5
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 156 5
Diasoft - Диасофт 911 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1986 4
Softline - Софтлайн 2913 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 516 3
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 284 3
Intel Corporation 12263 2
Ред Софт - Red Soft 763 2
Норси-Транс - НТ 111 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 359 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 163 2
Т8 НТЦ 91 2
8368 2
Oracle Corporation 6742 2
Telegram Group 2119 2
Ростелеком 9849 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 98 2
Хост ГК 38 2
Haulmont - Хоулмонт 115 2
Directum - Директум 1109 2
SimbirSoft - СимбирСофт 80 2
Comindware - Колловэар 160 2
GreenData - Гриндата 31 2
Восход ФГБУ НИИ 655 1
Huawei 3991 1
AMD - Advanced Micro Devices 4280 1
GitHub 857 1
VK - Mail.ru Group 3474 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 50 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 52 1
Рикор Холдинг - Rikor 133 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 315 1
Рикор ИМТ - Рикор Интерактивные Медиа Технологии 7 1
Merlion - Мерлион 828 1
Microsoft Corporation 24767 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 435 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
Казахмыс - Kazakhmys 51 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 4
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 672 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 464 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 215 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 48 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7480 1
Газпром ПАО 1357 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 809 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
РЖД - Российские железные дороги 1932 1
Ренессанс Страхование 164 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 1
Минпромторг РФ - Химвест НТЦ 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 209 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 312 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 143 1
Прогресс - ФрутоНяня - Малышам - Липецкий Бювет 4 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11909 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2975 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4289 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2938 2
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3183 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6034 2
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 77 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Правительство Челябинской области 64 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1976 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1373 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1395 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 169 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3019 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 217 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20171 17
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KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 305 2
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 23 10
Linux OS 10139 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 630 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1677 4
Broadcom - VMware vSphere 571 4
Broadcom - VMware Horizon Suite 118 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 732 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 81 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 939 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1008 2
Softline Direct - Софтлайн Директ 44 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1303 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 144 2
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 2
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 2
Citrix Virtual Apps and Desktops 29 2
Unlimited Production - eXpress.ms 20 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 474 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2094 1
Microsoft Exchange 1752 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Diasoft Legacy Renovation 7 1
VK Cloud Private - VK Частное облако - Mail.ru Private Cloud 9 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 289 1
Top Systems T-Flex Docs 14 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 45 1
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 12 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 35 1
Минтранс РФ - АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 11 1
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WhatsApp Messenger 1101 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1672 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 115 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 919 1
Terrasoft Creatio 96 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 358 1
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Microsoft Windows 2000 8661 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
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Окунь Дмитрий 17 3
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Изумрудов Олег 38 2
Клейменова Елена 3 2
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Груздев Антон 17 2
Чернышев Андрей 69 2
Паршин Максим 317 2
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Касимов Денис 22 2
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Ляшков Игорь 3 1
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Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 922 3
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 958 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 177 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 614 1
Cairo University - Каирский университет 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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