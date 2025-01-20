INNUTRA Техкорм Нутришен Nutreco
История компании идет с 1996 года, когда она появилась в тройке первых поставщиков европейских кормов для сельскохозяйственных животных и птицы в России. С 2006 года компания стала компанией с участием иностранного капитала и вошла в мировую корпорацию Nutreco (Нидерланды).
В 2013 году в России было локализовано производство и построен новый завод в Воронежской области, г. Лиски.
С 2022 года компания работает под брендом INNUTRA
|20.01.2025
|ГК Softline завершила модернизацию сетевой инфраструктуры «Техкорм Нутришен» 4
|30.10.2008
|Nutreco в России автоматизирует учет на базе «Хомнет:МСФО» 3
INNUTRA и организации, системы, технологии, персоны:
|Qtech - Кьютэк 170 1
|Хомнет Консалтинг 174 1
|1С 8213 1
|Softline - Софтлайн 2810 1
|Хомнет МСФО 40 1
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
|Нидерланды 3517 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144186 1
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