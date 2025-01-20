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INNUTRA Техкорм Нутришен Nutreco


История компании идет с 1996 года, когда она появилась в тройке первых поставщиков европейских кормов для сельскохозяйственных животных и птицы в России. С 2006 года компания стала компанией с участием иностранного капитала и вошла в мировую корпорацию Nutreco (Нидерланды).

В 2013 году в России было локализовано производство и построен новый завод в Воронежской области, г. Лиски.

С 2022 года компания работает под брендом INNUTRA


20.01.2025 ГК Softline завершила модернизацию сетевой инфраструктуры «Техкорм Нутришен» 4
30.10.2008 Nutreco в России автоматизирует учет на базе «Хомнет:МСФО» 3

Публикаций - 2, упоминаний - 7

INNUTRA и организации, системы, технологии, персоны:

Qtech - Кьютэк 170 1
Хомнет Консалтинг 174 1
8213 1
Softline - Софтлайн 2810 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 2
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Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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