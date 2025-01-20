История компании идет с 1996 года, когда она появилась в тройке первых поставщиков европейских кормов для сельскохозяйственных животных и птицы в России. С 2006 года компания стала компанией с участием иностранного капитала и вошла в мировую корпорацию Nutreco (Нидерланды).

В 2013 году в России было локализовано производство и построен новый завод в Воронежской области, г. Лиски.

С 2022 года компания работает под брендом INNUTRA