Бавин Александр
|20.01.2025
|ГК Softline завершила модернизацию сетевой инфраструктуры «Техкорм Нутришен» 1
|13.03.2023
|Softline разработала дорожную карту миграции на импортонезависимое ПО для Trouw Nutrition Russia 1
Бавин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Хост ГК - HostVM 46 1
|TrueConf - ТруКонф 396 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
|Softline - Софтлайн 2810 1
|Broadcom - VMware 2359 1
|Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
|Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 511 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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