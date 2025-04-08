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ФГИС Меркурий ВетИС.API
ФГИС Меркурий ВетИС.API и организации, системы, технологии, персоны:
|НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
|GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 1
|Мухарлямов Рашид 8 2
|Семичастнова Наталья 13 1
|Рахманов Александр 23 1
|Карташов Станислав 26 1
|Лохмаев Алексей 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147057 6
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14207 2
|Таджикистан - Республика 875 1
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