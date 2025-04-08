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ФГИС Меркурий ВетИС.API



08.04.2025 «1С-ИЖТИСИ» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» и перевела базы «1С:ЗУП» и «1С:БП» в облачный сервис для компании ООО «Техкорм Нутришен» 1
11.03.2024 Что нового появилось в редакции 3.0 «1С:Управление предприятием общепита» 1
24.03.2022 Время переходить на редакцию 3 «1С:Общепит» 1
28.01.2022 «Сбер» внедрил ИИ-решения в информационную систему Россельхознадзора 3
08.07.2020 Фирма «1С» и «1С-Рарус» выпустили новое отраслевое решение «1С:Управление предприятием общепита» 1
05.07.2018 Решения «1С-Рарус» готовы к работе с системой ФГИС «Меркурий» 1
20.02.2018 «Ростелеком» и Россельхознадзор переводят ветеринарные документы в электронный вид 1
24.11.2017 Переход на ГИС «Меркурий» продлят до 1 июля 2018 2
19.09.2017 SAP сертифицировала решение «Корус Консалтинг» для интеграции с ИС «Меркурий» 1
03.04.2017 «Корус Консалтинг» разработала интеграционное решения «iDocs: Ветеринария» 1
17.03.2016 В OpenCertificate реализовано интеграционное решение для федерального реестра ГИС «Меркурий» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

ФГИС Меркурий ВетИС.API и организации, системы, технологии, персоны:

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Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 2
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 66 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7473 1
Газпром ПАО 1355 1
Starbucks 88 1
Планета Суши 11 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance 27 1
Papa John’s - Папа Джонс 14 1
Кейтеринбург 1 1
Бахетле - российская сеть продовольственных магазинов 22 1
Велесстрой СМУ 12 1
IL Патио - Эль Патио 14 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 878 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 287 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 470 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Рыбный Союз 1 1
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ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 853 1
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Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1436 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1391 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5940 1
OpenCertificate - сервис для передачи и хранения всех видов сертификатов и разрешительных документов 6 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 773 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5196 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 217 8
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 399 4
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1С-Рарус Общепит 39 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 951 2
Корус Консалтинг - iDocs:Документооборот 3 2
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
1С-Рарус РестАрт 26 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
1С-Рарус Управление рестораном 11 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2300 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 46 1
1С:Контрагент 7 1
Россельхознадзор РФ - ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы - Единое хранилище сведений по государственному ветеринарному надзору 10 1
СКБ Контур - Docrobot EXite - Exite-Evolution 30 1
1С:ГРМ - 1С:Готовое рабочее место 9 1
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1С:КП - 1С:Комплект поддержки 2 1
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Семичастнова Наталья 13 1
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Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 508 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3068 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48725 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6299 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6262 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6036 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 341 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 716 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 159 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1261 1
Пищевая промышленность - Консервы - Conservo - консервированные пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения 24 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8907 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 404 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2462 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 506 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 616 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4006 1
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 236 1
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