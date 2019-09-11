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OpenCertificate сервис для передачи и хранения всех видов сертификатов и разрешительных документов

OpenCertificate - сервис для передачи и хранения всех видов сертификатов и разрешительных документов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


11.09.2019 «Системный софт» обеспечил E-COM инструментами для разработчиков 1
14.12.2016 «Ритейл Центр» контролирует качество товара с помощью электронных сертификатов в сервисе OpenCertificate 1
12.12.2016 Россельхознадзор и E-Com переведут ветеринарную сертификацию в электронный вид 1
01.04.2016 OpenCertificate совместим с новым электронным сервисом по контролю безопасности продукции и ее качества 1
17.03.2016 В OpenCertificate реализовано интеграционное решение для федерального реестра ГИС «Меркурий» 1
23.11.2015 В Exite-Evolution запущен онлайн-сервис обмена сертификатами OpenCertificate 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

OpenCertificate и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 7
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 2
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 1
Такском - Taxcom 256 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 1
Atlassian 156 1
Эвотор - Evotor 231 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
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