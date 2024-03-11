Что нового появилось в редакции 3.0 «1С:Управление предприятием общепита»

Центр разработки «1С-Рарус» совместно с фирмой «1С» выпустил редакцию 3.0 «1С:Управление предприятием общепита». Функционал расширен для дополнительного удобства пользователей и отражения последних изменений отраслевого законодательства. Поддержка редакции 1.6 закончится 30 июня 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

С момента выпуска в 2020 г. «1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита» приобрели свыше 500 предприятий общественного питания различных форматов и концепций, среди которых: комбинат питания «Кремлевский», пункты питания компании «Велесстрой», dark kitchen «Где еда», производитель десертов Candice Cake, кейтеринговые компании «Арктик кейтеринг сервис», Fusion management, службы питания ОЦ «Сириус», ОЦ «Рублево-Звенигородский» Управления Делами Президента России, «Лотте Рус», «Парк тауэр», федеральная сеть «Помпончик», а также сети «Мастер франшиза», «РестПрофи», «Гинза Пекарня МОС», «Вьеткафе», «БРС», «Нордфуд» (ГК «Шоколадница»), KFC (Таджикистан) и многие другие.

Отраслевое решение разработано на основе типовой конфигурации «Управление нашей фирмой» и ориентировано на управление бизнесом.

Новые возможности редакции 3.0

Настройка времени записи документа по умолчанию. Дает возможность тонко и четко настроить схему документооборота и задать нужную последовательность документов, исключив человеческий фактор.

Блок работы с «ВетИС». Добавлена удобная опция автоматического гашения входящих ветеринарных свидетельств, реализован автоматический контроль соответствия приходных и ветеринарных документов.

Механизм учета сертификатов номенклатуры. Для каждой номенклатуры можно хранить в программе скан-копии нужных сертификатов. При проведении приходной или расходной накладной сертификаты можно распечатать.

Учет цен в разрезе подразделений. Если один и тот же товар закупается на разные подразделения по разным ценам или у блюд разные схемы ценообразования, то достаточно в настройках включить опцию учета цен в разрезе подразделения.

Расчет цен продажи в документах реализации. В документы реализации добавлен вариант динамического расчета цены продажи при проведении документа.

«Заморозка» справочников и документов программы. Реализована удобная возможность закрытия от редактирования справочника или документа, если пользователь не хочет, чтобы кто-то вносил в него изменения.

Выбытие алкоголя в виде порционных блюд или в составе коктейлей. Добавлена поддержка положения 108-ФЗ от 03.04.2023 для выделения сведений о порционном использовании алкогольной продукции при приготовлении коктейлей и блюд.

Регулярно добавляются отчеты для более удобного анализа хозяйственной деятельности предприятия. Новые отчеты: «Сводные расхождения по инвентаризации» и «Анализ списаний».

Поддержка редакции 1.6 сохранится до 30 июня 2024 г. Развитие функциональности предполагается только в редакции 3.0. Компания «1С-Рарус» рекомендует пользователям перейти на редакцию 3.0.

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«1С-Рарус» — совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» — холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами. За 30 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. «1С-Рарус» — партнер фирмы «1С», сертифицированный партнер Google, золотой партнер «Билайн» и «1С-Битрикс», член ассоциации Некоммерческого Партнерства Поставщиков Программных Продуктов (НП ППП). В группе компаний «1С-Рарус» работает более 3 тыс. сотрудников, большинство из них сертифицированы фирмой «1С». Система менеджмента «1С-Рарус» соответствует международному стандарту качества ISO 9001:2015.