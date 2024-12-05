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Шоколадница Кофе Хауз Ваби Саби Panda Express сеть кофеен dark kitchen EAZZYPIZZY Нордфуд

Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд

ГК «Шоколадница» — одна из крупнейших сетей общественного питания в России, ведущая свою историю с 1964 года. История кофеен «Шоколадница» восходит корнями к легендарному кафе «Шоколадница» у метро Октябрьская — единственном столичном месте, где на протяжении нескольких десятилетий гостям предлагали изысканные лакомства и напитки: горячий шоколад и легендарные блинчики с начинкой из шоколада, изюма и орехов. В группу компаний «Шоколадница» входят одноименная сеть кофеен, а также «Кофе Хауз», «Ваби Саби», Panda Express и dark kitchen EAZZYPIZZY.

В 2023 году в России работают около 350 кофеен «Шоколадница», более 100 из которых – по системе франчайзинга. Каждый месяц заведения сети в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах страны посещают более 3 миллионов человек.

СОБЫТИЯ

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05.12.2024 «Шоколадница» перевела всех своих сотрудников на КЭДО VK Tech

Группа компаний «Шоколадница», российская сеть кафе, завершила внедрение кадрового электронного документооборо
17.05.2023 «Шоколадница и «Яндекс доставка» запустили экспресс-доставку через мобильное приложение

и могут оплачивать бонусами до 50% от суммы заказа. Благодаря запуску нового мобильного приложения «Шоколадница» рассчитывает увеличить долю собственной доставки всех брендов группы, улучшить к
10.03.2023 «Сбермаркет» запустил доставку из сети кофеен «Шоколадница»

йн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» запустил тестовую доставку из кофеен и ресторанов группы «Шоколадница». На старте сотрудничества услуга будет доступна жителям Москвы. На данный момент
31.10.2022 В «Шоколаднице» появилась возможность оплачивать счет по QR-коду

В сети кофеен «Шоколадница» теперь можно быстро оплатить счёт ещё одним способом — по QR-коду с помощью серв
17.07.2019 «Шоколадница» внедрила Kaspersky Security для бизнеса

Группа «Шоколадница» выбрала решение Kaspersky Security для бизнеса для обеспечения безопасности своих рабочих станций и серверов. Техническое содействие в поставке и внедрении более 5 тыс. лицензий пр
27.06.2017 «Альфа-Банк», «Шоколадница» и Price Free представили совместную программу лояльности

«Альфа-Банк», «Шоколадница» и Price Free объявили об успешном старте интеграционного проекта в сфере лояльно
27.06.2016 Сеть кофеен «Шоколадница переводит закупки в электронную форму

Сеть кофеен «Шоколадница» («Галерея-Алекс») переводит закупки необходимых товаров и услуг в электронную форму на площадке B2B-Center. Об этом CNews сообщили в B2B-Center. «С помощью B2B-Center мы планируем

29.05.2012 МТС поглотила Wi-Fi-сеть столичных супермаркетов, музеев, библиотек и «Шоколадницы»

том числе широкой сети хот-спотов Wi-Fi в столичных супермаркетах и в общпите (в частности, в кафе «Шоколадница»). В 2011 г. «Таском» сохранил за собой московский контракт на обслуживание библи
25.01.2011 Москва: бесплатный Wi-Fi возвращается

Провайдер «Таском» сообщил о скорой установке точек доступа Wi-Fi в сети стооличных кофеен «Шоколадница». Появление более 130 бесплатных хот-спотов сделают «Таском» вторым по величине п
25.01.2011 «Таском» запускает бесплатный Wi-Fi в сети кофеен «Шоколадница»

Уже с начала года для московских посетителей сети кофеен «Шоколадница» будет доступен бесплатный Wi-Fi от компании «Таском». Перевод всех кофеен на усл

Публикаций - 59, упоминаний - 96

Шоколадница и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9055 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9442 10
МегаФон 10551 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15470 6
VK - Mail.ru Group 3586 5
1С-Рарус 965 5
Такском - Taxcom 253 5
Naumen - Наумен 742 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4843 4
iiko - айко 59 3
9452 3
ОБИТ 123 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 769 3
Google LLC 12574 2
Терн ГК - Tern Group 80 2
МТС - Таском - Tascom - ВессоТелеком 23 2
Copiny - Копини 7 2
Samsung Electronics 10974 2
Ростелеком 10834 2
X Corp - Twitter 2929 2
Microsoft Corporation 25666 2
Apple Inc 13038 2
Meta Platforms - Facebook 4602 2
IBM - International Business Machines Corp 9667 2
Softline - Софтлайн 3645 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1322 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 153 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
Quest Software 44 1
Инфокомпас 14 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 534 1
Питерская группа связистов 441 1
Гарс Телеком - Gars Telecom 66 1
Сервис Плюс 187 1
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 37 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Archos Technology 72 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 120 14
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 22 6
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 74 6
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 310 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1925 6
ВТБ - ВТБ24 672 6
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 5
Starbucks 91 5
WikiMart - Викимарт 53 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8701 4
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 297 4
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 4
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 3
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 20 3
IL Патио - Эль Патио 15 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2886 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1490 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 192 3
ВкусВилл - Избёнка 211 3
McDonald’s - Макдоналдс 219 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1571 3
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 3
Спортмастер - Sportmaster 200 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
Яндекс.Лавка 309 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 251 3
Снежная Королева - СК Трейд 61 3
ЖелДорЭкспедиция ГК 3 2
Планета Суши 11 2
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 19 2
Красный куб - сеть магазинов подарков 13 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 2
Cotton Way - Коттон Вэй 8 2
Интерпромбанк АКБ 15 2
Росэнергобанк 34 2
Вкусно — и точка 34 2
Интерпромбанк 10 2
РВК - Российская венчурная компания 569 2
Связной ГК 1396 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1046 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6486 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3397 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 233 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5914 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3560 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5571 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1525 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
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