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Шоколадница Кофе Хауз Ваби Саби Panda Express сеть кофеен dark kitchen EAZZYPIZZY Нордфуд
ГК «Шоколадница» — одна из крупнейших сетей общественного питания в России, ведущая свою историю с 1964 года. История кофеен «Шоколадница» восходит корнями к легендарному кафе «Шоколадница» у метро Октябрьская — единственном столичном месте, где на протяжении нескольких десятилетий гостям предлагали изысканные лакомства и напитки: горячий шоколад и легендарные блинчики с начинкой из шоколада, изюма и орехов. В группу компаний «Шоколадница» входят одноименная сеть кофеен, а также «Кофе Хауз», «Ваби Саби», Panda Express и dark kitchen EAZZYPIZZY.
В 2023 году в России работают около 350 кофеен «Шоколадница», более 100 из которых – по системе франчайзинга. Каждый месяц заведения сети в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах страны посещают более 3 миллионов человек.
СОБЫТИЯ
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|05.12.2024
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«Шоколадница» перевела всех своих сотрудников на КЭДО VK Tech
Группа компаний «Шоколадница», российская сеть кафе, завершила внедрение кадрового электронного документооборо
|17.05.2023
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«Шоколадница и «Яндекс доставка» запустили экспресс-доставку через мобильное приложение
и могут оплачивать бонусами до 50% от суммы заказа. Благодаря запуску нового мобильного приложения «Шоколадница» рассчитывает увеличить долю собственной доставки всех брендов группы, улучшить к
|10.03.2023
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«Сбермаркет» запустил доставку из сети кофеен «Шоколадница»
йн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» запустил тестовую доставку из кофеен и ресторанов группы «Шоколадница». На старте сотрудничества услуга будет доступна жителям Москвы. На данный момент
|31.10.2022
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В «Шоколаднице» появилась возможность оплачивать счет по QR-коду
В сети кофеен «Шоколадница» теперь можно быстро оплатить счёт ещё одним способом — по QR-коду с помощью серв
|17.07.2019
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«Шоколадница» внедрила Kaspersky Security для бизнеса
Группа «Шоколадница» выбрала решение Kaspersky Security для бизнеса для обеспечения безопасности своих рабочих станций и серверов. Техническое содействие в поставке и внедрении более 5 тыс. лицензий пр
|27.06.2017
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«Альфа-Банк», «Шоколадница» и Price Free представили совместную программу лояльности
«Альфа-Банк», «Шоколадница» и Price Free объявили об успешном старте интеграционного проекта в сфере лояльно
|27.06.2016
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Сеть кофеен «Шоколадница переводит закупки в электронную форму
Сеть кофеен «Шоколадница» («Галерея-Алекс») переводит закупки необходимых товаров и услуг в электронную форму на площадке B2B-Center. Об этом CNews сообщили в B2B-Center. «С помощью B2B-Center мы планируем
|29.05.2012
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МТС поглотила Wi-Fi-сеть столичных супермаркетов, музеев, библиотек и «Шоколадницы»
том числе широкой сети хот-спотов Wi-Fi в столичных супермаркетах и в общпите (в частности, в кафе «Шоколадница»). В 2011 г. «Таском» сохранил за собой московский контракт на обслуживание библи
|25.01.2011
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Москва: бесплатный Wi-Fi возвращается
Провайдер «Таском» сообщил о скорой установке точек доступа Wi-Fi в сети стооличных кофеен «Шоколадница». Появление более 130 бесплатных хот-спотов сделают «Таском» вторым по величине п
|25.01.2011
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«Таском» запускает бесплатный Wi-Fi в сети кофеен «Шоколадница»
Уже с начала года для московских посетителей сети кофеен «Шоколадница» будет доступен бесплатный Wi-Fi от компании «Таском». Перевод всех кофеен на усл
Шоколадница и организации, системы, технологии, персоны:
|Кукоев Игорь 6 6
|Михалев Александр 26 4
|Аникин Александр 22 4
|Горькавая Галина 5 4
|Карасев Павел 19 3
|Кураев Иван 15 3
|Амурский Олег 9 3
|Федоров Антон 23 3
|Заржецкий Александр 37 2
|Спевак Сергей 12 2
|Горный Александр 44 2
|Козлов Михаил 179 2
|Лукьянов Дмитрий 7 2
|Чистов Дмитрий 12 2
|Алексеева Елена 22 2
|Ян Давид 69 2
|Черкашин Павел 38 2
|Якушев Сергей 20 2
|Маликин Андрей 11 2
|Белышков Леонид 18 2
|Булгаков Виктор 12 2
|Буканов Дмитрий 9 2
|Сысоев Анатолий 5 2
|Макеев Александр 2 2
|Кудрявцева Анастасия 13 2
|Сбытов Геннадий 2 2
|Игращенкова Мария 2 2
|Зинченко Роман 2 2
|Соловьев Владимир 108 2
|Анохин Сергей 117 2
|Шевченко Владимир 152 2
|Федечкин Эдуард 57 2
|Ермаков Игорь 19 2
|Россинский Евгений 9 1
|Чесноков Александр 7 1
|Антонов Александр 77 1
|Борисов Александр 39 1
|Сидоров Александр 22 1
|Малиновский Алексей 22 1
|Герасимов Андрей 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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