Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд

ГК «Шоколадница» — одна из крупнейших сетей общественного питания в России, ведущая свою историю с 1964 года. История кофеен «Шоколадница» восходит корнями к легендарному кафе «Шоколадница» у метро Октябрьская — единственном столичном месте, где на протяжении нескольких десятилетий гостям предлагали изысканные лакомства и напитки: горячий шоколад и легендарные блинчики с начинкой из шоколада, изюма и орехов. В группу компаний «Шоколадница» входят одноименная сеть кофеен, а также «Кофе Хауз», «Ваби Саби», Panda Express и dark kitchen EAZZYPIZZY.

В 2023 году в России работают около 350 кофеен «Шоколадница», более 100 из которых – по системе франчайзинга. Каждый месяц заведения сети в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах страны посещают более 3 миллионов человек.