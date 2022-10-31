В «Шоколаднице» появилась возможность оплачивать счет по QR-коду

В сети кофеен «Шоколадница» теперь можно быстро оплатить счёт ещё одним способом — по QR-коду с помощью сервиса «Чек» от «Яндекс еды». Чтобы рассчитаться за заказ и оставить чаевые, посетитель может не ждать официанта со счётом — достаточно навести камеру смартфона на QR-код и подтвердить оплату. Сейчас бесконтактная оплата счета уже доступна практически во всех ресторанах «Шоколадницы» в Москве и Московской области. С «Чеком» уже сотрудничают больше тысячи заведений и сетей по всей России.

Сервис позволяет оплатить весь счёт разом или разделить его на компанию, чтобы каждый гость сам оплатил свою часть общего заказа. Ещё через «Чек» можно оставить чаевые официанту и вызвать такси прямо к заведению.

Использование «Чека» поможет гостям сэкономить время на оплате счета, что особенно актуально во время обеда или вечером, когда в ресторанах высокая загрузка, а время расчета с гостем растет. Для самих ресторанов оплата по QR-кодам позволяет повысить оборачиваемость столов и ускорить обслуживание гостей.

«Чек» — сервис быстрой оплаты счета от «Яндекс еды» по QR-коду на столике. Яндекс еда запустила Чек в январе этого года. С помощью «Чека» можно также посмотреть электронное меню ресторана, разделить счёт на компанию, оставить чаевые, позвать официанта, а также заказать такси. Заведениям «Чек» помогает повысить оборачиваемость столиков, потому что с его помощью посетители могут быстрее выбрать блюда и оплатить счёт. Сервис подсчитал, что QR-коды позволяют в среднем на 5–7 минут сократить время, за которое обслуживается один столик. С Чеком рестораны могут экономить на эквайринге: для заведения комиссия за каждый платёж составляет 1,3% — это меньше средней ставки на рынке. К Чеку уже подключились больше тысячи ресторанов по всей России, а сам сервис постоянно растет и расширяет количество партнеров.

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«Яндекс еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. С ним работают 40 тыс. заведений в 204 городах. Сервис развивается не только в России, но и в Казахстане, Белоруссии, а также в Армении. Сделать заказ можно на eda.yandex.ru и в приложениях «Яндекса», «Еды», Go для iOS или Android. Среднее время доставки заказа в Москве — 32 минуты.