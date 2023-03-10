«Сбермаркет» запустил доставку из сети кофеен «Шоколадница»

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» запустил тестовую доставку из кофеен и ресторанов группы «Шоколадница». На старте сотрудничества услуга будет доступна жителям Москвы. На данный момент в Москве «Сбермаркет» доставляет из 90 кофеен группы.

Пользователи могут сделать заказ через мобильное приложение «Сбермаркета» и получить готовые блюда с бесплатной экспресс-доставкой в течение часа. Покупателям доступны более 150 блюд «Шоколадницы»: блинчики, салаты, супы, десерты и другие позиции меню.

Доставка осуществляется из кофеен, расположенных как отдельно, так и в торговых центрах. Собирать заказы будут сотрудники сети ресторанов, а курьеры «Сбермаркета» доставят их клиентам сервиса.

«Запуск доставки из сети кофеен «Шоколадница» — это один из первых шагов в развитии направления доставки из ресторанов, которое начало свою работу в конце 2022 г. Партнёрство позволит «Шоколаднице» повысить доступность готовой еды для клиентов и нарастить объёмы онлайн-бизнеса, а «Сбермаркету» — увеличить возможности выбора не только из любимых магазинов, но также и из любимых кафе и ресторанов, с бесплатной доставкой и по выгодным ценам», — сказала Анастасия Кудрявцева, директор по развитию ресторанов в «Сбермаркете».

Электронная транспортная накладная: о чем нужно знать Документооборот

«Сотрудничество со «Сбермаркетом» — великолепная возможность стать еще ближе к нашим гостям и радовать как уже полюбившимися блюдами, так и сезонными новинками из любимой кофейни тех, кому удобнее пользоваться именно доставкой. Уверены, что пилотный проект покажет хорошие результаты, а значит в городе станет еще больше счастливых гостей и довольных сервисом пользователей», –– сказал представитель ГК «Шоколадница».